Puisqu’il faut vivre avec...

Bientôt une année que notre premier de cordée à la pensée si complexe a déclaré le 15 mars 2020 la « guerre » au si malin et si résistant virus de la COVID-19. L’état d’urgence sanitaire et son bras armé, l’hebdomadaire Conseil de défense sanitaire, ont bouleversé le quotidien de l’ensemble des français.

Alors que se semble se profiler inéluctablement une 3ème mise sous cloche de la vie du pays, quel état des lieux peut-on déjà établir après 11 mois de « guerre » ?

Souvenez-vous de l’injonction présidentielle : « sauver des vies ». Avec 75 620 décès d’un âge moyen de 84 ans pour cause de COVID-19 au 29 janvier 2021, nos gouvernants ont lamentablement déjà échoué. Non seulement, ils n’ont pas su sauver nos vieux mais « en même temps » ils ont tué la vie du pays. – 8, 3 % de chute du PIB français en 2020. Autrement dit, 201 milliards d’euros de richesses qui n’ont pas été produites et ne le seront jamais.

Les mensonges d’état tiennent lieu de politique.

Le Docteur VERAN a menti sur le stock de masques et sur leur utilité au printemps 2020. Persévérant, il a continué à mentir sur le nombre de tests réellement effectués l’été dernier. Quant à la stratégie « tester, tracer, isoler », ça n’a jamais marché, faute de véritable volonté politique et logistique. Il a encore menti quand il s’est engagé à porter à 12 000 le nombre de lits de réanimation à l’automne 2020. Aujourd’hui, il n’y a toujours qu’environ 6 000 lits de réanimation en France pour accueillir les malades les plus gravement atteints de la COVID mais aussi bien soigner tous les autres : les graves accidentés de la route ou du travail, les infarctus, les cancéreux, bref, toutes les personnes atteintes de lourdes pathologies dont on ne peut reporter indéfiniment les soins et les opérations. Last but not least, la vaccination massive des français est un fiasco de plus à inscrire au passif du gouvernement actuel. À peine commencée, la campagne de vaccination, faute de doses en nombre suffisant, va cesser dès le 2 février dans 3 régions : Ile de France, Hauts de France et Bourgogne Franche comté. Le site vaccin tracker annonce qu’à ce rythme, les 52 millions d’adultes français pourraient être tous vaccinés fin octobre…2024 !

Monsieur le Président, « votre guerre contre le virus » a déjà échoué et vous avez conduit le pays à une lourde défaite, comme celle de juin 1940. Vous pouvez encore changer radicalement de stratégie. Commencez par cesser de faire des chèques en blanc qui maintiennent ainsi les uns et les autres sous une perfusion artificielle mais malgré tout mortelle à plus long terme. Rouvrez musées, restaurants, cinémas, théâtres, salles de sports, stations de sports d’hiver, etc. Vous savez, je l’espère, les français à cran à l’idée d’une nouvelle séquestration à leur domicile. Croyez-vous que les anciennes générations, pourtant plus vulnérables, ne regardent pas dans les yeux leurs petits-enfants avec un peu de honte, sinon de la gêne franche ?

Votre politique est en train de foutre en l’air la nouvelle jeune génération – disons les 18 -30 ans – au profit de leurs grands-parents. Cette nouvelle jeune génération n’hésitera pas à s’expatrier quand se présentera l’addition financière astronomique de la crise sanitaire que vous allez leur léguer ou leur présenter, en cas de réélection en mai 2022. Mis à part vous, qui pourrait les blâmer de quitter leur pays qui s’effondre, dépourvu de tout moyen d’action en raison de son hyper endettement ?

Vous nous dites qu’il faut vivre avec le virus.

Dont acte. Faites-le.

Bertrand RENAULT – 30 janvier 2021.