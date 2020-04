Propos libres sur le divin, inspirés par le celtisme

Qu'est-ce qu'un dieu (une déesse) ? ... Cette question peut sembler saugrenue et pourtant elle est fondamentale. Tout le monde parle de la religion pour en assumer une ou en rejeter d'autres (voire toutes), l'affaire semble entendue et pourtant il existe des idéologies politiques dont les dynamiques sont religieuses, aussi : le républicanisme est né entre Culte de la Déesse Raison (1, 2) et Religion Positiviste de l'Humanité (1, 2) d'esprit fort franc-maçon, lors de la Révolution Française ! (Il y a évidemment, dans le devenir-Marianne de ces croyances, un vieil écho à la grande déesse celtique.) Mais il y a de potentiels gourous partout. Vraiment, la situation est particulièrement compliquée, puisque même les sciences ne sont pas entre elles raccord, pour dire de quoi il retourne, quand on parle de religion. Cet article n'a pas la prétention d'établier une vérité définitive. Il s'agit d'un témoignage raisonné avant tout, sur la base d'une spiritualité celtique, ou bien de raisonnements expérienciels.

La Religion comme moteur de toute culture, coeur spirituel d'une communauté

Renvoyons simplement à l'étymon latin concernant la religion, tirant vers la relation, la reliance, l'alliance. Mais qu'on s'entende bien : la relation, la reliance, l'alliance, entre les hommes. Il s'agit de faire communauté. Voilà pourquoi du druidisme contemporain naquit la notion de senocommenio*, à savoir d'ancienne voie : cela réunit les hommes et fait culture.

On pourrait encore dire, selon le mot du chrétien Charles Péguy, que « tout commence en mystique, et tout finit en politique » car certes une fois inspirés les hommes quêtent personnellement, se distribuent les places et s'accaparent du pouvoir, prêts à toutes les fallaces dans la démarche. La question de la religion est donc importante, car elle est moteur des cultures : le centre « à peine caché », comme en arche d'alliance vide. Le spirituel origine tout.

Prenons un exemple concret : nombreux sont les Européens qui se disent athées (et ils entendent cela comme sans religion). Or il y a entre eux, des personnes qui font d'athéisme religion, ou bien qui s'adonnent à du scientisme contre tout esprit scientifique (foi dogmatique dans « la science », alors que les sciences sont initialement une dynamique de recherche scrupuleuse) ce qui arrive même aux zététiciens (quand ils pratiquent un doute dogmatique), ainsi que des personnes spirituelles diversent et variées notamment dans le new age diffus. New age qui imbibe l'ensemble de notre société (et dont le druidisme n'est massivement pas exempt, ce malheureux, régulièrement animé par des vieux de la vieille autoritariste libertaire dans la folle démarche ! ce qui certes, vaut toujours mieux qu'un ayatollah lanceur de fatwas, un curé pédophile ou un rabbin fondamentaliste). Eh bien, le monde contemporain ... du moins quand il est nord-atlantique ... en est massivement là, d'une forme de spiritualisme diffus écolo-bobo (chacun prétendra n'en pas être, ou bien y être avec sa singularité, ou bien que tous ces discours ne sont que de grands mots vides, mais ... ).

Des Divinités, et des croyants qui se trompent

Bon. Qu'est-ce qu'un dieu ? ... La religion définie comme moteur de toute culture, coeur spirituel d'une communauté (s'ignorerait-elle comme religieuse) la question continue de se présenter.

Qu'est-ce qu'un foutu dieu ? ... (Que peuvent les grossièretés contre les dieux ? les dieux s'en moquent ! il n'y a pas de blasphème possible, ou plutôt le blasphème ne devient à craindre, qu'à raison qu'on n'a pas affaire à un dieu, mais un autre esprit vil, vindicatif, fragile, susceptbile, totalitaire, arrogant et fielleux, tel que le prétendu dieu unique et absolu des monothéistes (1, 2, 3). Car « les dieux aussi, philosophent » selon le mot de Nietzsche.) ... Qu'est-ce qu'un foutu dieu ? Tel que diagnosiqué en psychologie des profondeurs par le dissident freudien Carl Gustav Jung – qui ne vaut pas toujours qu'on le prenne pour argent comptant, comme personne – le divin porte avec lui une charge numineuse. Or le numen a été paradoxalement diagnostiqué par le prêtre Rudolf Otto – un monothéiste, donc.

