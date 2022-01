Bonjour à vous chers internautes ! Le jeudi 7 avril 2016 je publiais sur Agoravox un témoignage d’une auxiliaire de vie. (La journée d’une auxiliaire de vie diplômée : https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/la-journee-d-une-auxiliaire-de-vie-179720 ) En 2020 il y eu des revendications légitimes du personnel soignant et plus généralement du corps médical (infirmière, etc.) pour une revalorisation de leur condition de travail et leur reconnaissance. Reconnaissance qui est généralement oubliée dans la société au regard d’autres professions privilégiées. Le plus incroyable c’est que cette reconnaissance sur la voie publique en manifestations pacifiques a été très durement réprimée par les force de l’ordre au service de l’état de ce pays (la France) si l’on se rappelle la brutalité avec laquelle les puissants qui nous gouvernent ont demandé à la force publique de ne pas y aller de main morte ! (voir pour exemple les illustrations de ces manifestations et répressions policières : https://www.facebook.com/sarramagnansouchier/posts/6628934610513091). Bref ! Pour une société plus solidaire, le moins que l’on puisse constater, c’est que nous n’en prenons vraiment pas le chemin… Mais je ne vais pas en rajouter inutilement car ce serait vous faire perdre votre temps. Non aujourd’hui, puisque personne ne me le demande et puisque cela me regarde aussi, je vous partage le témoignage d’un infirmière. Sait-on seulement ce qu’est cette profession en fait ? Ce n’est pas si sûr… Alors apprenons-en un peu plus sur cette profession… Bien à vous ! Votre serviteur, Pierre Sarramagnan-Souchier, le 7 janvier 2022.

Profession infirmière : « La fierté de nettoyer les culs »

Les infirmiers assistent les médecins dans le diagnostic et le traitement des patients, en effectuant des examens, en leur administrant des médicaments et en suivant leur état physique et mental. (…) Surveillez et enregistrez la température, la tension artérielle, le rythme respiratoire, le pouls et la santé générale du patient. Parce que celles qui nettoient sont les infirmières…

En l'an 2015, une infirmière auxiliaire Rebecca Vicente a écrit un texte contre tous ceux qui qualifiaient leur profession de « nettoyer les culs ».

« La fierté de nettoyer les culs »

La fierté de nettoyer les culs ! Aujourd'hui, j'ai entendu « tu travailles en nettoyant des culs » et ce n'est ni la première ni la huitième fois que je l'entends. Et je ressens le besoin de revendiquer mon travail et de crier au monde à quel point je suis fière de lui. Oui messieurs et dames, fière de nettoyer les culs, couper les ongles, laver les têtes, habiller, doucher, nourrir et prendre soin des gens entre autres, si des PERSONNES, qui ne peuvent pas le faire pour elles-mêmes et ont besoin d'aide.

Mais résumons-le, en « nettoyant les culs », j'en ai déjà assez des connotations négatives de cette expression qui est intimement liée à ma profession.

Il est clair que nous ne valons pas tous pour tout. Par exemple, je ne pourrais pas travailler sur quelque chose qui m'exigerait de mentir, comme un banquier ou quelque chose comme ça. Et pourtant c'est une profession très appréciée, au contraire.

Affronter la mienne est comme la dernière chose à faire.

Je leur dis que la plupart des gens qui nous classent comme ça n'ont jamais eu besoin que quelqu'un leur « nettoie le cul ». Et espérons qu'ils n'aient jamais besoin de quelqu'un le fasse. Mais si le moment était nécessaire, n'importe laquelle de mes collègues qui sont des professionnels ou moi, serons prêts à vous aider et à vous faire vivre la meilleure qualité de vie possible et toujours avec la bonne humeur et l'amour.

Maintenant ils vont dire quel est le travail vraiment important pour les gens comme nous les infirmières ?

Mais s'il vous plaît, n'utilisez pas l'expression “nettoyer les culs” avec mépris, parce que peut-être qu'un jour quelqu'un devra le faire pour vous et je crois qu’alors vous vous en sentirez reconnaissant de notre travail.

Signée : une nettoyeuse, Rebecca Vicente, infirmière.

Source du témoignage extrait et traduit de la page Somos_enfermeria du 13 septembre 2018 : https://www.facebook.com/SomosEnfermeria1/photos/a.948318795218158/2057539784296048/

