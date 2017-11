Protéger la Zone humide de Notre Dame des Landes (NDL) du projet aéroportuaire

.

A Nantes, comment rester insensible au problème de Notre Dame des Landes ?!

1) Il faut regarder et s'enthousiasmer avec la vidéo de 9 mn de Leo Leibovici sur NDL.

2) Il faut voir et apprécier les petites merveilles de la la faune et la flore de la zone humide de bocage de NDL avec le petit fascicule (18 €) de l'Association "Penn Ar Bed" reprenant un condensé de "Expertise des naturalistes en lutte".

3) Il faut lire et comprendre les enjeux de NDL avec "Des arguments techniques contre le projet de Notre Dame des Landes ".

Ce dernier article très bien documenté montre la turpitude et le mensonge éhonté des politiques ( Jean-Marc Ayrault - on croit rêver de voir les positions caricaturales de celui qui a dû être dans une autre vie 1er ministre d'un gouvernement de gauche - et Retailleau (tayau, tayau, la meute chasse ), le bras droit de Fillon en archétype d'une droite intransigeante et cassante.

La ZAD ( Zone d’Aménagement Différé ) initialement décrétée il y a 40 ans !!!!? ( paradoxalement c’est ce qui a préservé ce site de toute transformation irréversible !) s’est transformée en Zone à Défendre pour la défense de ce patrimoine :

La défense, contre un profit financier à court terme, d'une des dernières zones européennes de bocage ouvert avec prairies humides naturelles, leurs faunes et leurs flores, sera triomphante : Si les politiques n'ont pas compris que fédérer 40 000 manifestants pour ce projet lointain (dans l'espace et dans les préoccupations immédiates des citoyens) est le signal d'une ligne rouge à ne pas franchir, alors ces gens-là doivent dégager au plus vite de la vie politique !

L’aéroport actuel de Nantes prévu à l'origine pour 7 Millions de passagers avec une seule piste est très loin d’être saturé avec 5 Millions de passagers/an, et un nombre de vols stable depuis15 ans : l’aviation civile n’envisage pas une 2ème piste ( qui coûte 2 fois moins cher que la création d’un autre aéroport à NDL ) avant 9 Millions de passagers !).

Genève, 1 piste : 14 Millions passagers ( à 3 km du centre ville ).

San Diego (Californie), 1 piste : 18 Millions passagers.

Construire un nouvel aéroport à Notre Dame de Landes ( NDL ) serait une faute multiple :

- Du point de vue de la gestion financière, ce serait un monstrueux gaspillage pur et simple.

-Cela détruirait 1560 hectare de zones humides à la richesse écologique unique à préserver !

- Cela métrait en péril l’aéroport de Rennes (500 000 passagers – 600 emplois avec la proximité du nouvel aéroport de NDL et de l’aéroport de Brest -1 Million passagers ).

-Le référendum équilibré ( 55% de oui au nouvel aéroport de NDL contre 45% de non ) était limité au point de vue des communes consultées : c’était plutôt le vote des « bobos » de La Baule « contre les chevelus » de NDL, au lieu de « pour la création d’un nouvel aéroport » ( Paris – Nantes 18€ enTGV promotion ) : toutes les communes alentour de NDL ont voté massivement non.

Le départ de l’actuel aéroport favoriserait une spéculation immobilière intense sur ce site.