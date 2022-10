L’école les malmène, les enseignants les accusent de tous les maux, les parents les droguent au téléphone… Et on s’étonne qu’ils deviennent intenables ?

Les enfants sages ont décidé de se rebeller ? Non, pas du tout ! ils ont décidé de demeurer sauvages c’est-à-dire de ne pas être domestiqués.

Quant aux parents, engourdis par leurs problèmes, dépassés par leur enfant… ils ont souvent lâché l’affaire.

Et les enseignants ? Beaucoup d’entre eux sont en échec mais ils sont habitués à faire comme si tout allait bien. Ils font de leur mieux, aident les enfants et surtout… surtout croient en leur potentiel. Discours entendable.

Les sous-titres sont : les parents ne font pas leur boulot et c’est à nous de le faire ? Qu’est-ce qu’ils fichent à l’école ? Leur place n’est pas ici ? Ce n’est pas possible de s’en débarrasser ? ULIS, c’est bien ? non ? ça ne sert à rien de les faire travailler ? Ils sont foutus car c’est de famille ? Le gène de l’échec, ça doit exister, non ? Bon, on va leur donner des dessins à faire, du coloriage et des livres à feuilleter ?

Qu’avons-nous fait aux enfants ? Nous les détruisons, petit à petit mais sûrement. Nous en avons fait des géants aux pieds d’argiles, des êtres impulsifs, incapables de supporter la frustration, qui veulent tout et tout de suite. Les parents qui sont incapables de tenir contre vents et marées cèdent à la moindre bourrasque car, bien sûr, « je lui montre que je l’aime », car ils espèrent que l’amour qui n’est en fait que la lâcheté va leur permettre de faire de ce loup un chiot.

Pourtant si on regarde ces enfants, on peut voir qu’ils ne sont faits que de peur. Et si on prête attention à ce qu’ils disent, on entendrait : « s’il vous plaît, s’il vous plaît, aidez-moi en posant des limites afin que je me sente enfin en sécurité auprès de vous, car voyez-vous, ce monde est angoissant. Aidez-moi, à ne pas avoir peur de moi ! »

Qu’avons-nous fait des enfants ?... Les avons-nous réellement abandonnés ?