Nous connaissons bien plus de monothéistes que d'animsites, c'est l'évidence, voilà pourquoi il faut les citer et en parler. Le monothéisme a colonisé quasiment tous les mondes. Evidemment, comme tout un chacun, les monothéistes font des expériences spirituelles ... c'est juste qu'ils semblent victimes d'une erreur d'attribution à l'animiste**. Pour intuition : Le judaïsme orthodoxe, le protestantisme chrétien ou le sunisme musulman, qui sont de vastes épures dogmatiques et juridiques du monothéisme, rendent l'existence culturelle aride. Par contre, la kabbale juive, l'orthodoxie chrétienne et le chiisme musulman sont riches de gnoses, saints, fétiches et anges, offrant bien des mystères numineux : pour ainsi dire, ils humidifient l'existence (pour parler avec l'antique théorie des humeurs ... mais c'est aussi les religions du désert rapport aux religions de la forêt !).

Les monothéistes font des erreurs d'attribution, cela s'intuitionne, car ils prirent historiquement des dieux pour des anges, saints ou démons. Les dieux, jamais manichéens dans la morale, ont été interprétés pour bénéfiques ou maléfiques, saints ou damnés, et ainsi de suite. Totalitaires et paranoïaques dans leur démarche, les monothéistes ont surtout supplanter les anciennes religions sans comprendre qu'ils étaient motivés par l'orgueil (qui n'est un vilain défaut, qu'à raison qu'on en fait un péché). Même l'humoriste Jérémy Ferrari l'a compris, dans son spectacle Hallelujah bordel, c'est dire ! Un spectacle renseigné d'ailleurs, dont il faut conseiller le visionnage.

Or les athées et autres humanitaires contemporains, rétorquent volontiers que les anciens dieux n'ont pas de blanc-seing. Evidemment non, d'abord parce que les velléités de blanc-seing sont de sainteté monothéiste, hypocritement. Mais ensuite surtout : les anciens dieux n'en ont jamais réclamé, ils ne sont pas comme tous ces trop-bien-intentionnés, même soi-disants irréligieux contemporains, hypocrites dans leur moralisation (y compris libertaire, égalitaire et fraternitaire !).

Bref, tout ce qui est à retenir, c'est que la spiritualité se culturalise en religions et que nos religions nous spiritualisent en retour, c'est l'histoire de l'oeuf ou de la poule. Les monothéistes, quant à eux, sont négationnistes et absolutistes : ils prétendent que la spiritualité vient de nulle part (gracieusement diffusée par un prétendu dieu unique, créateur et hors-monde), que la religion n'est pas culturelle (en vertu des attributs dudit pseudo-dieu, alors qu'il s'agit d'un nationalisme contradictoirement universaliste), tandis que toute la richesse de leur art et de leur imaginaire, ils les puisent du polythéisme contre le polythéisme ! dans l'art notamment, en termes de contenus. Sinon, ils n'auraient que quelques histoires nomadiques et guerrières à raconter, tout au plus, avec les raisonnements de leurs intellectuels. Aridité contre humidité (pour rester avec l'antique théorie des humeurs).

(Sur)nature du divin

Mais qu'est-ce qu'un foutu dieu, enfin !

Eh bien, un dieu, dans son numen, s'apprésente à nous comme un arc ou une arche spirituelle, un insight ici et maintenant (à ne pas confondre avec les états de grâce, car il se laisse intuitionner que les états de grâce indiquent surtout que vous êtes doux-dingue, détourné de vous-même par une ruse spirituelle qui ne vous a pas gagné pour votre bien, mais pour le compte d'autrui – à commencer elle-même). Il se laisse intuitonner que ça vous a fait perdre le Sort – c'est-à-dire le jeu existentiel, le hasard – pour vous enrôler dans une croyance totalitaire et paranoïaque douceureuse ... Où tout soudain vous devient soit bénéfique, soit maléfique, bien ou mal, manichéen : « qui n'est pas avec moi est contre moi », disait ce « bon » vieux Jésus, mais le dieu hébraïque n'élit que son peuple contradictoirement universaliste, tandis que le musulman ne répand vraiment que l'Oumma ...

