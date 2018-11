Qu’est-ce qu’un système social ?

Évidemment que c'est NOUS TOUS qui constituons et entretenons le "système". Mais le système est basé et alimenté sur et par l'idéologie dominante qui n'est jamais, comme l'a fait remarquer Durkheim, que l'idéologie des dominants.

Par ailleurs un système est une organisation complexe (en tout domaine mais ici social) d'où émergent des lois imprévisibles à partir des systèmes moins complexes sous-jacents. Donc le système, sans qu'il y ait une volonté particulière d'individus ou de groupes d'individus ou d'organisation institutionnelle, produit des lois inhérentes à sa complexité. Ainsi le maintien permanent d'un niveau de chômage élevé effectif (visible ou caché) est nécessaire au système.

Quoi qu'il en soit, le système social est basé sur une idéologie produite et véhiculée par les dominants.

La question est : peut-on transformer un système de l'intérieur VS peut-on transformer un système de l'extérieur ?

Perturber un système est évidemment possible (de l’intérieur comme de l'extérieur). Mais est-ce possible au point de le renverser ?

Un système n'est pas stable, il évolue et se complexifie (jamais ne se simplifie) un moment donné, lorsque la complexité a atteint un point critique, un point de basculement, le système se mute spontanément en un autre système d'où émergent de nouvelles lois. C'est l'effondrement du système.

Le système peut aussi s'effondrer sous le poids de ces contradictions dont le nombre croit avec sa complexité.

Mais changer de système, est-ce possible ?

Je pense que oui. Mais pas par la révolte ou le dictat, ça ne marche jamais à long terme. On peut changer le système en s'attaquant à l'idéologie fondatrice du système, en faisant vivre les idées, en semant des idées et propositions hétérogènes, qui germent puis s’essaiment, se disséminent, se diffusent en percolant la société. Alors ces idées métamorphosées par le débat atteignent un taux de pénétration des esprits à un point critique tel qu'émergent spontanément du corps social de nouvelles utopies d'où s’écoule naturellement une nouvelle idéologie dominante produisant un nouveau système. Cela à la manière d'une révolution scientifique.