Qatar - Vacances de rêves avec 80% d’humidité

Que le Qatar soit une monarchie absolue constitutionnelle héréditaire qui soutient le terrorisme islamique et les Frères musulmans, sont des réalités hors sujet dans cet article. D'ailleurs, avant d'attaquer sauvagement ce petit émirat du Moyen-Orient, essayez plutôt de réfléchir un peu au second degré pour faire baisser la température... Car, c'est grâce au Qatar que le PSG ramènera un jour à Paris la fameuse coupe aux grandes oreilles de l'UEFA. D'accord, elle sentira fortement le gaz et le pétrole, mais peu importe l'odeur, du moment que l'argent qatari coule à flots, on peut facilement se pincer le nez comme certaines de nos élites politiques, n'est-ce-pas Rachida.

Quoi, que dites-vous ! Que certains Etats, dont la France, font aussi des affaires juteuses avec par exemple la vente d'armes au Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani et sa famille... Et alors, quand comprendrez-vous enfin toutes les subtilités de la politique étrangère... Et puis ce n'est pas le sujet !

Passer des vacances de rêves au Qatar n'est pas non plus vraiment le sujet. D'ailleurs pour les touristes peu importe la politique, la charia ou encore que ce pays soit le plus gros émetteur de CO2 par habitant au monde. Une agence de voyage prévient quand même que si vous voulez passer des vacances sans suffoquer sous une chaleur insupportable avec un taux d'humidité à 80%, il faudra bien choisir la date de votre séjour. Vous pourriez envisager de visiter "le Burj Qatar et les souks de Doha, la plage de Sealine ou encore les hautes dunes de son désert" à partir du mois d'avril jusqu'à novembre.

Qui sait, peut-être qu'un jour les Qatariens et Qatariennes pourront se promener dans les rues climatisées de Doha en plein été. C'est déjà possible "sur les marchés, le long des trottoirs, même dans les centres commerciaux extérieurs, afin que les visiteurs puissent faire leurs emplettes avec une brise fraîche".

Ci-dessous un stade climatisé pour la coupe du monde.

Ainsi, Neymar la star du ballon rond, s'il n'est pas encore blessé, pourra jouer à se rouler de douleur dans la pelouse sans trop transpirer.

Et puis viendra le jour de l'ouverture de ce mondial de football irresponsable, qui alors aura une pensée pour les centaines de travailleurs immigrés morts sur les chantiers de la Coupe du monde 2022. Peut-être qu'on vous dira que faire travailler des ouvriers dans des chaleurs infernales, ce n'est pas le sujet.

Alors, c'est quoi le sujet... Mais le réchauffement climatique bien sûr. Certes, les climatosceptiques vous diront que le réchauffement c'est de la foutaise. Et ils vous donneront des arguments imparables pour vous prouver que vous êtes un idiot de croire les délires subventionnés du GIEC. Mais à quoi bon rouvrir sans cesse le débat usé jusqu'à la corde, essayons plutôt de réduire la pollution de l'air de l'eau et des terres, notre corps nous dira merci.

Pour revenir au sujet brûlant de la clim tous azimuts, on sait que le Qatar consacre environ de 60% de son électricité pour se rafraichir, mais sa consommation pourrait bien doubler d'ici 2030.

Les autorités du pays, mais aussi les écologistes, estiment que d'ici "2100, une grande partie des villes du golfe Persique telles que Abou Dhabi, Doha, Dubaï, Dhahran et Bandar Abbas, risquent de devenir inhabitables..."

Les touristes pourront toujours venir visiter Paris au mois de novembre et ainsi profiter du même climat que celui de Doha aujourd'hui. Mais est-ce le sujet ?