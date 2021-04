Projet de loi EGALIM 2 : ça ne va pas assez dans le bon sens !

il est hors de question que nos agriculteurs soient encore les dindons de la farce !





Ca fait 60 ans maintenant que les agriculteurs s’éliminent les uns les autres, ils sont toujours majoritairement adhérents de la FNSEA qui est l’organisatrice de ce phénomène . Phénomène qu’ils condamnent seulement si ils en sont victimes, tout en se jetant sur les terres du voisin dès qu’elles se libèrent, en espérant dans un coin de leur tête que ce sera l’autre et pas eux, et en verouillant les safer pour que personne d’autre que la petite mafia locale puisse s’approprier des surfaces agricoles .

Avant de les aider ou même de les plaindre, il faudrait que la communauté des agri, fruit de ce processus de sélection, de plus en plus petite de jour en jour, propriétaire de toujours plus de capital, se remette elle même un peu en cause .