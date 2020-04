Qu’allons-nous faire de ce choc ? ou le repos des justes

Nous vivons dans un monde qui, depuis au moins quarante ans, nous vante les mérites de la destruction des acquis communs – entendez ceux qui favorisent la vie en commun- au profit de l’initiative individuelle, entendant par là que l’intelligence est dans le peuple, aucune instance supérieure ne saurait exister qui sache mieux organiser notre société.

Nous autres réactionnaires ( non progressistes), arc-boutés sur notre horizon de progrès, estimons que l’État doit, ça et là, prendre le relai de l’intelligence collective, en tout cas quand les dimensions sont trop grandes, les enjeux trop importants ou lointains.

Le commun est géré par le commun pour le commun. Sinon, comme dans la nouvelle mouture organisée dans notre dos, le commun n’existe plus, chacun son job, chacun sa merde, et en avant. La concurrence étant déloyale et faussée, l’État ne saurait en aucun cas favoriser l’un ou l’autre partenaire mais laisser ses ouailles s’écharper ou s’entraider comme bon leur semble.

Tout ça ne marche absolument pas comme ça ! aucune liberté n’est laissée aux ouailles en question tandis que les lois s’accumulent qui vont jusqu’à régir même l’ordre dans leur chambre à coucher.

Nous autres réactionnaires avons la certitude que l’intelligence est dans le peuple, spontanée, conjuguée, évolutive, créatrice et audacieuse, nous trouvons la situation équivoque, pour ne pas dire louche quand les circonstances aggravantes d’injonctions contradictoires, paradoxales, habitent le moindre énoncé officiel. Vous êtes libres de faire ce que vous voulez, libres de dire, écrire ou penser ce que vous voulez, à condition que vous veuillez bien faire, dire et penser ce que nous voulons ( le " nous" est à définir ).

Comment peut-on trouver son chemin, son équilibre, dans une société dont l’idéologie est toute d’individualisme pétrie, quand, dans le même temps l’individu est pris pour un con, par les autres, mais surtout par les dirigeants qui, cependant doivent le flatter pour qu’il vote pour lui, tout en lui retirant toute espèce de pouvoir sur son destin, sur son quotidien, en le contraignant, le confinant – même sans virus-, le décapant, le desquamant de ses fibres sensibles pour en faire un parfait robot aux désirs imposés.

Je est un roi, mais soumise marionnette, robot jetable, qui le vaut bien, au corps malade qui coûte un bras mais rapporte gros aux Gros, même vieux et tout décati, il coûte mais rapporte tant qu’on n’a aucun intérêt à garder ce petit monde en bonne santé. Il faut dire que si on y regarde d’un peu plus près, on voit bien qu’il coûte à ses concitoyens, mais rapporte aux pharmas et autres chimistes agroalimentaires, tous de connivence pour se partager le gâteau des gâteux.

Mais bon, quand même, il n’y a rien qui tient debout dans cette histoire. Quand il n’y a aucun fil directeur tout le monde navigue à vue, mais sans savoir où il va. Ça, c’est le fond de nos sociétés, avec des nuances selon les pays.

Une maladie arrive, comme il y en arrive tout le temps, en est toujours arrivé depuis que le vivant vit, et là, surprise, branle-bas de combat le monde entier tremble. Parce que la Chine a merdouillé puis s’est ressaisie de manière brutale et rigoureuse, parce que les gens d’affaires et de dieu vont en Chine comme je vais en ville, pour le fun, et rentrent dans le désordre de nos frontières.

Là, nous autres petits de la populace, avons un blanc : on ne sait pas si nos dirigeants savent, ou bien s’ils ignorent.

S’ils savent, ils trahissent leur savoir en ne prenant eux-mêmes aucune précaution, sortant en costume au milieu d’une petite foule d’admirateurs, laissent certains travailler sans peur d’hécatombe.

Soit ils ignorent et là ils nous prouvent qu’ils sont nuls en improvisation, se foutent un peu des détails, naviguent à vue sans permis. Dans les deux cas, la première chose qu’il nous faut faire, c’est les débaucher : prenant modèle sur eux, on ne va pas garder des gus incapables de faire le job, alors qu’on les paye plus que bien pour ça.

Mais s’ils savent, que ce virus n’aurait pas été plus mortel que la moindre grippe si notre système de santé n’avait pas été saccagé par ceux-là même qu’on paye si cher, tandis que la crise n’a pas pu être rigoureusement traitée à cause des conflits d’intérêts entre les décideurs qui décidément, pour ceux qui avaient les yeux clos jusqu’ici, montrent l’ineptie d’un système calqué sur l’ancien régime, avec sa cour et ses courtisans, ses passe-droits et ses privilèges ; s’ils savent, alors le confinement est volonté d’asservir. Ils ne le diront jamais, nous ne saurons jamais, et nous nous battrons comme des chiens avec ceux qui ne sont pas de notre avis. Ils gagnent sur tous les tableaux.

