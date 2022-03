Procureur européen : un emploi fictif ?

Roumanie : voici la traduction de la déclaration de Renate Weber, avocat du Peuple, dans une interview avec Ion Cristoiu le 14/03 :

"La guerre est là, et plus personne ne demande les dépenses effectuées durant la pandémie. Quelle est la raison pour laquelle on ne demande plus alors qu'il y avait de fortes accusations envers le chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen ? c’était le scandale mondial à vouloir divulguer ses conversations sur WhatsApp avec le chef de Pfizer. Est-ce que quelqu'un en parle encore ?

Non, et maintenant elle (Ursula) rassemble des couvertures et des brosses à dents pour les réfugiés en Ukraine. Donc, ce ne sont pas des choses normales. D'autre part, vous ne pouvez pas ne pas vous demander si ce n'est pas une autre source où prendre de l'argent et le dépenser sans devoir rendre compte à personne. Sachez que la démocratie européenne va beaucoup en souffrir si ces choses vont être menées de la même manière et si le contrôle est complètement absent. Le contrôle du Parlement européen me semble en ce moment réduit à zéro. Mme Kovesi, avec le parquet européen, devrait enquêter. Je ne l’ai pas entendue prononcer un mot à ce sujet, bien que je répète, c’est l'argent européen au milieu et serait justifié de voir ce qui s'est passé avec ... Donc, ce n'est pas bon, sincèrement ce n'est pas bon. "

Ce que l’on peut constater c’est que, en date du 26/11/2021, le parquet européen a enregistré une plainte concernant ce contrat Ursula-Bourla, dont voici la copie avec le nr. d’enregistrement !

3 mois et demi se sont écoulés depuis, et Laura Kovesi n’a toujours pas donné signe de vie !

Aurait-elle subi des pressions, des menaces ? Personnellement j’en doute, elle qui, quand elle était procureur au Département Natonal Anticorruption de Roumanie n’a pas hésité à s’en prendre à des femmes politiques, les obligeant à porter des menottes (comme Olguta Vasilescu, la Maire de Craiova, ancienne ministre du travail, qui sera ensuite totalement blanchie) !

Aurait-elle hiberné ? les hivers au Luxembourg et en Belgique sont pourtant moins rigoureux que dans les Carpates !

Serait-elle malléable en fonction de dossiers qui arrivent sur son bureau ? Elle qui a courageusement classé les dossiers Microsoft et EADS...

Texte initial en roumain :

Renate Weber, Avocat al Poporului, într-un interviu acordat lui Ion Cristoiu :

”A venit războiul și nu mai întreabă nimeni de cheltuielile făcute în pandemie. Păi de ce nu mai întreabă, că erau acuzații puternice în ce o privește pe șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, era scandalul de pe lume să se desecretizeze conversațiile ei pe Whatsapp cu șeful de la Pfizer. Mai vorbește cineva de asta ? Nu, iar acum ea strânge pături și periuțe de dinți pentru refugiații din Ucraina. Deci astea nu sunt lucruri normale. Pe de altă parte, nu poți să nu te întrebi dacă acum nu e o altă sursă de unde să mai scoatem niște bani și să-i cheltuim fără să dăm socoteală nimănui. Să știți că democrația europeană va avea puternic de suferit dacă lucrurile astea or să meargă tot așa și dacă o să lipsească cu desăvârșire control. Controlul Parlamentului European mi se pare în acest moment zero. Doamna Kovesi, cu Parchetul European, asta ar trebui să investigheze. N-am auzit-o să articuleze o vorbă despre asta, deși repet, sunt chiar banii europeni la mijloc și ar fi îndreptățită să vadă ce s-a întîmplat acolo…Așa încât nu e bine, sincer spun că nu e bine”.

Nota : les caricatures de Laura Kovesi sont l’oeuvre de mon célèbre ami Bogdan Petry