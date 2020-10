Qu’en disent les grandes têtes et les grosses plumes ?

Il est effarant de rendre compte du nombre de citations perpétrées par de grands noms de l'histoire, autres témoins directs ou manipulateurs, par des plumes chevronnées et grands-esprits, comme autant de mises-en-garde ou de révélations fracassantes menant à notre cruel destin contemporain ! La bien-pensance de la masse étant usurpée, labourée depuis des années mais plus spécialement depuis mars 2020, c'est une naïveté vengeresse mêlée de pantouflardise qui s'est fait corps, prête à marcher au pas pour, dans l'inversion accusatoire éhontée balayer d'un revers toute considération pour la "sagesse", pour le "savoir", l'information et même pour la liberté !

CITATIONS

- « Il y a les procédés que nous avons mentionnés antérieurement, destinés à assurer dans la mesure du possible la tyrannie : nivellement des élites et anéantissement des esprits supérieurs ; il faut y ajouter l’interdiction des repas en commun, des hétairies, de la culture intellectuelle et toutes autres choses de cette nature ; mais on se tient en garde contre tout ce qui engendre habituellement deux sentiments : noblesse d’âme et confiance, et on n’autorise la formation ni de cercles littéraires ni d’autres réunions d’études, et on emploie tous les moyens pour empêcher le plus possible tous les citoyens de se connaître les uns les autres (car les relations entretiennent la confiance réciproque). En outre, on oblige ceux qui résident dans la Cité à vivre constamment sous le regard du maître (…) et ils prendront l’habitude de l’avilissement, soumis qu’ils sont à une perpétuelle sujétion… » - Platon (Politique, V, 11)

- “Les contradictions capitalistes provoqueront des explosions, des cataclysmes et des crises au cours desquels les arrêts momentanés de travail et la destruction d’une grande partie des capitaux ramèneront, par la violence, le capitalisme à un niveau d’où il pourra reprendre son cours. Les contradictions créent des explosions, des crises au cours desquelles tout travail s’arrête pour un temps tandis qu’une partie importante du capital est détruite, ramenant le capital par la force à un point où, sans se suicider, il est à même d’employer de nouveau pleinement sa capacité productive. Cependant ces catastrophes qui le régénèrent régulièrement, se répètent à une échelle toujours plus vaste, et elles finiront par provoquer son renversement violent . “ - K. Marx (manuscrits des Grundrisse, 1857)

- « Il ne faudra pas attendre longtemps après l’an 2000 pour que l’humanité ait à vivre des choses fort étranges qui ne se préparent encore que lentement. La plus grande partie de l’humanité sera sous l’influence de l’ouest. Les prémices idéalistes que nous percevons déjà sont bien sympathiques en comparaison de ce qui vient. On verra apparaître, venant d’Amérique, une sorte d’interdiction de penser, non pas directe mais indirecte ; une loi qui aura pour but de réprimer tout penser individuel. On assistera à une oppression généralisée de la pensée dans le monde ». - Rudolf Steiner en 1916

- "Quiconque veut ravir la liberté d’une nation doit commencer par lui retirer le droit de s’exprimer librement." - Benjamin Franklin

- "Seuls les plus petits secrets ont besoin d’être protégés. Les plus gros sont gardés par l’incrédulité publique." - Marshall McLuhan

- "A défaut de fortifier la Justice, on justifie la Force." - Pascal

- "Un dogme vit de l'angoisse qu'ont ses adeptes de ne plus faire partie du groupe." Alice Miller

- "La philosophie nous enseigne à douter de ce qui nous paraît évident. La propagande, au contraire, nous enseigne à accepter pour évident ce dont il serait raisonnable de douter." - Aldous Huxley

- "La bonne politique est de faire croire aux peuples qu’ils sont libres." - Napoléon Bonaparte

- "Agiter le peuple avant de s’en servir, sage maxime." – Talleyrand

- "Un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs , des voleurs et des traîtres n’est pas victime !.... il est complice." - George Orwell