... la senocommenio animiste** européenne, elle, reconnaît d'emblée sa variété spirituelle (non seulement humaine) adogmatique et même souvent sceptique (attentive, philosophe, scientifique) ou bien elle n'est pas la senocommenio.

Les dieux constituent des personnalités spirituelles religieusement caractérisées, qui vous guident : invoquez-les ! Les dieux philosophent : arraisonnez-les ! Ils vous sont un deuocamminos*, un divin chemin, ici et maintenant ! jamais ils ne vous servent d'échappatoires en vue de quelque « vie future ».

Ô bien sûr, le Dits Ater (père souterrain, destructeur) ... le Dits Ater* parle d'éternel retour, de réincarnation humaine après le passage dans le Dubnos* – le Sombre-Monde, – mais ça n'est pas si sûrement pour atteindre le Nirvana : c'est pour raffronter ce monde-ci encore, et encore, et encore, et encore, et encore – vitalement, sociohistoriquement, scientifiquement. Du moins est-ce ce que son numen laisse intuitionner ...

... et néanmoins, il n'y a pas que les dieux, pour vous instruire : les dusioi* ou duses (faés, faunes, nymphes, lutins, farfadets, feux-follets, ancêtres, etc.) vous ouvrent aisément la Voie des dieux – le deuocamminos* – tous ces être qui trafiquent littéralement le monde et sans lequel il ne tiendrait pas une seconde, sauf que c'est un trafic à but non lucratif ...

L'Angoisse de tout croyant, moquée par les incroyants – si du moins il existe des personnes entièrement non-spirituelles

On a tous en tête l'image de ce monothéiste, notoirement chrétien … on a tous en tête l'image de ce monothéiste dans son sanctuaire, devant ou avec ses fétiches (arche, croix, chapelet, livre, langue, liturgie, etc.) … on a tous en tête l'image de ce monothéiste, disais-je, qui se met à douter. Et pourquoi se met-il à douter ? … Il se met à douter, parce qu'il n'entend pas son prétendu dieu. Il est là, il prie, mais il craint aussi, parce que ça ne vient pas, rien ne vient, et pour lui soudain l'angoisse règne. D'aucuns en font même un topos, sur la base de Jésus implorant son seigneur qui l'aurait abandonné avant la croix, le fameux Eloï lamma sabachthani.

Les plus stupides entre nous autres, animistes** européens, rient de pareils doutes : et comme il est facile de railler le chrétien ! … En effet, parce que la senocommenio – l'ancienne voie – s'affirme dans une francheté accoutumée et accompagnée (contrairement à la gracilité monothéiste) nous savons bien que le doute est permis, et que cette permission seule, nous entraîne à nous agaillardir entre nous. Cette permission nous donne du cœur, tandis que les monothéistes – même quand ils sont graciles d'esprit au point de reconnaître l'inexorabilité du doute – souffrent de se sentir coupables, en état de péché : leur foi leur fait redouter la tentation, jusqu'à la diablerie. Concrètement, c'est un moment où ils s'aventurent, mais ils s'inquiètent dans cette lubie qu'ils s'endiableraient ! Vraiment, les plus stupides entre nous autres, animistes** européens, ont bien raison de rire de pareils doutes ! mais ce n'est que mon avis ...

La question de comment savoir si « les dieux nous parlent », reste néanmoins d'actualité même pour l'animiste** européen. Les plus stupides entre nous, ont la chance de ne pas se la poser, une fois seuls ; mais les plus sagaces entre nous, ont la permission de pouvoir se la poser sans inquiétude ! Voilà qui change tout, rapport aux monothéistes, dont l'intelligence est bridée à ce niveau – encore qu'ils aient leurs intelligents … parce que leur intelligence s'inquiète (mais dire que leur prétendu dieu les éveillerait, les aimerait et les arraisonnerait !).

