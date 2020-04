Protection contre le Covid-19 : Le port du masque avec la barbe, ainsi qu'avec certaines moustaches ne fait pas bon ménage !

Les hommes : les microbes, les bactéries et les virus : bons ou mauvais, une très très longue histoire :

Depuis que les humains sont sur terre, ces derniers côtoient : microbes, bactéries, et virus. On les dit néfastes pour la santé des hommes, ce qui est vrai pour certains d'entre eux, .. mais quelques-uns ont néanmoins un rôle bénéfique, c'est le cas de certaines bactéries : 1 – 2. Les virus eux ont généralement mauvaise presse, mais là encore, il y a des exceptions car certains sont eux aussi bénéfiques pour l'homme :Ici,

...et en mai 2013, le célèbre professeur Didier Raoult a écrit sur une page du Point :

Ces virus qui sont à l'origine de l'homme

Le professeur Didier Raoult, spécialiste des maladies infectieuses, explique que les virus sont à l'origine de l'évolution des espèces, dont l'homme. Source.( mai 2013 )

Quand les hommes ont compris qu'ils pouvaient se protéger de certains de ces micro-organismes dangereux pour leur santé !

Les voies de transmission de l’infection !

Il existe 4 voies de transmission :

Voie aérienne

Voie orale

Voie parentérale

Voie de contact

C’est la voie de transmission de nombreuses maladies contagieuses. On la prévient par le nettoyage des mains et des surfaces, des mesures d’isolement et le port de masques si nécessaire. Source.

Alors, j'ai faits des recherches sur le web, pour savoir à partir de quelle époque les hommes ont commencé à comprendre qu'ils pouvaient se protéger physiquement ( par le port de : masques, lunettes, gants etc ) de certains micro-organismes ( microbes , bactéries, virus ) dangereux pour leurs santés. : Ici,

L'histoire du masque de protection

Donc sur le web, je suis remonté à l'époque antique qui celle d’Homère, au VIIIe siècle avant notre ère, et la médecine de cette époque était capable de traiter (avec plus ou moins de succès ) certaines pathologies : Ici , , autres résultats Google : Ici, mais je n'ai pas trouvé d'infos ( mon espace-temps étant limité ) qui évoquent le port du masque de protection à cette époque !

Avec les pandémies de peste du Moyen-âge arrive le port du masque !

La peste ( et ses variétés) Wiki est une maladie qui vient du fond des âges, mais les écrits sur cette maladie remontent seulement à l'antiquité soit moins 4.000 ans avant notre ère : Ici. ( voir la liste de pandémies de peste : Ici.)

Le masque de protection « fait son arrivée » avec les pandémies de pestes du Moyen-âge. A cette époque les courageux médecins qui s’occupaient de cette pathologie étaient appelé les « médecins de la peste », ou « docteurs de la peste ». Ces derniers étaient reconnaissables, car ils portaient un masque en forme de long bec blanc recourbé (ce bec de corbin fait qu'ils sont alors comparés à de lugubres vautours[2]) rempli d'herbes aromatiques conçues pour les protéger de l'air putride selon la théorie des miasmes de l'époque. : source. Mélange que se sont inspirés 4 fameux brigands qui détroussaient les cadavres pendant une épidémie de peste au Moyen-âge, et qui portent le nom de « vinaigre des 4 voleurs »

Autre info : C.-F. Bertrand signale aux archives marseillaises de vieilles images destinées à décorer les flacons pour le vinaigre en question et qui représentent quatre hommes de fort mauvaise mine occupés, dans une taverne, à manipuler et distiller des aromates. Ces images trancheraient la question si elles portaient la date de 1720. Mais elles sont plus jeunes d’un siècle, elles ne remontent pas plus haut que l’année 1835. Dans le livre cité*, on lit ce qui suit à l’article Vinaigre des quatre Voleurs : « Ce vinaigre jouit d’une grande réputation depuis la peste de Marseille où, dit-on, l’on dut sa découverte à quatre individus qui profitèrent de ce désastre. Pour s'enrichir en volant impunément. Ils furent convaincus de larcins. On jugea qu’ils n’avaient pu se garantir des effets de ce fléau qu’à la faveur d’un secret, et on leur promit la grâce s’ils voulaient le communiquer. Voilà ce que l’on rapporte sur le vinaigre des quatre voleurs, ainsi nommé à cause de ceux qui, dit-on, en donnèrent la recette. Enfin, ce vinaigre est très-bon pour préserver des effets du mauvais air et est un véritable anti-pestilentiel. » source.