- "N’attendez pas la solution de vos problèmes des hommes politiques puisque ce sont eux qui en sont la cause." - Alain Madelin

- "Il n'existe pas, à ce jour, en Amérique, de presse libre et indépendante. Vous le savez aussi bien que moi. Pas un seul parmi vous n'ose écrire ses opinions honnêtes et vous savez très bien que si vous le faisiez, elles ne seront pas publiées. On me paye un salaire pour que je ne publie pas mes opinions et nous savons tous que si nous nous aventurions à le faire, nous nous retrouverions à la rue illico. Le travail du journaliste est la destruction de la vérité, le mensonge patent, la perversion des faits et la manipulation de l'opinion au service des Puissances de l'Argent. Nous sommes les outils obéissants des Puissants et des Riches qui tirent les ficelles dans les coulisses. Nos talents, nos facultés et nos vies appartiennent à ces hommes. Nous sommes des prostituées de l'intellect. Tout cela, vous le savez aussi bien que moi !" - John Swinton en 1880

- "Nous saurons que notre campagne de désinformation aura réussi lorsque tout ce que croira le peuple américain ne sera que mensonges" - William Casey (ex-directeur de la CIA)

- "Il y a deux histoires : l’histoire officielle, menteuse, puis l’histoire secrète, où sont les véritables causes des événements." - Honoré de Balzac

- "L’information est devenue un produit comme un autre. Un journaliste dispose d’à peine plus de pouvoir sur l’information qu’une caissière de supermarché sur la stratégie commerciale de son employeur." - Serge Halimi

- "Si vous n’y prenez pas garde, les journaux finiront par vous faire haïr les opprimés et adorer les oppresseurs." - Malcolm X.

- "L’emprise des multinationales sur l’opinion publique des Etats-Unis est une des choses incroyables du monde occidental. Aucun pays développé n’a réussi à éliminer des média, et avec autant d’efficacité, toute forme d’objectivité - sans même parler de dissidence. - Gore Vidal

- Sous une dictature, il y a une chose pour laquelle nous avons plus de chance que vous en Occident. Nous ne croyons à rien de ce que nous lisons dans la presse, à rien de ce que nous voyons à la télévision, parce que nous savons que c’est de la propagande et des mensonges. Contrairement aux Occidentaux, nous avons appris à voir au-delà de la propagande et de lire entre les lignes et, contrairement à vous, nous savons que la vérité est toujours subversive." - Zdener Urbanek

- "Ceux qui croient connaître le monde à travers les médias connaissent en réalité un monde qui n’existe pas. D’où la difficulté de communiquer avec eux." - Viktor Dedaj

- "Le combattant qui l’emporte est celui qui gagne la campagne de l’information. Nous en avons fait la démonstration au monde : l’information est la clef de la guerre moderne - stratégiquement, opérationnellement, tactiquement et techniquement." - Glen Otis (Général U.S)

- "La liberté de la presse est la liberté que les capitalistes ont d’acheter des journaux et des journalistes dans l’intérêt de créer une opinion publique favorable à la bourgeoisie." - Karl Marx

- "Qui contrôle le passé, contrôle le futur. Qui contrôle le présent, contrôle le passé." - George Orwell (1984)

- "Nous contrôlions l’accès au ministre des Affaires étrangères comme une forme de récompense pour les journalistes. S’ils étaient critiques, nous ne leur faisons pas de petits cadeaux comme des voyages autour du monde. Nous leur fournissions des anecdotes aseptisés, ou nous les tenions à l’écart." - Carne Ross (ministre U.S)

- "Ne croyez en rien avant que ce ne soit officiellement nié". Claud Cockburn (reporter)

- "...une manipulation du pouvoir dans le monde entier, tout en se faisant passer pour une force de bien universel, un numéro d’hypnose brillant, et même spirituel, très réussi. Mais ça n’a pas eu lieu. Ça n’a jamais eu lieu. Même lorsque cela avait lieu, cela n’avait pas lieu. Ça n’avait pas d’importance. C’était sans intérêt. ». Harold Pinter