Ces bases étant posées, il se trouve que n'importe quel animiste** européen(ne) ou aspirant(e), peut se sentir dans un contexte parallèle au monothéiste. Après tout, nous sommes dans le domaine de la spiritualité, rien n'est simple et – « au mieux » – on s'y donne quelques fiabilités (para)psychologiques extrêmement maigres en vérité, entre IMI, ethnopsychiatrie, inconscient collectif et neuropsychologie du chamanisme : honnêtement, ça manque d'enracinement, ça manque de tradition, ça manque d'héritage européen, et cela ne fait qu'entériner les sciences avec la spiritualité en arrière-fond (ce qui n'est déjà pas mal, mais … ) depuis un point de vue culturellement monothéiste, même quand il ne l'est plus religieusement, même quand il se veut scientifique, et bien que les sciences naquirent de la philosophie naturelle née en milieu animiste*. Il faut lire Nietzsche, pour intuitionner le moralisme même scientifique, dans cette pulsion de véracité qui, finalement, craint d'être trompée et de se tromper avant tout.

Des Divinités au spirituel

C'est ainsi qu'il devient intéressant de savoir ce qu'est le spirituel. Mais ne ferait-on pas mieux d'y renoncer tout de suite, plutôt que d'y échouer après tant de monde et se faire humilier par toutes les personnes qui se veulent ou disent « spirituelles » ? Surtout dans un seul article ... Qu'en savons-nous, au juste, puisque le spirituel n'a jamais été bien saisi ? Rien ni personne ne saurait dire si un seul article n'épuiserait pas la question.

Epargnons-nous d'avance l'étymologie cent fois répétée dans les milieux et toutes les traditions, faisant le lien avec le souffle, mais ce sera pour nous évidemment une base de travail, par laquelle il ne faudrait toutefois pas non plus tomber dans l'écueil de la Tradition primordiale. Car ce que déduisent tous les quêteurs alors, c'est que « l'élément commun fait l'universalité, et l'universalité la connexion planétaire », or rien n'est moins juste : il y a de l'eau sur tout le globe, et de l'air, et du feu, et de la terre – pour parler en termes d' « éléments » … – mais il y a aussi des smartphones, désormais – pour s'avérer plus prosaïque.

L'omniprésence des smartphones et des « quatre éléments » nous procure-t-elle un sentiment d'élément commun faisant universalité à connexion planétaire ? … Certes ! astrophysiquement, les étoiles sont les réacteurs nucléaires qui génèrent tous les atomes par lesquels tout est constitué, en quoi nous pouvons poétiquement nous dire tous « enfants des étoiles ». Reste que c'est new age. Et qu'est-ce, ici, qui fait l'universalité à connexion planétaire, en dehors de l'aspiration poétique, sur une base scientifique (new age, donc) ? et pourquoi dans une culture tel élément est d'une importance cruciale, et pas dans une autre civilisation, jusques et y compris le souffle (surtout valorisé en Inde, dans le yoga) ? Les aspirations varient !

Alors aspiration, le mot est lâché. Il fait partie du même champ lexical que spirituel, a-spir-ation. L'aspiration est une motion spirituelle, par laquelle on tend vers quelque chose, à commencer vers la spiritualité elle-même ! En effet, la spiritualité est cette chose singulière, qui est faite de « (re)spirations » au moins symboliques, à laquelle il faut une « spiration », une aspiration, pour l'atteindre ! … Alors, de deux choses l'une : ou bien il y a sur Terre, des personnes qui n'y ont jamais accès (puisqu'il faut « un peu de spiritualité », une « spiration », pour accéder à la spiritualité et toutes ses « spirations »), ou bien tout le monde sur Terre est (sur)naturellement ainsi fait qu'il est doué d'« un peu de spiritualité » au moins, ou bien encore – plus concrètement – tout ça c'est du bullshit.

