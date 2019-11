Pro Europa : la question de l’unité linguistique européenne

Vivaldi Europa ! Ce cri, cette exclamation, se fera-t-elle un jour entendre sur le continent européen ? L’union aux multiples langues, aux dialectes régionaux qui participent à affirmer notre devise commune « Unis dans la diversité » pourra-t-elle un jour dire qu’elle est « Una in diversitate » ?

De l’étranger notre union ne pourra jamais constituer un pays pour cette simple raison : dans un pays on parle une langue, parfois deux, mais pas une trentaine ! Et cela est même valable dans les unions géographiques réunissant plusieurs nations. Au Royaume-Uni on parle majoritairement l’anglais (où le gallois est accepté au Pays de Galles, tout comme l’écossais en Écosse), en ex-URSS puis dans la Fédération de Russie le russe est la langue majoritaire (autant dans les ex-républiques soviétiques que dans les régions autonomes), de même pour le mandarin en Chine, etc...

Que faire alors de notre « diversité » linguistique alors que nous cherchons à être « unis » ? Quelle langue doit parler le voyageur étranger qui se rend en Europe ? L’anglais serait sans doute la réponse la plus simple. Mais serait-elle la plus juste ? En effet l’anglais, dû à l’histoire coloniale de la Grande Bretagne est largement répandu dans le Monde, mais l’espagnol et le français aussi... Et puis dans l’Union Européenne il y a (il y avait !) vingt-huit pays, moins un ! Le Royaume-Uni, justement !

Alors plutôt que de mener un combat des langues qui serait, in fine, un combat de fiertés, voir de suprématie culturelle, pourquoi ne nous entendrions nous pas pour parler une langue qui n’appartient à aucun peuple d’Europe en particulier, mais plutôt à tous les européens ?

Je pense bien sûr au latin, langue deux fois millénaire, langue du christianisme c’est certain (mais après tout l’Europe est traditionnellement profondément chrétienne), mais aussi langue du savoir ! Il n’y a pas un animal, une plante, une maladie (!) qui n’ai sa traduction latine... Et si l’on y regarde a deux fois (on n’y fait plus vraiment attention à vrai dire, car cela est disséminé partout sur le continent), combien sont les frontons de monuments, les édifices publics, les ouvrages d’art anciens affublés d’une devise en latin ? On ne s’en rend même plus compte, mais nous sommes entourés de latin, alors que nous ne le parlons pas ! Et d’ailleurs son enseignement se fait de plus en plus rare...

Sur la question de parler une seule langue dans l’Union Européenne se posent trois questions fondamentales qui amènent à des blocages :

- La première est une question de souveraineté nationale au sein des pays de l’union. Parler une autre langue que celle de son pays, c’est en définitive abandonner un peu de sa culture au profit d’une autre. Cela est d’autant plus vrais pour les pays où le latin n’a eu qu’une influence très lointaine, autant au niveau de la langue que de la culture. Le latin s’est par exemple beaucoup plus propagé dans les pays où l’église romaine catholique était prédominante, tandis qu’il était plus marginal dans les pays à majorité protestante ou orthodoxe. Néanmoins cela ne peut pas être le seul frein, un pays à tradition catholique (la France par exemple !) pourrait aussi voir d’un mauvais œil l’abandon de sa langue alors même que beaucoup de très grands écrivains, par ailleurs reconnus dans le Monde entier, étaient français, et écrivaient donc en français. La solution se situerait peut-être alors dans le bilinguisme... Pourquoi abandonner la langue de Molière, Goethe, ou Shakespeare quand on peut continuer à la faire vivre à côté d’une langue d’union ? Où est le problème finalement ? Celui qui a déjà passé la frontière espagnole en venant de France a bien remarqué que l’on entrait sur un territoire où le bilinguisme est effectif avec la possibilité de parler espagnol et catalan. Cet exemple en est un parmi des dizaines, citons les plus connus : le gaélique et l’anglais (Irlande), le néerlandais et le français (Belgique), l’allemand et le français et l’italien (Suisse), l’allemand et l’italien (Dolomites), le roumain et le russe (Moldavie), l’allemand et le polonais (Sudettes), etc... S’il est possible de parler deux (ou plus !) langues dans des dizaines de régions d’Europe alors pourquoi ne serait t’il pas possible de parler une langue universelle (bien entendu sans faire disparaître les autres) ? Cela nous amène au deuxième blocage...

