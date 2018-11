Purge, Halloween et barbarie

Purge anti police. La drolissime blague de ce jeune homme habitant l’Isère ayant lancé une opération pour rire sur Snapchat et Twitter a trouvé son moment et est donc devenue un début de réalité dans plusieurs villes de France. Cent arrestations réalisées, un Castaner aux abois, une opposition de droite vent debout, Dupont-Aignan, Menard etc … Lyon, Etampes, Vaux en Velin, Toulouse, Vénissieux, Givors, Montgeron … La liste s’allonge, des forces de l’ordre mobilisées, 15 000 sur tout le territoire, des incendies sur la voie publique, des policiers caillassés, des magasins vandalisés, un jet de bouteille d’acide, une razzia dans un Intersport, des voitures et des poubelles incendiées. Le tout le soir … d’Halloween, cette fête celte plus que douteuse.

Depuis le 27 octobre, plusieurs documents circulent sur les réseaux sociaux. L'un d'eux, intitulé « Les règles de la purge de Corbeil-Essonnes », appelle notamment à attaquer les forces de l'ordre « au mortier, feux d'artifice, pétards, pierres ». Ces appels s'inspirent d'une série de films américains, The Purge, dans laquelle aux Etats-Unis, tous les crimes sont autorisés le temps d'une nuit.

Tandis que les bambins, déguisés en Harry Potter et en sorciers, étaient laissés par des parents totalement inconscients de les autoriser - voire de financer la chose – à participer à une fête glauquissime qui va à l’encontre même de la culture et de la tradition française – Halloween certes c’est du business, mais quand on creuse le sujet et qu’on découvre le pot aux roses, on hallucine que l’on puisse laisser des enfants se prêter à ça -, dans nos rues les Jason, les Freddy, les Michael Myers en capuches et en survêtement se déchainent. Nuit de folie, nuit de violence, nuit de barbarie.

Laissons les politiciens, oublions notre étiquette politique, nos idées habituelles. Ce qui s’est déroulé hier soir en France augure de funestes lendemains. Ce fut une première à cette échelle, mais les évènements y ayant conduit, en clair les alertes, furent nombreuses. Surtout récemment. Explosion d’actes barbares ou sans raison un jeune se fait poignarder et meurt, parce qu’un regard jugé de travers, un refus de donner une clope, des prétextes sans aucune importance, et un jeune français, quelle que soit sa couleur de peau, meurt. Depuis cet été, jamais vu autant. De même les actes contre les homos qui se font bastonner, les incendies et dégradations le soir de la victoire à la Coupe du monde de football, les blackblocks du 1er mai, les lycéens et étudiants qui se font casser la gueule, à Montpellier ou à Paris, dans leur propre faculté, par des milices ou par des CRS, Benalla et les deux jeunes jetés au sol puis frappés. Partout, la violence, déchainée, déferle, augmente, tend à la barbarie pure, devient contagieuse. Sans compter les faits à Calais, liés aux migrants, pas tous, mais le bilan est lourd, vols, viols, cambriolages, dégradations de biens publics, j’en passe et des meilleures.

Gérard Collomb, le démissionnaire, a tout récemment donné une interview à Valeurs actuelles. Le constat alarmant qu’il fait devrait nous faire réfléchir, car le vieux politicien y dit exactement le contraire de ce que son camp veut entendre et répète à tous bouts de champs depuis des années. Un discours, celui de Collomb, tout sauf dans le laxisme ou le on va arranger ça, dormez braves gens. Non, il lie clairement insécurité et immigration, exactement comme Jean-Marie Le Pen depuis les années 80. Et nous dit clairement que si rien n’est fait pour contenir cette barbarie et anéantir les zones de non droit, dans cinq ans c’est la guerre civile.

Reprenons la, cette interview décapante.

GC - Les gens ne veulent plus vivre ensemble.

VA - Quelle est la part de responsabilité de l'immigration ?

GC – Enorme. C'est pour ça qu'avec Emmanuel Macron, nous avons voulu changer la loi.

VA - La loi asile et immigration ne s'attaquait qu'à l'immigration illégale, quand bien même l'immigration légale permettait l'entrée de 200 000 personnes par an sur le territoire français.

GC - On fait étape par étape.

VA- Vous pensez qu'on n'a plus besoin d'immigration en France

GC -Oui, absolument ».

Le ministre fait ensuite valoir le constat d'une augmentation des affrontements entre communautés et assurait que ceux-ci devenaient « très violents ». Il avouait même craindre une « partition » de la société, terme invoqué par le journaliste. « Je dirais que d'ici à cinq ans, la situation pourrait devenir irréversible », alarmait-il en poursuivant : « On a cinq, six ans, pour éviter le pire ».

Voila. Irréversible. Cinq ou six ans. Tout est dit.