Cette dernière option (« tout ça c'est du bullshit ») évidemment, est l'option défendue par les zététiciens : quand ils pratiquent un doute dogmatique, qui aspirent au « doute parfait », si l'on peut dire ! sans parler des scientistes, qui ont une foi dogmatique en « la science » (alors que les sciences pratiquent un esprit de recherche) ou autres empirico-rationalistes assimilables (il suffit de rester empirique et rationnel, inutile d'en faire des -ismes et des -istes). Ceci étant dit, parmi ce beau monde, il y a des « modérés », à commencer par ces indécis d'agnostiques et autres apatheists : ils forment le contingent de la civilisation nord-atlantique, avec son sens commun, qui n'hésite pas à se dire spirituel de façon plutôt vague, et même nouvelle vague, de l'écolo au new age, et souvent tout cela ensemble. Bref.

Qu'est-ce que le spirituel ? … Répondre par des « spirations » ne change rien dans cette histoire. Néanmoins, quand les « modérés » en ont ou croient avoir une forme d'expérience, on ne peut qu'abonder dans cette intuition que ça existe concrètement. À ce stade, la question est de savoir si des personnes peuvent seulement en être privées ! comme s'il y avait – et c'est un discours gnostique – des pneumatiques, des psychiques et des hyliques, c'est-à-dire une hiérarchie des hommes dans leur accession au spirituel : les pneumatiques y auraient accès (pneuma signifie souffle, comme spiritus) ; les psychiques ne feraient que le présumer dans leurs réflexions ; les hyliques, enfin, manqueraient de réflexions, réduits à « leurs corps ». Hélas le problème d'une telle vision, c'est risiblement d'oublier, qu'on ne souffle qu'avec le corps ! elle contient un dédain du corps parfaitement ridicule, et pour tout dire monothéiste*** bien que le monothéisme chrétien renia le gnosticisme … Les monothéismes en général, n'exaltent le corps qu'à raison qu'ils détournent les forces animistes** et carnées alentour, nihilistes passifs au sens de Nietzsche.

La Spiritualité est carnée, ou elle est gâchée

Qu'est-ce que le spirituel ? … Nous disions que nous partirions du souffle, or il faut bien en partir, comme on voit. Concrètement, cela nous renvoie aussi aux façons de parler telles que l'esprit d'une démarche – tout à l'heure était évoqué l'esprit scientifique (car même les sciences, à condition qu'elles ne deviennent pas « la science » des scientistes, qui est aussi « la science » des crédules médiatiques … même les sciences ont une spiritualité). On parle encore de tournure d'esprit. Cela est un je-ne-sais-quoi et un presque-rien qui font beaucoup : c'est même un philosophe juif qui sut bien en parler, du je-ne-sais-quoi et du presque-rien : Vladimir Jankélévitch. Mais il y a un autre ressortissant juif, qui avant lui suggéra ça-qui-nous-échappe-toujours, du nom de Sigmund Freud, qui le relaya surtout à la sexualité.

Pourquoi évoqué-je la sexualité là ? … Tout simplement parce que bien des traditions hermétiques, soulignent le lien entre sexualité et spiritualité, c'est évident avec le Tantrisme hindou. À partir de quoi, il est permis de dire que la spiritualité est quelque chose de très réel, très concret, très charnel, et pour tout dire physiologique, à condition d'entendre cette « physiologie » au sens présocratique. Mais, pour vous aider dans la démarche, si vous êtes monothéiste, il faut se rapprocher des juifs énoncés, ou bien des chrétiens Bernanos ou Muray, et encore des musulmans Al Halladj ou Omar Khayyam : ça parle au corps, à condition de se soustraire à la transcendance.

Le spirituel est donc comme un désir, par exemple sous forme d'aspiration, débordant largement ce qu'il est convenu de nommer « conscience ». La conscience, organe de l'attention, est débordée, par exemple par ce que Nietzsche nommait la « spiritualisation de l'instinct », c'est-à-dire sa « sublimation » plus ou moins psychanalytique : le devenir-sublime de ce qu'il y a de plus pulsionnel en nous. Il se passe là quelque chose, jusqu'à l'exquis, l'excellent et l'essentiel – dirait Platon. C'est très présent, immanent, sans aucune transcendance – encore qu'il puisse sembler y avoir des « effets de transcendance » dans le passage. Or il se passe là, qu'un corps est animé par la valeur. Il se passe là un phénomène de mœurs, au sens extramoral de Nietzsche.

