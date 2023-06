Projet de loi : « Mourir d’amour c’est mieux ! »

La blague du jour…

Comme je disais ce matin à ‘ma régulière’ pour alléger l’ambiance après la visite du service des soins palliatifs venu pour me proposer leur service :

- Tu sais je ne vais pas mourir du cancer ! Je mourrais d’autre chose !

- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ?????????????????????

Et je continue en disant :

- Oui, je ne vais pas mourir du cancer, je vais mourir de sainteté !

Elle me répond alors :

- Tu pourrais mourir d’amour aussi !

J’approuve et je dis :

- Ah oui c’est une très bonne idée !

Et aussi sec elle me rétorque :

- Ouf ! C’est pas pour tout de suite alors !

J’ai éclaté de rire !

Mais alors c’était trop drôle que j’en rigolais à m’en péter les cotes de rire !

Aille !

Zut ! J’ai trop mal aux cotes maintenant ! C’est malin !

Bon je vais me prendre les gouttes de morphine que le service des soins palliatifs m’a laissé hier, dans une petite bouteille où c’est mentionné « rescue » dessus pour le cas où il y aurait un contrôle dans sa voiture, car c’est strictement interdit de transporter de la morphine sans prescription spéciale…

Bon ok !

Je déconne, pour le moment c’est du virtuel, même si j’ai mal à cause de mon cancer des os, je ne vais pas accuser nos blagues d’en être la cause, je vais donc patienter et prendre seulement un anti-douleur Novaminsulfon 500 mg sans effet secondaire !

Vraiment ça sert à quoi de faire des blagues de malades………

Franchement ! Je voulais juste rassurer ‘ma régulière’ et voilà que je me retrouve comme un couillon à retomber aussitôt les deux pieds sur terre… Naaaaaaaan mais vraiment ! Vivement la sainteté, car mourir d’amour ça va me prendre quand même pas mal de temps et je risque de dépasser très facilement les centenaires…

Conclusion : « Arrêtez-moi si je ne vais pas assez loin dans mes blagues, car j’en ai encore d’autres à vous offrir ! »

Tags : #Humour, #projet de loi, @mourir, #fin de vie, #soins palliatifs, #euthanasie, #Mourir d’amour,