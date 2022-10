Prix Sakharov 2022 : le Parlement européen met le régiment Azov à la Une

Dans son communiqué de presse du 19 octobre dernier [1], le Parlement européen a indiqué que « les députés ont décerné le Prix Sakharov 2022 pour la liberté de l’esprit au courageux peuple d’Ukraine, représenté par son Président, ses dirigeants élus et sa société civile ».

« Le Prix Sakharov pour la liberté de l’esprit est décerné chaque année par le Parlement européen. Il a été créé en 1988 pour rendre hommage à des personnes et organisations défendant les droits humains et les libertés fondamentales. Il doit son nom au physicien et dissident politique soviétique Andrei Sakharov. »

Pour illustration, le Parlement européen a choisi la photo d'AFP/Sergei Supinsky ci-dessous :

Au premier plan à gauche : Olga Malyuchenko.

Prix Sakharov. Tweet de @Europarl_EN du 19 octobre 2022.

Au premier plan à gauche, on reconnaît Olga Malyuchenko, la fiancée de Mister Frostovik, c'est-à-dire Nikolai "Frost" membre du régiment Azov [2].



Source de la vidéo

La photo choisie par le Parlement européen a été prise le 3 mai 2022 lors d'une manifestation à Kiev :



gettyimages.fr

Qu'en pense Manon Aubry la présidente du groupe de la « gauche » au Parlement européen... ?

J.G.

------------------------------

COMPLÉMENTS D'INFOS :

Olga Malyuchenko et l’ancien blason du bataillon Azov utilisant les symboles du Soleil noir & de la Wolfsangel

Source : gossip-ua.com le 8 août 2022 ; copie

.@arnoklarsfeld @alancelin #14octobre #Ukraine « Sur la place, devant la cathédrale Sainte-Sophie, les portraits photographiques de quelque 180 soldats du régiment #Azov ont été installés sur de grands panneaux pour une exposition en plein air intitulée les "Anges de Marioupol". » https://t.co/JZvCTM6FEU — Le Canard républicain (@LCanardR) October 14, 2022

.@arnoklarsfeld @alancelin @acrimed_info @annececilrobert

« La guerre a éclaté en Europe » le 24/02/22 selon certains journalistes... Pour le gvnt ukrainien, cela a commencé en 2014 :

« Memory wall of fallen defenders of #ukraine in russian-ukrainian war » https://t.co/LL8LmmBrW6 https://t.co/1Tv8POL2u8 pic.twitter.com/7BIXFaD38e — Le Canard républicain (@LCanardR) October 16, 2022

Peut-on affirmer, comme Adrien Nonjon, que le régiment Azov et le Corps national sont deux entités distinctes ?

------------------------------

------------------------------