« Une mœur », c'est un état d'esprit, à savoir une orientation pratique : c'est la même chose, mais il nous est formellement difficile d'établir que c'est la même chose, car l'abstrait se confond avec le plus concret, l'invisible avec le plus patent. Où il devient alors choquant – notamment pour les gourous – de dire que le plus concret et le plus patent présentent en tant que tel l'invisible et l'abstrait : car ici l'invisible est visible, et l'abstrait concret (leurs velléités d'enfumage s'évaporent en un clin d'oeil). Comment les personnes obtuses pourraient y comprendre quelque chose ? Comment n'y verraient-elles pas du blabla ? Rien ici n'est démontrable, tout simplement parce que tout est « juste » montrable ; ce qui semble évidemment monstrueux ! car cela signifie qu'on peut même en jouer pour la montre ! … Or, c'est bel et bien ce qui arrive régulièrement (par exemple, chez les gourous ... ). Car c'est pourtant empirique et rationnel.

Sciemment ou non, bien des gens qui souscrivent ou non à la notion de spiritualité, malmènent ou démènent la spiritualité du seul fait de leur méconnaissance ou de leur pavane. Vous ne pouvez pas imaginer, d'une part, tout le potentiel et toutes les ressources qui sont ainsi gâchées par toute l'humanité ; d'autre part, vous n'imaginez pas non plus, à quel point les marasmes socioculturels, les héritages et les influences, conditionnent toute une ambiance spirituelle qui maintient un certain type de dynamismes régionaux dans le monde, jusques et y compris chez autoproclamés athées voire irréligieux.

Comme je le disais plus tôt, les religions sont les moteurs « presque cachés » des cultures. Or les dieux, dépendants des régions du monde et d'endroits parfois précis, véritables esprits des lieux, n'y sont certes pas pour rien, mais il est possible de falsifier et contrefaire toute une population avec les moyens suffisants hélas. Au hasard, avec le monothéisme contre les animismes** du monde … mais pas que le monothéisme : toute la mentalité universaliste, post-monothéiste, moderniste et humanitariste, se laisse ainsi déraciner et déploie sans le dire ni peut-être le savoir, une spiritualité dégénérée car dépourvue de corps, au hasard genriste, techno-reproductiviste et transhumaniste ... L'humanitarisme, le scientisme, l'académisme et l'économisme sont actuellement les formes de la charité, de la vérité, du clergé et de la communauté autrement chrétienne.

Voilà pourquoi il est si important de rester enraciné dans une tradition : une tradition corporise, et alors les dieux et tous les duses – tous les êtres (sur)naturels – peuvent conjuguer leur vérité avec la personne qui localement les reconnaît, à travers la (sur)nature.

La Parole divine

À la fin, comment savoir si « les dieux nous parlent » ? … Ce n'est plus très compliqué. Bien sur, qu'on « le sent » diffusément ; bien sûr, qu'on en éprouve même l'instinct carné et éveillé ; mais avant tout, il y a – comme avec quiconque – une rencontre territorialisée. Et, après que cette « rencontre » a eu lieu, il reste des « échos », mais aussi des possibilités de « s'appeler au loin », c'est-à-dire de se donner des idées discrètes mais efficaces. Il faut « prêter l'oreille » et, surtout, ne jamais hésiter à « questionner », à « quêter », car c'est bel et bien dans l'aspiration qu'une « humeur » devient signifiante, comme une « télépathie (extra)sensorielle ». C'est instinctif, physiologique, mobilisant certes de la sérotonine.

Par contre, disons-le tout de suite, laissez immédiatement tomber les « délires énergétiques », du moins surtout si c'est pour vous laisser traverser de part en part sans réflexion. Toutes les influences ne sauraient vous « énergiser », loin de là. Il ne faut pas se tromper, de même que les dieux ni les duses ne sont « des saints ». Même les monothéistes, sont vigilants sur ce point, quoiqu'ils l'attribuent totalitairement et paranoïaquement à un diable et hordes de démons : en effet, parfois, ce n'est pas qu'on nous veut du mal, mais c'est juste un malentendu, et tout simplement qu'on n'a pas d'atomes crochus, ni qu'on a une bonne influence l'un sur l'autre. Voilà tout, car il se peut qu'ailleurs, pour autrui, il y ait du bon, même quand nous ne le sentons pas quant à nous.

