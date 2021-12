Propositions pour l’Europe. Et plus globalement pour gérer la France … et le monde

Que de questions et débats sur l’Europe ! Voici quelques propositions de plus, mais avez-vous déjà abordé le sujet sous cet angle ? Avant de parler Europe, une réflexion plus générale sur la grande évolution des humains de l’autonomie vers la spécialisation. 1) dans la préhistoire, l’humain chassait, cueillait des baie, fabriquait ses quelques outils et vêtements … Bref le cercle familial était autonome, il se suffisait à lui-même 2) puis c’est le début de la spécialisation. Le paysan maitrise mieux que les autres la culture de la terre pour nourrir tout le monde, le soldat maitrise mieux que les autres le maniement des armes pour défendre le groupe, le maréchal-ferrant connait la forge et la pose du fer à cheval, et en ville le boulanger fait le pain pour tous. Mais l’autonomie reste au niveau du village ou de la région, c’est encore local. Un groupe réduit est autonome. 3) ce mouvement s’est largement accru. Ou en sommes-nous aujourd’hui ? Prenons n’importe quelle grande ville française, voire une région de plusieurs millions d’habitants … ce groupe de très nombreux humains est-il autonome pour répondre à ses besoins ? Bien sûr non, car les besoins actuels ne sont plus simplement « se nourrir » comme l’homme préhistorique, mais construire des trains, auto, avions, TV, smartphone, … qu’aucune région ne sait faire en totalité. 4) pire que cela, si cet énorme groupe d’humains atteint la taille d’un pays comme la France, voire d’un continent comme l’Europe, ce n’est pas encore suffisant pour être autonome sur nos besoins en TV, smartphone, composants électoniques, médicaments, et même … jouets pour Noel !, c’est la spécialisation poussée à l’extrême, et la mondialisation.



Alors faut-il lutter contre le principe de la spécialisation ? Non et oui !



Non car même si ceux qui dénoncent une consommation excessive, des besoins pas toujours justifiés, ceux qui prêchent la décroissance, peuvent avoir quelques arguments parfois intéressants, il serait risible de revenir à une autonomie du cercle familial, voire de la ville ou de la région. Soyons réalistes, la conception et la réalisation de smartphones ou d’avions ne peut se dupliquer dans chaque région. La spécialisation permet des économies d’échelle. Un Airbus européen semble mieux que 10 ou 20 avions nationaux. Optimisation des études et de la production. Plus facile de vendre au reste du monde. Oui pour lutter contre une spécialisation de tout au niveau mondial, car comme cela est largement dénoncé par ailleurs, cela génére divers inconvénients majeurs :

* inconvénients écologiques avec les multiples exemples de produit qui font le tour du monde avant d’arriver chez vous. Les gains de la spécialisation sont annulés par les inconvénients

* gros risques en cas de conflits humains : c’est l’exemple covid où nous sommes incapables de répondre a des besoins de base comme les masques. C’est l’exemple ou la spécialisation de quelques composants électroniques dans la seule Chine bloque de nombreuses productions du monde



QUELLE EST LA SOLUTION ? Ainsi pour chaque chose, pour chaque production, pour chaque décision, il faut déterminer quel est le bon niveau, le bon regroupement d’humains à retenir. Entre le niveau « groupe familial » et le « niveau mondial », faut-il placer tel sujet au niveau du quartier, de la commune, de l’agglo, …, du canton, du département , de la région, du pays, du continent ? Mais avant de tenter de répondre à ces questions, regardons un point encore plus important pour que les choses aillent mieux : c’est la clarification des responsabilités et champ d’action de chacune des structure, avec

UN OBJECTIF DE NON REDONDANCE.

De quoi s’agit-il ? je prends souvent l’exemple de la construction d’un rond-point sur une route. Près d’un chantier, vous avez sans doute eu la curiosité, comme moi, de lire les informations affichées sur de gigantesques panneaux annonçant la nature des travaux, par exemple d’un nouveau rond-point à l’entrée de la ville.

Et l’on découvre que l’ouvrage est financé (je caricature à peine)

. À hauteur de x euros par le ministère des travaux publics

. À hauteur de y euros par la région

. À hauteur de z euros par le département

. À hauteur de w euros par la commune

Et pourquoi pas un peu par l’Europe en 5eme acteur.

Vous vous dites, tout le monde a été sympa et a participé, c’est bien.

Objection votre honneur ! En pratique, cela veut dire que celui qui a souhaité ce rond-point a diffusé un dossier vers les 4 structures (nationale, région, département, commune), qu’au niveau de ces 4 structures, un service, une commission a étudié le dossier, a tranché avec d’autres dossiers en fonction de son budget, pour finalement proposer sa participation. En parallèle, ces 4 structures ont sans doute dépensé de l’énergie pour obtenir ou justifier l’utilisation de leur budget sur ce projet. Bref faire 4 fois un travail similaire me semble la preuve d’une mauvaise organisation. Quel gâchis.

Je propose donc que les domaines de responsabilité soit clairement définis entre les diverses structures communautaires, qu’elles soient géographiques (par exemple niveau national, région, département, commune), ou fonctionnelles (ministère de x, ministère de y, …). Aucun chevauchement admis dans la répartition = gage d’efficacité.



Pour en revenir à l’Europe



Sans entrer dans le débat « combien et quels niveaux de structure » entre la famille et le monde, c’est-à-dire toutes les questions du genre

* redondance ou pas entre département et région, que garder ?

* redondance ou pas entre commune, agglo/communaute de communes, canton, que garder ?

Je prends pour hypothèse qu’une structure est intéressante au niveau continent Europe.

Cette dimension de regroupement semble actuellement raisonnable pour des réalisations ou des projets tels que

* conception et réalisations d’aviation, notre fameux airbus

* idem pour l’aerospatiale

* idem pour le ferroviaire même si l’Europe actuelle a empêché la fusion Alstom/Siemens pour faire l’Airbus du rail. Quelle erreur ! Et au titre de la concurrence interne européenne (ils n’ont réellement rien compris)

* une monnaie commune

* etc.