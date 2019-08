Programmes TV : Toujours plus haut dans le plus bas !

Six peoples appelés « touristes » dans « Mission école de Police » » [1] sont conviés par Arthur l’animateur/producteur à relever des défis dans sa TV irréalité. Le théâtre des opérations ? L’école de Périgueux, où les invités partagent le quotidien des élèves. Placés sous les ordres d'instructeurs professionnels, ils doivent endosser l'uniforme pour se confronter aux différents aspects du métier de policier... La question qui saute aux yeux embués de lacrymo... Mais va-t-on tomber plus bas encore dans la propagande à trois balles organisée par cet état ?

Sur la vidéo jointe, on peut voir que ces 6 participants sont déguisés en robocops avec boucliers. En face, de faux manifestants/élèves les bombardent de balles de tennis, ca ne dure pas très longtemps, juste le temps de faire passer le message : Le courage incroyable des forces de l’ordre face à des énergumènes agressifs portant cagoules et visages masqués. Un certain Cartman façon Droopy nous dit « qu’il voyait les « manifestants » comme ceux de Notre Dame des landes... Plus loin il continue : « là on était en mode léger, on ne s’est pris que des balles de tennis et des bouteilles, j’peux te dire que rien que ça t’as envie d’y aller et leur dire (aux manifestants) ben nous aussi on va vous en mettre dans la tronche ». Un autre de ces invités, un Jarry, lui aussi très lunaire, nous confie qu’il a pleuré pendant tout « l’assaut » « car je participe à une attraction, alors qu’eux (les flics) c’est leur quotidien, c’est les risques qu’ils prennent, recevoir des pavés sur la tronche, des vélos, des scooters( ???) qu’on leur jette, c’est tout simplement horrible et ils sont payés pour ça comme moi qui est payé pour faire rire » T’as raison mon Jarry, le jet de scooter sur les poulets, il fallait le trouver !

Voici donc un magnifique exercice de com. de la Police Nationale sur TF1. Des people au rabais se mettent dans la peau des keufs en simulation de manif. Grand moment d'émotion et de communion, le tout sur quelques notes de piano pour susciter l'empathie du téléspectateur et porter au pinacle le « sacrifice » que font ces « héros » qui défendent notre démocratie, qui d’ailleurs peut se permettre de donner des leçons à la terre entière, car, une et indivisible... Ils mériteraient tous d’ailleurs Arthur inclus, de décrocher la lésion donneur, merdalors !!!

L'émission devait être initialement diffusé en janvier dernier, craignant d'être perçue comme une provocation, TF1 l'a déprogrammé... Jusqu'à ce vendredi 9 août... Pendant que les Gilets Jaunes farniente, les Arthur boys dansent...

Donc, cette école de police n’a pas été choisie au hasard. [2] Elle a ouvert ses portes aux autres services de la police nationale et plus largement aux partenaires impliqués dans le domaine de la sécurité : DDSP 24, antenne PJ Périgueux, CRS 22, police municipale et SUGE SNCF ; Rien que du beau monde là pour mater, verbaliser, contrôler les foules et s’exercer au tir du LBD 40 sur ceux qui ont le culot de revendiquer, alors qu’en notre pays tout baigne, pardon, tout beigne !

Quant à l’ani-mateur ?

Cet Arthur à une fortune estimée à 400 millions d’euros, et c’est pour cela qu’il s’est fiscalement barré et réside officiellement à Uccle, une commune chic de Bruxelles. [3] Dire que ce type d’individu et il n’est pas le seul dans son genre à la TV française, non content d’utiliser pour la pub le cerveau disponible, est devenu un agent actif de propagande pour macron et aussi je le cite, pour un autre pouvoir : « aujourd’hui, l’antisémitisme auquel je suis confronté est bien plus à gauche, bien plus communautaire, c’est celui d’une génération sournoise qui veut nous faire croire qu’il y a une différence entre antisionisme et antisémitisme… Mais, bizarrement, pas de différence entre Israël et moi. » [4] Bon, au moins on sait où son cœur balance...

Ce Jacques Essebag, dit Arthur, ne tombe pas du ciel, et s’il sévit depuis trois décennies aux heures de grandes écoute, c’est qu’il est suivi et regardé par des télélobotomisés-spectateurs, qui, apprécient ce type d’émission, qui apparemment leur parle... « Les Touristes ; mission école de police » ont pris la 1ere place du classement des audiences pour la soirée du 9 août. 2,71 millions de personnes ont suivi ce divertissement (innocent ?), soit 17,1% de part de marché, la cible des ménagères de moins de 50 ans représentait 30%... [5] Donc, rien d’étonnant que ce type de remake façon « Police Academy » fasse un carton, car, cette propagande n’est pas fabriquée pour capter de nouveaux con-vaincus, mais pour confirmer à la grande masse silencieuse et suiveuse que « ces manifestants », ces « casseurs » ne sont là que pour piller, agresser et insulter l’autorité... Ah, l’autorité ! Il en faut de l’autorité pour que la vie vaille le coup d’être vécue... Même au prix de la plus élémentaire liberté. Ils/elles aiment donc, ces « shows » qui sont glorifiés, mis en route par des « people » à leur image, et ainsi, lorsqu’ils ferment le poste, ils peuvent se dire repus « heureusement qu’ils sont là nos braves gendarmes sinon ce serait l’anarchie avec ces fainéants de Gilets Jaunes qui ne bossent pas et ne font que casser »... Je suis certain que la démolition du Fouquet’s les a peiné... Alors qu’au grand jamais ils n’y mettront les pieds... Pas certain d’ailleurs qu’ils y soient accepté.

Les 6 peoples, idiots utiles télévisuels en fin d’émission ont reçu la médaille de la ville de Périgueux des mains du directeurs... [6] Pour ? Leur bravoure ? Toutefois, j’espère mais sans illusion, si un jour l’un d’eux se réveille qu’il aura la honte de sa vie d’avoir été complice d’une telle mascarade et fera son « coming out »...

Bref, facile de critiquer me direz vous ! Alors, et bien... Balancez la TV par la fenêtre, puis installez-vous dans un hamac et lisez ou relisez Étienne de La Boétie et son Discours de la servitude volontaire , puis, avant de s’assoupir, mettez-vous à rêver qu’un Arthur se taise à jamais et aille casser les oreilles des belges, et que la ménagère de moins de 50 balais, malléable à une telle propagande aussi niaise, bas de gamme, soudain, se réveille, brise ses chaines... Et marche !

Georges Zeter/août 2019

« Ne pas convaincre les gens de nos idées, mais réduire leur vocabulaire de telle façon qu’ils ne puissent plus exprimer que... NOS idées. »