.. et sur cette époque, j'ai aussi trouvé cette page : Masques : de la peste au coronavirus, une histoire de protection. Ambroise Paré, fameux médecin du XVIe siècle, recommande de garder un bouc chez soi : « [l’odeur] du bouc ayant empli le lieu où il habite, empêche que l’air pestiféré n’y trouve place ». Les médecins de la peste, ne pouvant rester confinés chez eux auprès d’un bouc toute la durée de l’épidémie, devaient également se protéger des miasmes pestilentiels. Charles Delorme, médecin de Louis XIII, fut l’inventeur de la si reconnaissable tenue des « médecins becs ». :source.

Septembre 2019 est la date de l'apparition du Covid-19 dans la ville de Wuhan en Chine centrale. : Ici., et des images nous ont montré que les Chinois portaient des masques ( même si dans cette partie du monde, le port du masque est culturel, néanmoins son port dans les pays occidentaux date de plus d'un siècle. Pour s'en convaincre il suffit de regarder ces images prises en 1918/1919 lors de la pandémie de la terrible Grippe espagnole qui selon les sources aurait fait à travers le monde le chiffre effarant de 20 à 50 millions de morts :sources , .. et certains comme Wikipédia indique que cette pandémie, aurait provoquée le chiffre inimaginable de 100 millions de morts : sources. Les photos d'époque du port du masque : Ici. Donc sur le port du masque à la limite je dis cette expression assez ancienne « rien de nouveau sous le soleil » !

Sur le web, j'ai faits des recherches pour savoir depuis quelle époque les hommes ont utilisé des masques de protection médicaux. Dans l'époque antique d’Homère, au VIIIe siècle avant notre ère, Ici, , autres résultats Google :Ici ,au siècle où est apparue la peste,

Longtemps décrié, le port du masque est enfin reconnu comme étant une protection sérieuse contre le Covid-19 !

Dans la panoplie des moyens de protection contre le coronavirus qu'avons-nous entendu concernant le port du masque, une vraie et gigantesque « foire d'empoigne », avec tout et son contraire, et en particulier les déclarations oh ! combien contradictoires de notre calamiteux ministre de la Santé Olivier Veran, rappelez-vous sa célèbre envolée, les masques ne servent à rien : Ici, sur ce sujet, autres résultats Google : Ici et : là, et pour terminer la vidéo où notre Ministre déclare qu'une personne asymptomatique n'a pas à porter de masque : Ici. *( bizarre j'ai eu une envie folle de marquer le « sinistre » de la Santé tant lui, son boss « gros n'avion » ainsi que leur big-boss au « long nez » qui depuis le début de cette tragédie ont tous ensemble comme des gros nuls et surtout dangereux responsables gérés ( hélas à nos dépens ) cette dramatique situation )

* ( Notons à sa décharge que c'est environ une semaine plus tard que l'on a découvert que les porteurs asymptomatiques pouvaient être contaminants ! Résultats Google :Ici )

Outre les autres gestes barrières , le port d'un masque ( bien que controversé par certains ) est néanmoins une efficace protection supplémentaire !

Sur Google, sur ce sujet, nous pouvons trouver moult infos, une majorité étant pour le port du masque, les autres bien évidemment n'étant pas du même avis : Ici . .. d'ailleurs aussi étrange que cela peut paraître lisez cette info qui émane de L'OMS : Pourquoi l'OMS ne recommande-t-elle pas le port du masque à toute la population ! ( 31 mars 2020 )

Quid sur le port du masque pour ceux qui portent la barbe, ou de grandes moustaches !