- En admettant que les européens soient d’accord pour parler une langue d’unité qui ne provienne d’aucune nation en particulier, pourquoi choisiraient-ils le latin... et pas l’espéranto ? En effet l’espéranto est une langue universelle qui a en plus l’avantage d’être conçue avec les racines de la plupart des langues européennes. Ce qui veut dire qu’un scandinave ou un slave a tout autant de chance de s’y retrouver qu’un espagnol ou un italien. En d’autres termes l’espéranto englobe plus de langues européennes que le latin, c’est indéniable. On pourra arguer que c’est une langue d’origine polonaise car son créateur, Ludwik Lejzer Zamenhof, était lui même polonais. Cependant cette critique ne peut être prise au sérieux aux vues du caractère profondément internationale de sa création à la fin du XIXeme siècle. Alors pourquoi le latin plutôt que l’espéranto ? Et bien, comme je l’ai dit au début de cet article, le latin c’est l’Europe ! Le latin a déjà une histoire européenne, il est écrit dans des milliers de livres de sciences, il était liturgique, il était la langue de l’Empire Romain qui s’est largement étendu en Europe. Refaire vivre une langue qui semble morte depuis des siècles est impossible me direz-vous ! Et bien détrompez vous, et regardez du côté... d’Israël ! Avant 1948 et la création de l’état hébreu, la langue hébraïque était exclusivement liturgique. Même les communautés juives (environ quatre cents mille personnes) qui vivaient dans ce qui était alors la Palestine parlaient un mélange d’arabe (pour le quotidien) et d’hébreu liturgique. L’hébreu moderne est né avec la création de l’Etat d’Israël, son œuvre unificatrice est indéniable quand on sait que les nouveaux arrivants juifs venaient du Monde entier, et que par conséquent ils parlaient une multitude de langues différentes. Pourquoi alors l’Europe ne saurait faire sur un continent ce que les israéliens ont fait à l’échelle d’un pays ? Peut-être que nous sommes encore trop fiers... ou trop paresseux ! Parlons-en dans le dernier argumentaire...

- Et si le problème principal était qu’avec des pays qui se sont fait la guerre pendant des siècles la question de la langue est une manière de continuer la bataille... En effet aujourd’hui il est certain que l’anglais prime internationalement, mais demain ? Demain l’Afrique qui compte une forte population francophone verra sa population fortement augmenter. La démographie devrait selon les études des spécialistes faire progresser l’usage du français. Peut-être pas encore au niveau de l’anglais, mais néanmoins de manière significative. Et quid de l’allemand ? Car après tout c’est bien l’allemand qui est la langue maternelle la plus parlée d’Europe ! Presque un quart des européens parlent l’allemand, et des peuples européens (danois, néerlandais...) le comprennent sans difficultés. On le voit, choisir une langue européenne c’est aussi choisir un camp... Et souvent le camp qui fait consensus c’est le plus simple ! Or le plus simple aujourd’hui c’est l’anglais. Langue des affaires s’il en est, l’anglais écrase tout sur son passage parce que... et bien parce que les États Unis agissent ainsi dans le Monde. Culturellement, financièrement, politiquement, militairement, et donc aussi linguistiquement, l’hégémonie américaine ne fait pas de doutes. Est-ce une faiblesse de notre part que de nous laisser déborder par l’anglais international ? Tant que nous ne proposons pas d’alternative viable nous ne pourrons que suivre par paresse. Aujourd’hui l’anglais, demain le chinois...

Pour résumer nous sommes, nous européens, des leaders en puissance qui ne se révèlent pas, et cette attitude est d’autant plus prégnante lorsqu’il s’agit de nous doter d’une langue commune. Nous ne parlons pas d’une seule voix, au sens propre comme au figuré.

Mais arrêtons-nous un instant... Prenons un petit moment pour imaginer l’avènement d’une langue universelle européenne. Imaginons qu’un jour le Parlement Européen vote une loi qui ferait la promotion du latin dans toutes les écoles de l’Union, à côté des langues nationales ou régionales. En l’espace d’une ou deux générations nous aurions une population de près de cinq cents millions d’habitants qui pourrait communiquer aisément de Lisbonne à Helsinki et de Dublin à Athènes. En plus d’utiliser la même monnaie et de pouvoir s’installer et travailler n’importe où en Europe, parler une même langue serait un vrai aboutissement ! Un réel projet de société... Imaginons encore que cette unité linguistique se fasse, que peut-on attendre de ces pays hors-union qui utilisent des langues européennes ? Et bien qu’ils fassent de même naturellement ! Les Ameriques suivront ! Et l’Afrique !

Enfin ne nous emballons pas et restons pragmatiques, la Pax Romana linguistique n’est pas encore pour demain. Les populistes sont contre, et les paresseux parlent au choix une langue (la leur) ou l’anglais. Quant aux autres, désireux de communiquer avec le Monde (ou au moins l’Europe), ils sont bien obligés d’apprendre à parler plusieurs langues. Il y a du bon dans cet apprentissage de plusieurs langues, n’allez pas croire ! Mais il y a aussi une perte de temps considérable pour les jeunes générations d’européens qui souhaitent prendre un billet de train à Malaga alors qu’ils ne parlent que le léton, ou acheter un morceau de pain à Cracovie alors qu’ils ne parlent que le grec ! Et pour que l’égalité des chances face au travail soit véritable dans l’Union l’égalité linguistique est indispensable... La Babylone européenne doit donc nécessairement se rassembler linguistiquement si elle veut continuer à avancer dans sa diversité !

En d’autres temps - mais qui sait, peut-être aussi dans un futur pas si lointain - nous aurions dit : Alea jacta est !