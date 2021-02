Projet de « D-Day Land » d’Hervé Morin en Normandie : La Guerre n’est pas un spectacle !

Hervé Morin, président de la Région Normandie, veut créer à Carentan-les-Marais (Manche) un parc touristique mémoriel sur le thème du Débarquement de Normandie (« D-Day Land ») où il y aurait la possibilité de se restaurer, une boutique et un office de tourisme et qui devrait coûter autour de 250 millions d’euros sur 40 ha de terres agricoles.

Elus, personnalités, historiens, artistes, citoyens de tous bords, sont opposés à ce projet de Hervé Morin et sa majorité de droite à la Région Normandie.

En septembre dernier, ce sont 154 descendants du commando Kieffer, qui a participé au débarquement allié du 6 juin 1944, et les deux derniers vétérans ayant combattu sous les ordres de Philippe Kieffer, Léon Gautier et Hubert Faure, qui ont demandé dans une tribune à Hervé Morin de stopper son projet commémoratif et commercial de « D-Day Land ».

Et ils n’ont pas mâché leurs mots. « Les familles du commando Kieffer n’accepteront pas que le nom de leurs pères soit associé, de quelque manière que ce soit, à ce parc », a rappelé George de Montlaur, « Peut-on imaginer ces lieux où sont morts et reposent tant d’Amérciains, de Canadiens, de Français, d’Allemands, devenir un parc où un spectacle où des milliers de consommateurs pourront visiter un village « à la 1944 » et assister à une parodie de guerre avant d’acheter des souvenirs de guerre et des spécialités gastronomiques normandes ?«

Plus récemment, avec sur France Inter, François Morel à appuyé là où les détracteurs du projet appuient également : faire de l’argent sur l’Histoire.

https://www.franceinter.fr/emissions/le-billet-de-francois-morel/le-billet-de-francois-morel-29-janvier-2021

« Se recueillir sur les tombes des Américains tués pour avoir combattu le nazisme, marcher sur les plages et profiter du ressac pour laisser son esprit vagabonder en invoquant ses hommes si jeunes, si courageux qui un matin de printemps 1944, avaient risqué parfois perdu la vie pour que d’autres puissent être libres. C’est très gentil mais ça ne rapporte rien. »

Un spectacle vivant, payant, sur le thème de 140.000 morts, conçu comme attraction touristique, un spectacle à but lucratif pour booster le tourisme…

Le 6 juin 1944 comme vous ne l’avez jamais imaginé ! Un parc d’attraction mémoriel pour reconstituer le jour le plus long !

Ce projet est-il souhaitable, acceptable, supportable ?

Arnaud MOUILLARD - http://arnaudmouillard.fr