Mais cet épisode, cette crise, a quelque chose de bienvenu quand une situation est bloquée : révoltes populaires dans le monde entier, fracassement assuré d’un système économique et monétaire à bout de souffle, le vivant au bord de l’étouffement à cause de toutes les causes conjuguées, qu’une écologie stérile et impuissante n’a pu modifier le cours, qu’un égoïsme cultivant l’aveuglement n’a pas endigué, qu’une intelligence momifiée dans le confort n’a même pas vu, se contentant de défilés festifs qui semblaient chanter : on a bien le temps. L’urgence de notre situation ne touchant pas tout le monde, et sûrement pas les professionnels de la controverse, de la communication, de l’information et de la politique, il fallait un choc pour nous réveiller.

Qu’allons-nous en faire ?

Car voyons, une surprise nous surprend, casse nos défenses habituelles de passer tout par dessus la jambe, ou bien de dire, comme plus haut, qu’on a bien l’temps, ou bien de faire semblant d’avoir rien vu. Parce que, s’il n’y a pas de crise, alors là on n’a aucune raison d’ouvrir les yeux, d’essayer de comprendre, et de voir par où on pourrait exercer notre puissance, contre l’épidémie de maladies dégénératives, contre la déglingue urbaine, drogue et pathologies psychiques graves, contre la misère, la violence, qui blessent, et tuent, un million de fois plus que ce joli virus couronné de rouge. Pour ces problèmes de fond, urgents pourtant, point d’offuscations intempestives, de colères exprimées, de peurs paniques, de délire partagé ; moins de vociférations à l’encontre d’un pouvoir qui est le même, moins de guerres, larvées heureusement, entre les tenants d’un point de vue ou d’un autre…

Mais c’est autrement terrifiant une vie gâchée pour les trois quarts des habitants de cette planète, sans parler des morts, des espèces décimées ou éliminées, des pollutions chimiques, tout ça pour le confort de quelques-uns, et l’enrichissement et le pouvoir exorbitants d’une poignée de bipèdes. Et c’est ces quelques-uns qui pleurent leur mère quand on ne sait plus les protéger d’un invisible bout d’chou qui se trouve sur cette planète, on l’espère, par le même hasard que nous nous y trouvons nous mêmes.

Allons.

La Nature a ses cruautés qu’on s’est fait croire qu’on pourrait éradiquer… au prix d’autres à mes yeux autrement plus injustes et plus violentes.

Allez, lavez-vous les mains, inhalez l’eau bouillante si le pif vous pique, mais arrêtez le délire.

Rester chez soi.

Le monde vivant s’en réveille de joie ! Sans nous la terre redevient belle, luxuriante et joyeuse, les lions sur les routes d’Afrique du Sud, les crocodiles sur les plages mexicaines...

H1N1, on nous avait fait peur, pourtant la presque totalité des Français a refusé la vaccination ! seulement Big Pharma n’a pas toussé alors, en comptant les billets que la sarkozie prévoyante lui avait donnés. Tandis que ce virus ci, tout le monde s’affole en haut lieu : bon sang, et on ne va pas se faire un rond ? Ne vous en faîtes pas assure la micronie, on rendra le vaccin obligatoire et en attendant on interdit les remèdes existants. Ouf, on peut desserrer l’étau, annoncer des chiffres, une deconfinacion, mais progressive.

Aux confins de la bêtise, règne l’arbitraire ; nous ne sommes plus sujets ni citoyens, mais consommateurs au mieux, ou valeurs d’ajustement, dégâts collatéraux, stocks… on nous parque, nous puce, nous surveille, nous contraint, comme on a toujours trouvé normal que ça se fasse avec les troupeaux domestiques. Ceux qui se battent pour que les animaux soient traités comme les humains sont servis. Sauf que ce sont les humains qui sont traités comme les animaux.

Il y a tant à dire… si seulement ce confinement suffisait pour qu’un souffle de conscience inonde l’esprit des rendus-à-l’inaction, momentanément… l’argent comme valeur suprême, comme pouvoir suprême, le sésame de tous les débordements, l’autorisation de tous les esclavages, la caution immorale de l’aveuglement, l’inconscience… l’égoïsme.

Les petites mains du bout du monde, qui cousent vos beaux habits et vous font dire qu’en les achetant vous faîtes une bonne action ( vous créez un emploi), vont crever de faim : elles n’ont pas à tomber de haut.

Les petits artisans de chez nous vont mettre la clé sous la porte ; les producteurs aux prises avec une main d’œuvre qui veut se faire payer très cher, vont laisser pourrir leur production, pendant que vous n’aurez plus rien à bouffer de frais, juste l’industriel.

À ce tarif là il vaudrait mieux qu’on en ressorte grandi, éclairé et déterminé à sauter les ornières.

Mais bon, faut pas rêver, j’ai vu que dans le premier Mac do qui a rouvert son « drive » ( en bon français) la queue faisait trois kilomètres...

( dernière minute : Macron réfléchit, ai-je lu… à déconfiner par territoire, euh, c’est bien, mais si j’étais lui, je retirerais mes flics des rues, des plages et des forêts et je laisserais sortir les gens, les plus audacieux d’abord, jusqu’à ce que se propage la bonne nouvelle : nous ne sommes plus fliqués, nous ne sommes plus sanctionnés. L’échelonnage serait alors parfait, et responsable !)