J'arrive au sujet principal de mon article, à savoir le port du masque pour ceux qui portent barbes moustaches. Je pense qu'il est facile de comprendre que celui qui porte une barbe bien fournie, ou de longues moustaches, qu'en appliquant son masque sur les poils de ces dernières, que l'étanchéité de filtration de celui-ci peut être compromise ! Dans Google nous trouvons encore des infos contradictoires : Ici,, et dans quelque temps peut-être qu'une une étude sérieuse démontrera qu'effectivement barbes et longues n'assurent pas une étanchéité parfaite avec le masque, et sur ce sujet, je place cette déclaration de Patrick Pelloux, qui rappellons-le est médecin urgentiste : wiki : "Il faut vous raser", Patrick Pelloux déconseille la barbe pour lutter contre le coronavirus. ( le:22/03/20 ). Dans sa déclaration, ce dernier explique que le virus peut tenir "plusieurs heures" sur une barbe ou une moustache.

Néanmoins, j'ai trouvé cette info de ceux qui sont contre, mais cette dernière est datée du:28/02/20 :Ici, .. et dans Google les résultats parfois assez contradictoires :Ici.

Quid de la fonction des masques chirurgicaux ?

Le masque chirurgical est destiné à éviter, lors de l’expiration du porteur la projection de sécrétions des voies aériennes supérieures ou de salive pouvant contenir des agents infectieux transmissibles par voie « gouttelettes » ou « aérienne » :

hors cadre pandémique, il est porté habituellement par le soignant pour prévenir la contamination du patient et de son environnement (air, surface, produits) ;

il peut être porté selon les recommandations nationales par un patient contagieux, particulièrement en cas de pandémie de grippe, pour prévenir la contamination de son entourage et de son environnement. : source, et si nous consultons la page que Wikipédia consacre au masque chirurgical, nous trouvons les mêmes infos : Ici. Donc, si je comprends bien pour faire simple, ce type de masque protège de « l'intérieur » vers « l'extérieur »,.. alors, je me pose cette simple question, .. qui est finalement assez logique, et portant le masque « dans l'autre sens », ce dernier offre-t-il une protection de « l'extérieur » vers « l'intérieur », c'est-à-dire pour le système respiratoire de celui qui le porte !

Conclusion :

Comme dit l'autre , c'est à chacun de voir, mais personnellement si depuis deux ans, je portais une barbe du type « bouc » à l’instar de certains vieux bikers, eh bien, en fin d'après-midi du:20/04/20, j'ai suivi les conseils du docteur Patrick Pelloux,... et la tondeuse a fait place nette !

Liens en annexes

Une doctorante crée un masque chirurgical tueur de virus. Sur ce système qui en quelque sorte « ne manque pas de sel », le Pr Philippe Dumas, ancien directeur de recherche au CNRS l'évoque, et il rajoute : « N'importe quel masque fait intelligemment quand même, c'est mieux que rien » ! source. ( environ dans les 3 dernières minutes ). En outre face à la pénurie de masques, ce dernier lance un appel pour la fabrication de masques artisanaux afin de pallier le manque de masque « officiels » pour le grand public. Il suggère régalement un système extrêmement simple pour renforcer la performance de ces masques par le rajout de feuilles d'essuie tout par exemple : source. . Signalons toutefois que cette membrane de sel cristallisé rend plus difficile le fait d'inspirer suffisamment d'air pour respirer correctement et le masque peut ne pas fonctionner dans des environnements humides, où le revêtement peut se dissoudre.. Donc difficile équilibre pour déterminer la quantité de sel pour que chaque membrane soit efficace et assez confortable !

Israël va fabriquer des masques pour les barbus ( info du:07/04/20 ),.. et sur cet « épineux » problème sur les barbes et les bacchantes, d'autres résultats Google : Ici, et Là..

Pour les anciens le feuilleton radiophonique du début de années 50 ( souvenirs souvenirs, ..à l'époque j'avais 12 ans ) : Malheur aux barbus, et autres résultats Google : Ici, les vidéos : Ici.

L'image qui illustre mon article à été copié sur ce : site.

Merci de m'avoir lu.

Gilbert Spagnolo dit P@py

P.S.

J'espère que dans mes courtes recherches, je n'ai pas faites d'erreurs grossières, mais le sujet principal et le port du masque est-il compatible avec la barbe ou de grandes moustaches !



Ah !, autre info, il paraît qu'à partir du 04 mai nous pourrons nous procurer tous des masques sans problème ! : sources.... et comme d'hab, j'attends pour voir !!!!!