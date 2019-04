Putain de Trou Noir !

Quelques réflexions d’un béotien à la suite de la photo du « trou noir » dans M87 par le E H T.

Je ne reviens pas sur l'expérience, la presse en a dit plus qu'on peut en comprendre et il y a aussi Wikipédia. Je passe donc aux questions diverses....

On cherche une « matière noire » qui représenterait la plus grande partie de la « masse » de l’Univers ; question du béotien : cette « matière noire » ne serait-elle pas celle qui est dans les « trous noirs » ? Comme ils sont très nombreux, des grands et de petits paraît-il, cette question peut-elle être balayée d’un revers de main, ou prise en considération ?

Et de passer ensuite dans « l’espace quantique » sous forme d’énergie… qui la restituera sous forme de « masse », en application de la célébrissime formule d’Albert : E=mc². Il y a bien un jeu entre la « masse » et l’énergie, dit Einstein. L’univers ne serait-il rien d’autre qu’une « vibration » entre « masse » et « énergie » ?, les « trous noirs » jouant le rôle de tunnel pour passer de l’un à l’autre, c’est à dire de l’espace quantique à l’espace newtonien par formation de couples particules/antiparticules, la disparition de ces dernières créant la « masse « ? Question codicillaire : le boson de Higgs a-t-il un anti-boson de Higgs ?

Poursuivons : le temps ne serait-il pas qu’un « être mathématique » ?… qui rend compte de la quantité de mouvement (mv), dans laquelle (v) fait apparaitre (d) et (t) exprimés en fonction d’unités d’espace (d) et de temps (t) arbitrairement choisis par l’observateur.

L’énergie a-t-elle une forme… ou pas ? Cinétique, thermique ? de quoi ? d’une « masse » (c’est-à-dire de particules), y compris dans l’espace quantique (cordes ou autre chose ?) ! Tout état étant forcément transitoire (entropie infini dans les « trous noirs », exprimant un chaos absolu ?).

Le « mur » infranchissable – notre horizon – est à 13.8 milliards d’années-lumière. Nous nous imaginons au centre d’une sphère de rayon 13.8 md d’années-lumière, comme chaque observateur. Celui qui est donc à 13.8 md d’années-lumière de nous – au pied du mur de notre point de vue – est donc aussi au centre de cette sphère de rayon 13.8 md d’années-lumière… Et ainsi de suite. Cela traduit le fait que nous voyons les objets naissant avec le Big Bang il y a 13.8 md d’années, comme le voit (expérience de pensée) l’observateur qui est à 13.8 md d’années-lumière de nous. Le « mur » contre lequel se brise notre vision n’est dons pas une frontière de l’univers résultant de ce Big Bang… parce qu’il il n’y a pas de frontière ! L’Univers est donc incréé. Pas de fin, pas de début ! Et donc pas de créateur. Ni de temps (t), car dans l’infini le temps (t) n’a pas sa place.

Enfin pour rigoler : la gravitation est le résultat d’une déformation de l’espace-temps. Soit !, mais si le temps n’existe pas, que devient-elle ? Quant à l’espace, rien n’est moins sûr aussi de sa réalité physique (c’est là où il n’y a pas de matière…pas très convainquant !).

Représentations géométriques : ne faut-il pas écarter toute représentation géométrique, toute représentation graphique, se priver de cette facilité de vulgarisation pour s’en tenir à ce qui peut se dire et s’écrire (mathématiquement), mais ne peut se représenter sans introduire des erreurs conceptuelles.

La vulgarisation nous laisse devant notre incapacité à comprendre : Hawking, Luminet par ex. ont fait des efforts, merci à eux…, mais après la préface il est difficile de tourner les pages ; peut-on voir chez Gaffard ou Rovelli par ex. un deuxième étage de vulgarisation pour nous permettre de ne pas définitivement abandonner : merci à eux. Et bravo au photographe qui a réussi ce cliché du « trou noir », car sans lui nous aurions des doutes sur la santé mentale de certains de nos astrophysiciens ; ouf !, ils se portent bien ! Longue vie à eux… et bonne traque ! Mais attention de ne pas tomber dans un de ces trous ! Putain d’univers…