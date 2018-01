Protestations de l’Iran : La Fin du Rêve des Mollahs !

Les récents événements en Iran promettent la fin du rêve des mollahs. Si le régime ne tombe pas demain, il tombera le surlendemain. Ceux qui disent le contraire ne connaissent pas la nature de ce qui se passe en Iran au cours des dernières décennies et des dernières années.

Les foules sont descendues dans la rue pour se battre contre les gardes révolutionnaires oppressifs et violents, marquant un tournant dans l'histoire de l'Iran. La plupart des villes ont vu des jours et des nuits de manifestations où 20 personnes au moins ont perdu la vie.

Après les six premiers jours des manifestations, l'escalade conduira inévitablement à la fin de ce régime diabolique.

Les mollahs n'ont pas beaucoup appris de ce qui s'est passé au Moyen-Orient depuis 2011, répétant étrangement les mêmes erreurs qui ont conduit à la chute de certains régimes arabes. Mais tout ce que le guide suprême iranien Ali Khamenei pourrait faire est d'accuser les puissances étrangères de fournir de l'argent, des armes et des plateformes d'information aux manifestants.

L'ingérence étrangère a peut-être conduit à des situations de « chaos créatif » dans certains pays arabes. Cela a été réalisé par divers moyens tels que la formation de dizaines de jeunes militants dans les soi-disant académies pour le changement. Mais la situation pour l'Iran est différente. Internet et les organisations de la société civile sont contrôlés, les étrangers ne peuvent pas s'y rendre facilement et l'arrestation de journalistes étrangers n'est pas inhabituelle.

La censure est imposée sur de nombreux sites Web par un conseil supérieur pour la cybersécurité, un organisme qui renforce le contrôle sur les utilisateurs. L'Iran applique les restrictions les plus strictes au monde sur l'utilisation d'Internet et empêche l'accès à des sites de réseaux sociaux comme Twitter et Facebook, qui ne sont pas très différents de l'interdiction totale de la Corée du Nord. L'Iran a déjà demandé l'accès aux données des utilisateurs de Telegram, un service utilisé par un quart de la population, pour censurer le contenu des messages. Telegram a été interdit quand la compagnie n'a pas coopéré avec les autorités sur les données d'utilisateur, et le résultat a été une grande popularité parmi les jeunes Iraniens pour cette raison. Il a été utilisé dans de nombreux appels à manifestations, en particulier parmi les élèves. L'utilisation des médias sociaux pour exprimer la colère et mobiliser les manifestants n'a rien à voir avec les interventions étrangères.

Du mauvais côté de l'histoire, au lieu de s'attaquer aux erreurs dans ses politiques internes, le régime iranien pense à l'envers.

Les mollahs ont poussé à la mise en place d'un réseau local au lieu d'assouplir les restrictions sur les libertés et de se connecter au World Wide Web. Le blocage de services de réseaux sociaux n'a fait qu'augmenter leur utilisation, conduisant à un "effet Streisand".

Les ambitions des mollahs vont bientôt prendre fin. Voué à l'échec dès le premier jour, le régime anachronique de l'Iran a depuis longtemps oublié les millions de jeunes iraniens qui aspirent à un pays ouvert et dynamique des temps modernes.