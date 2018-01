Qu’est-ce que le complotisme ? : Réponse à Modératus

Modératus dans son récent article sur le complotisme a omis de donner sa définition du la théorie du complot ou complotisme. Je me permets donc de donner mon grain de sel sur cette "théorie" du complotisme.

Moderatus travaille, consciemment ou non, pour son idéologie du capitalisme pérenne, et donc pour cette Oligarchie qui crée des complots de toute sorte pour provoquer des guerres qu'elle croit pouvoir contrôler selon ses intérêts, en particulier de s'accaparer du destin et des ressources du monde.

Le dernier des complots est celui de la fameuse "théorie du complotisme " qui est en fait un complot contre l'esprit critique, pour le neutraliser en l'accusant d'une terrible maladie le complotisme. Cette "théorie" a été créée par les laboratoires idéologique de l'Oligarchie possédante affolée par l'épanouissement des moyens de communications qu'elle ne peut plus contrôler efficacement (enfin pour le moment).

Moderatus nous impose comme une vérité historique, "que ce n'est pas une nouveauté" alors qu'elle n'était pas nécessaire avant l'existence de Internet et l'entrée dans le champ médiatique de la fameuse main du Kremlin, qui remplace l'œil de Moscou, et de tous ces merveilleux et véritables journalistes d'investigation que l'on ne voit jamais à la TV et que Moderatus semble ignorer.

Qu'est-ce donc cette théorie qui n'en n'est pas une ?

Elle permet de dénigrer et décrédibiliser facilement tous les lanceurs d'alertes qui dénoncent les vrais comploteurs, essentiellement USRAEL et l'Otanazie, et qui seraient automatiquement accusés de complotisme par ce Clergé de l'église (la TV et les merdias) du Grand Capital, et tous les partisans anticommuniste du système capitaliste qu'ils considèrent pérenne, à qui il est offert un joker argumentatif. Circulez, il n'y a rien à voir, vous êtes un complotiste.

D'ailleurs, et c'est une preuve, l'auteur en profite pour lancer des piques idéologiques, en douce, comme des vérités historiques, contre tous ceux qui militent pour un autre monde.

C'est donc bien son idéologie qui créa cette fumeuse théorie du complot, sinon il aurait pu rester idéologiquement neutre. Mais est ce possible ?

Ce qui est intéressant de constater c'est que cette théorie existe essentiellement pour occulter l'éventuel rôle des USA dans un complot bien réel, que les USA soient responsable ou non. L'assassinat de Kennedy a été le résultat d'un complot, que la CIA soit impliquée ou non, cet assassinat reste le résultat d'un complot. La guerre contre la Syrie est bien le résultat d'un complot, de même contre la Libye, Alors pourquoi introduire cette théorie du complot ? Qu'est-ce que c'est au juste cette théorie du complot, sinon une tentative de sauver l'image des "démocraties" guerrières du FUKUS, dites la communauté internationale. ?

Les piques idéologiques

1) "mais les recherches pour lever ce doute ne doivent pas se heurter au refus de toute vérité, surtout dans les pays démocratiques , où il n'y a pas de barrière infranchissable à la recherche de la vérité."

Il y aurait donc des barrières qu'il faudrait franchir, pour avoir accès à la vérité, dans notre société dite démocratique ? Modératus sait qu'il joue sur la corde raide et prend ses précautions.

Il faut lire Internet et ne pas regarder la TV otanazienne surtout. Mais l'oligarchie va remédier à ce petit problème… pour lutter contre le complotisme bien sûr.

C'est dans ces pays "non" démocratiques qu'il faut chercher la vérité et sans aucune barrière, puisqu'il suffit d´écouter les ministres des affaires étrangères des pays"non" démocratiques que les pays "démocratiques" taisent mais ne réfutent jamais. C'est évident car pour réfuter quelque chose il faut dire cette chose. Et là ça devient compliqué pour nos curés de la TV, biens payés pour mentir.

2) "Phénomène inquiétant on va le voir, car il touche particulièrement les jeunes de 18 à 24 ans, que l'on a pu interroger."

Personnellement, je trouve cela très encourageant, si c'est bien le cas

3) "Pourquoi les jeunes, parce que c'est la cible la plus facile à atteindre, leur esprit critique n'a pas encore été formé."

Non, justement c'est parce que c'est l'auditoire le plus facile à convaincre, leur esprit critique n'étant pas encore suffisamment endoctriné par l'Eglise du Libre Marché. Les jeunes n'ont pas encore totalement vendu leurs âmes au Capital.

4) " Les exemples sont légion, et certains pourraient sembler comiques, et prêter à rire si ils n'indiquaient pas une dérive de la raison et du jugement au profit d'idéologies qui sont la négation absolue de tout raisonnement, de toute étude sérieuse, et de toute vérité.".

On aura compris que Moderatus ne parle pas de son idéologie de l'anticommunisme, c'est à de la nécessaire pérennité du capitalisme, ou de la "liberté" d'exploiter la force de travail pour des profits privés. Mais Moderatus n' a pas d'idéologie, il est simplement anticommuniste. Il assène ses vérités idéologiques en insultant (poliment tout de même) tous ceux qui s'opposent à la sienne : l'anticommunisme.

Pour démontrer la consistance de la "théorie du complotisme" il met en exemple des complots farfelus et risibles, reconnus par tous comme tels. La terre est plate par exemple, qui n'est d'ailleurs pas un complot, mais passons.

5) "Le complotisme sert les dictatures à asseoir leur pouvoir, en fomentant toutes sortes de complots."

On aurait aimé un exemple ? Un complot ? Une dictature ?

Le complotisme sert la dictature unique au pouvoir, celle du Grand Capital, en permettant de dénigrer ceux qui s'opposent et dénoncent les complots de l'impérialisme US.

6)"On invente une cause, on l'agite pour mobiliser autour du tyran, et lui permettre de se maintenait au pouvoir"

Comme en Syrie par exemple où, le Tyran est toujours au pouvoir ? C'est connu le complot du chimique est d'Assad, bien sûr. Ou comme en Libye ou en Irak, où les tyrans sont restés au pouvoir après les causes inventés par les USA, ?

7)"La propagande des groupes extrémistes comme Daech fait constamment appel au complotisme pour justifier leur violence"

Moderatus parle des groupes qui font du bon boulot, selon le ministre des affaires étrangère de la France, en Syrie pour éliminer un président démocratiquement élu qui "ne mérite pas d'être sur terre" selon le complotiste Hollande ou Fabius, peu importe.

Moderatus oublie de mentionner le complot contre la Libye, contre la Syrie, contre l'Irak, enfin bref contre des pays laïcs, les plus grands acteurs contre le terrorisme islamique qui est financé par la CIA et certains pays occidentaux et l'Arabie Saoudite.

8)"Les théories du complot dans leur majorité manipulent l'histoire et les événements et veulent saper les démocraties."

L'objectif des inventeurs est exactement le contraire. La théorie du complot est une arme idéologique créé par le Grand Capital pour semer la confusion sur les problèmes de notre société afin de maintenir coûte que coûte ce que vous appelez la "démocratie" qui est en fait la tentative de recoloniser le monde, par les guerres et une 3ème GM.

L'auteur, à ce niveau de son article, n'a toujours pas dit ce qu'est cette "théorie du complot. Peut être que si cet article passe la modération. Moderatus aura l'occasion de s'exprimer sur ce point. Les complots existent ils ou non ? Pourquoi parler d'une théorie ?