Propagande de la peur et mensonges à tous les étages

La Belgique s’enfonce désormais dans ce qu’il faudra bien finir par appeler par son nom, le terrorisme d’État. Les médias à la botte n’en finissent plus de publier des articles plus terrifiants les uns que les autres, afin de justifier les mesures toujours plus coercitives prises par le gouvernement. Nos libertés ne sont plus, et le peu qu’il nous reste de droits nous sera ravi sous peu, soyez-en sûr. D’ailleurs désormais les médias ne parlent plus de ce qui serait interdit, mais bien de ce qui est encore autorisé par nos mamamouchis omnipotents, omniscients, et si tellement préoccupés par notre protection. Vous le voyez, là, le petit glissement sémantique ?

Et si nous commencions par un peu de démontage en règle, dans la joie et la bonne humeur ? Après tout, c’est bien joli d’affirmer que nous sommes confrontés à une propagande mensongère éhontée, encore faut-il en faire la preuve.

Les hospitalisations

La presse nous présente la situation comme si elle était apocalyptique, et certains petits comiques nous rejouent le même petit couplet bien anxiogène : « Le drame serait qu’on doive faire le tri à l’entrée des urgences« .

Or en date du 17 octobre, selon le dernier rapport de Sciensano, on en est à 2.255 personnes hospitalisées sur tout le territoire du Royaume, dont 381 en soins intensifs, et parmi eux, 181 sous assistance respiratoire.

Si l’on compare à la situation au 7 avril, qui avait marqué le pic des hospitalisations, on avait à ce moment 5.759 lits occupés dont 1.260 en soins intensifs et 999 sous assistance respiratoire.

7 avril 17 octobre Ratio RatioInv Hospitalisations 5.759 2.255 39,16% 2,55 Soins intensifs 1.260 381 30,24% 3,31 Assistance respiratoire 999 181 18,12% 5,52

En gros, il y a 3,3 fois moins d’hospitalisés qu’au 7 avril et 5,5 fois moins de gens sous assistance respiratoire. On le voit bien, là, le drame ? Vous la sentez, à présent, l’ombre de la grande faucheuse qui viendra vous saisir si vous ne suivez pas scrupuleusement les ordres de vos bons maîtres ?

Et tant qu’on parle d’hospitalisations, précisons aussi qu’en date du 28 avril, alors que 3.717 patients étaient hospitalisés dont 789 en soins intensifs, on était à 43% d’occupation pour les soins intensifs. Soit une capacité totale de 1.834 lits, si je calcule bien.

Donc en date du 17 octobre, nous sommes à 381/1.834 = 20% de charge sur les soins intensifs découlant d’hospitalisations covid, ce qui laisse tout de même 1.453 lits au cas où… C’est Byzance :p

Les « contaminations »

Les médias, qui décidément osent tout, ne parlent plus de « cas », mais de « contaminations » pour en fait parler de résultats de simples test PCR. Or soyons clairs, un test PCR ne détecte pas une contamination mais bien des éléments spécifiques (signature) de quelques protéines réputées faire partie du virion.

De plus, les tests PCR sont basés sur une amplification des séquences génétiques. Plus le nombre de cycles est élevé, plus vous avez de chances que le test soit positif . On considère que des taux d’amplifications (nombre de cycles) autour de 20-25 sont significatifs, or ici il semble bien qu’on soit sur des cycles aux alentours de 40. Impossible de le savoir, ces protocoles ne sont jamais communiqués. Sachez toutefois qu’à des taux pareils, même une pizza bien cuite serait probablement déclarée infectée par le covid, et ce même si elle ne tousse pas.

Et soyons clairs, si vous multipliez par 10 le nombre de tests, vous allez trouver mécaniquement 10 fois plus de cas positifs, cela n’a aucune signification particulière.

Ce n’est pas pour rien que désormais, les médias se servent principalement de cet argument pour alimenter le discours de la peur.

Les décès

Cela devrait être évident pour tout le monde, le seul motif valable pour lequel un gouvernement pourrait prendre des mesures de privation de liberté comme le confinement ou l’instauration d’un couvre-feu et autres joyeusetés serait la gravité de l’épidémie. Pour faire simple, le nombre de décès causés par celle-ci.

Ah bien, me direz-vous, on n’a qu’a prendre les chiffres publiés par Sciensano, alors… Sauf que ce n’est pas si simple, parce qu’il y a de fortes chances qu’on a étiquetés « covid » un bon paquet de personnes qui, soit ne l’ont jamais attrapé tout d’abord , soit parce qu’elles seraient mortes avec le covid, et non du covid.

Ainsi, en septembre, le Center for Disease Control (CDC) publiait :

Comorbidités Le tableau 3 montre les types de problèmes de santé et les causes contributives mentionnés en conjonction avec les décès liés à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Pour 6% des décès, le COVID-19 était la seule cause mentionnée. Pour les décès avec des conditions ou des causes en plus du COVID-19, en moyenne, il y avait 2,6 conditions ou causes supplémentaires par décès. Le nombre de décès pour chaque condition ou cause est indiqué pour tous les décès et par groupes d’âge .

Vous avez bien lu, la mortalité ne peut être attribuée au seul coronavirus que dans 6% des cas. On peut logiquement inférer que la situation en Belgique doit être comparable, à deux pouillèmes près.

Une autre approche

Nous sommes d’accord que la gravité de l’épidémie se mesure principalement au nombre de décès qu’elle cause. Et de même ces décès devraient apparaître sous la forme d’une surmortalité sur la période concernée, soit des gens qui, dans des circonstances normales, ne seraient pas mortes.

Je me propose donc de comparer les mortalités toutes causes confondues sur la période allant du 1er juin au 4 octobre, par rapport aux quatre années précédentes. Les données utilisées sont celles fournies par Statbel .

Données du graphique (fichier excel)

À l’exception notable d’un étrange pic de mortalité au cours de la semaine 33/2020, soit entre le 10 août et le 16 août, on voit que l’année 2020 s’inscrit parfaitement dans la moyenne (basse) des quatre années précédentes à la même période, au moins jusqu’à la semaine 40 .

Mais où sont donc passés tous les morts du covid entre le premier juin et le 4 octobre 2020 ? Creusons un peu la question, voulez-vous ? Nous irons donc chercher les décès « covid » sur la période allant du 1er juin au 4 octobre dans les statistiques de l’European Center for Disease Control (ECDC).

Un rapide calcul nous conduit à une surmortalité de 705 unités. Seul petit problème, ils ne sont visibles nulle part sur le graphique, et le « pic » de la semaine 33 ne correspond en rien aux 75 décès covid rapportés entre le 10 et le 16 août.

Seule explication possible, on vous fait passer pour des décès covid tous les petits vieux qui meurent avec un test positif, quelle que soit la cause du décès (cancer, infarctus, infections, …).