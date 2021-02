Proposition du Dr Pascal Sacré pour un avenir possible

Voici la réponse du Dr Pascal Sacré (médecin réanimateur belge non-aligné et viré de son emploi en 2020) à la célèbre question "Eh bien, vous qui vous croyez si malins, que feriez-vous à la place de ceux que vous critiquez ?!"







Pascal Sacré :

Je reprécise mon avis, ma proposition et chacun en fera ce qu'il veut.

But : aller vers un Nouveau Monde Sans Œillères.

Avant, nous devons quitter l'ancien et le dire d'une manière claire, sans équivoque.

Le plus pacifiquement possible mais ce ne sont pas nous qui sommes violents, ce sont ceux qui veulent nous rendre violents pour pouvoir alors faire ce qu'ils savent : réprimer.

Nous devons destituer tous ceux qui nous ont mis là.

Nous devons reprendre notre pouvoir, cela nécessite une action qui précède la création : de l'action à la création d'un nouveau monde sans œillères.

Pour cela, nous devons établir un programme clair :

La nouvelle stratégie anti-COVID et pro-santé !

Nous devons montrer, protéger (de l'ordre, des autorités), les médecins qui la défendent et leur donner la parole.



Programme en dix points :



1 - Utiliser les traitements à présent reconnus comme efficaces (à part par cette secte vaccinatrice) : ivermectine, vitamine D, vitamine C, zinc, hydroxychloroquine, azithromycine ou autre antibiotique, quercétine, mélatonine....



2 - Diffuser dans tous les hôpitaux du pays, dans tous les soins intensifs du pays les protocoles de prise en charge existants, notamment au départ de la FLCCC Alliance :

I-MASK + protocole : https://covid19criticalcare.com/i-mask-prophylaxis-tr..

MATH + protocole : https://covid19criticalcare.com/math-hospital-treatme..

3 - Investir tous les médecins prêts à prescrire et à soigner du pouvoir de traiter toute la population belge qui le souhaite, au départ de grands centres réquisitionnés et sécurisés avec un moratoire temporaire sur la vaccination et sur toute intervention de la part de l'ordre des médecins corrompu.



4 - Rétablir des règles saines pour le port du masque : seulement les personnels qualifiés et à risque de contact avec le SARS-CoV-2 avec le bon matériel (EPI, masque FFP2) et pas ce masque de papier inutile, chargé de millions de virus et qui polluent nos villes, aggravant les risques de flambée épidémique.



5 - Bannir à jamais ces confinements généralisés et rétablir la règle de la vraie quarantaine : isolement des personnes malades et seulement elles.



6 - Considérer les tests PCR (privilégier tests salivaires, antigéniques) uniquement si le Ct toujours renseigné est entre 25 et 30, avec répétition du test 24h après pour affirmer une relation avec un éventuel SARS-CoV-2 et ne considérer que ce soit une infection imposant un isolement QUE s'il y a des symptômes !



7 - STOPPER les masques imposés aux enfants et adolescents jusqu'à 18 ans sur base de toutes les preuves établies et systématiquement ignorées : tous les jeunes âgés de moins de 18 ans sont très peu atteints par le COVID et surtout, ils ne sont PAS transmetteurs !



8 - Tous les médecins/infirmiers correctement informés organisent à travers le pays, dans toutes les écoles, des conférences de réinformation sur PCR, COVID, masques, traitements... à l'attention des professeurs, parents et élèves, puis dans toutes les maisons de repos et de soins, à l'attention des personnels soignants et des familles.



9 - Sous toutes ces conditions, réouverture des restaurants, des lieux de vie (musées, églises, parc attraction...), et reprise d'une vie sociale INDISPENSABLE à la bonne santé (physique, immunitaire, psychologique...) de l'être humain. SANS cette vie sociale, de toute façon, aucun traitement chimique ne pourra nous, vous sauver, à terme !



10 - Par tous les leaders du mouvement de LIBERATION, en particulier par les médecins afin de rétablir la confiance des gens dans leur santé, conférences de presse régulières, au départ de médias expurgés de tous les collaborateurs du système unique sectaire vaccinateur.



Ensuite, nous organisons une marche symbolique dont le but est d'annoncer ce programme (nous ne demandons plus rien à ces autorités, seulement de partir), nous ne manifestons contre rien, nous sommes là POUR annoncer notre nouveau monde et ses nouvelles règles.



Cette marche symbolique, Jour 1 de l'an 1 du nouveau monde sans œillères, doit être organisée pour que TOUS les Belges capables de marcher et qui veulent cet autre monde soient là, et elle doit être sécurisée.



Donc, si cela intéresse des gens, il n'y a plus qu'à le faire avec

des médecins ;

des avocats ;

des juristes ;

des policiers ;

des militaires ;

des politiciens ;

des professionnels de la sécurité de rue ;

... et vous tous.



Ou pas.



Dr Pascal Sacré