Vous savez que « vous parlez avec les dieux », certes parce que vous le voulez, certes parce que vous le concevez, certes parce que vous l'intentionnez … mais d'abord et avant tout parce que, au-delà de ces velléités, parce que vous les découvrez dans la démarche instinctivement, et qu'ils s'apprésentent autonomes à votre esprit. Bien sûr, les monothéistes aussi ont ce genre d'expériences, mais elles ont lieu avec des entités prises pour des anges, des saints ou des démons, bénéfiques ou maléfiques, parfois simplement amalgamées au dieu prétendu unique et absolu : c'est trouble.

D'intuition, il s'agit d'influences spirituelles plus ou moins locales, c'est-à-dire plus ou moins culturalisées et donc territorialisées, faisant religion (sur)naturelle. Reste que tout ce qui ne semble pas venir « des Ciels » est pris pour démoniaque par les monothéistes, alors que les animistes** savent que les daïmonoi (δαίμονες) nous sont insufflés par les duses – fées, farfadets, faunes, gobelins, etc. – ou les dieux – souterrains, terrestres ou célestes, véritables esprits des lieux, esprits d'Antumnos* – l'Autre-Monde du seidos*, ici et maintenant ! – se révélant à nos esprits.

Mais je répète : les dieux vivent d'une vie autonome. Ils ne sont pas si mortels qu'on le pense, comme le laissent croire la nécessité de l'ambroisie pour se nourrir chez les Grecs (car cela humanise déjà trop les dieux en les concentrant sur l'Olympe) ou le Ragnarök chez les Norrois (non seulement l'idée que les dieux vivent au Valhöll ressemble à l'Olympe, ce qui signifie qu'il s'agit surtout d'allégories, mais en plus l'influence monothéiste est très prégnante dans les écrits mythiques dont nous disposons, puisque la généalogie remonte au Noé biblique dans l'Edda nordique comme d'ailleurs dans le Lebor Gabála Érenn irlandais, en tant qu'ils furent écrits après le XIIème siècle chrétien … ). Néanmoins, de grandes ères et aires géographiques peuvent être impactées par des lieux réels et spirituels depuis leur sol (tels que l'Olympe ou le Valhöll) où l'on voit bien que la senocommenio est « une religion à coups de marteau » entre le Svarog russe, le Sucellos celtique et le Thor norrois.

Avec les dieux, on ne « parle » toutefois pas si bien une même langue, que l'on éprouve une empathie communicative. Intégrez-la, arraisonnez-la, puis prenez le temps de découvrir toutes les Matri et Teutatei, les Mères ou Mâtres et les Dieux d'alliance protecteurs, propres à chaque lieu. Que ce soit par monts, par vaux, par landes, par forêts ou par cités. Quant à vous-mêmes, il y a vos genoi, vos génies (qui donnent gènes), c'est-à-dire aussi vos ancêtres (les lares, chez les Romains … que les monothéistes prennnent pour un ange et un démon personnels, alors qu'ils sont par-delà bien et mal). Remémorez-vous, Européens : le souvenir de vos « vies antérieures » existe toujours malgré l'anamnèse de vos âmes, lors de leurs passages dans le Dubnos* – le Sombre-Monde – où vous connûtes le Dits Ater, Hel ou Tuiston.

COMMENT ON DEVIENT MONOTHEISTE, TEXTE EXTRAIT DE « L'EXPERIENCE INTERIEURE » DU PHILOSOPHE GEORGES BATAILLE, GALLIMARD 1954, PP93-94 : « La Nature accouchant de l'homme était une mère mourante : elle donnait l' "être" à celui dont la venue au monde fut sa mise à mort. Mais de même que la réduction de la Nature à un vide, la destruction de celui qui a détruit est engagée dans ce mouvement d'insolence. La négation accomplie de la Nature par l'homme – s'élevant au-dessus d'un néant qui est son œuvre – renvoie sans détour au vertige, à la chute dans le vide du ciel. Dans la mesure où elle n'est pas enfermée par les objets utiles qui l'entourent, l'existence n'échappe tout d'abord à la servitude de la nudité qu'en projetant dans le ciel une image inversée de son dénuement. Dans cette formation de l'image morale, il semble que, de la Terre au Ciel, la chute soit renversée du Ciel à l'obscure profondeur du sol (du péché) ; sa nature véritable (l'homme victime du Ciel brillant) demeure voilée dans l'exubérance mythologique. Le mouvement même dans lequel l'homme renie la Terre-Mère qui l'a enfanté ouvre la voie de l'asservissement. L'être humain s'abandonne au désespoir mesquin. La vie humaine se représente alors comme insuffisante, accablée par les souffrances ou les privation qui la réduisent à de vaniteuses laideurs. La Terre est à ses pieds comme un déchet. Au-dessus d'elle le Ciel est vide. Faute d'un orgueil assez grand pour se donner debout à ce vide, elle se prosterne face contre terre, les yeux rivés au sol. Et, dans la peur de la liberté mortelle du ciel, elle affirme entre elle et l'infini vide le rapport de l'esclave au maître ; désespérément, comme l'aveugle, elle cherche une consolation terrifiée dans un risible renoncement. Au-dessous de l'immensité élevée, devenue de mortellement vide opprimante, l'existence, que le dénuement rejette loin de tout possible, suit de nouveau un mouvement d'arrogance, mais l'arrogance cette fois l'oppose à l'éclat du ciel : de profonds mouvements de colère libérée la soulèvent. Et ce n'est plus la Terre dont elle est le déchet que son défi provoque, c'est le reflet dans le ciel de ses effrois – l'oppression divine – qui devient l'objet de sa haine. En s'opposant à la Nature, la vie humaine était devenue transcendante et renvoyait au vide tout ce qu'elle n'est pas : en contrepartie, si cette vie rejette l'autorité qui la maintenait dans l'oppression et devient elle-même souveraine, elle se détache des liens qui paralysent un mouvement vertigineux vers le vide. La limite est franchie avec une horreur lasse : l'espoir semble un respect que la fatigue accorde à la nécessité du monde. Le sol manquera sous mes pieds. Je mourrai dans des conditions hideuses. Je jouis aujourd'hui d'être objet de dégoût pour le seul être auquel la destinée lie ma vie. Je sollicite tout ce qu'un homme riant peut recevoir de mauvais. La tête épuisée où "je" suis est devenue si peureuse, si avide que la mort seule pourrait la satisfaire. »

________________

* Dictionnaire Français-Gaulois de Jean-Paul Savignac, 2014, la Différence : les Celtes agglutinaient des mots.

** L'animisme court du chamanisme le plus sauvage, au polythéisme le plus administratif, en passant par le fétichisme (pierres, bijoux, armes fantastiques … ), le chimérisme (totems, fées, animaux fantastiques … ) et le ritualisme (sorcelleries, magies, cultes … ). Les Romains, étaient animistes. Il n'y a qu'une mentalité « progressiste » inventée par des Européens de l'âge classique, période dite « des Lumières », qui peut s'imaginer une évolution historique de l'animisme au polythéisme, du polythéisme au monothéisme, du monothéisme à la philosophie métaphysique, et de la philosophie à la science : cette paranoïa (délire rationnel) ignore que la philosophie naquit en milieu animiste, notoirement chez les Gréco-Romains, à ce dont on a hérité. Mais les anciens druides sont des connaisseurs, avant tout.

*** Il y a bien quelques théologies monothéistes, qui tentèrent d'exalter le corps, mais si nous les connaissons mal voire pas du tout, c'est bien parce que le monothéisme galère avec ça : le monothéisme vante la transcendance, l'extraction du monde, donc du corps.

PS : cet article est un reliquat du Canalblog Uidluisme, dont j'étais de toutes façons l'auteur.

