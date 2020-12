Qu’est-ce que l’amour ?

Sommes-nous les idiots utiles de la nature dont l'unique but est de faire perdurer l’espèce au travers nous ?

Arthur Schopenhauer l’affirme dans sa Métaphysique de l’amour, comparant l’humanité à deux entités incomplètes cherchant sans cesse la combinaison génétique parfaite.

Le reste ne serait qu’un roman, un rêve éveillé qui nous maintient en vie, une grande illusion au service d’un vouloir-vivre qui tend à perdurer coûte que coûte sous n’importe quelle forme et à n’importe quel prix.

C’est la raison pour laquelle dans la philosophie de l’amour, il existe une des réponses fondamentales au sens de la vie, un secret inscrit au plus profond de l’algorithme de notre essence, une des raisons primordiales de notre existence.

Croître afin de persévérer, quel que soit le prix à payer, survivre, et accroître notre puissance pour mieux rayonner.

Le concept de l’amour ne s’apprend pas à l’école et c’est vraiment dommage... De nombreuses erreurs de casting pourraient être évitées et des interactions compliquées relativisées.

Combien de personnes restent par habitude ? Pour les enfants ou par peur de la solitude, trahies par leurs faux sentiments qui n’ont duré en réalité qu’un bref instant.

Si les philosophes nous éclairent de leur sagesse, la science corrobore ou désavoue souvent leur intuition. La chimie par exemple, nous apprend que la dealeuse nature en récompense de nos funestes interactions, nous stimule à la “dopamine” et à la “phényléthylamine”, substances qui nous privent de tout jugement objectif et provoquent une euphorie permanente chez les victimes consentantes, mais comme cela ne peut perdurer indéfiniment, un passage en douceur s’amorce vers un cocktail plus subtil composé entre autres d’ocytocine et de sérotonine, psychotropes plus pérennes dans le temps.

Reste que ce passage n’est pas garanti, car il implique du discernement. En effet, les masques tombent et l’amitié conjugale qui s’en suivra doit avoir cette fois-ci des bases solides, des caractères compatibles, des projets d'avenir et les moyens d’y parvenir.

Mais pourquoi sommes-nous si différents ?

C’est qu’il existe encore un sous-jacent à la fameuse chimie : L’anthropologie.

En effet, selon cette discipline, une femme est plus réticente à profiter du sexe pour le sexe, car le cocktail hormonal produit lors d’une rencontre avec un inconnu donne l’illusion d’un risque potentiel comme un accouchement difficile, un risque d’abandon (mortel durant des milliers d’années), ou d'une mauvaise réputation au sein de sa communauté. Cela se traduit par une libido plus subtile et une sélection plus drastique.

L’homme ancestral pour sa part était plus exposé aux blessures fatales, caractéristiques liées à ses activités guerrières, à la chasse, ou encore l’exploration de nouvelles terres. Celui-ci n'était jamais certain de laisser une descendance ou n’avait aucune certitude de sa paternité liée à ses absences, ce qui l’incita à vouloir se reproduire avec moins de cas de conscience et à la moindre opportunité.

Une tendance qui se retrouve sur les sites de rencontres incitant les femmes à être attirées vers les mêmes types de partenaire et les rares élus à profiter de cette abondance éphémère ;)

Bref difficile de faire abstraction d’un héritage anthropologique de plusieurs millions d’années d’évolution, c'est la raison pour laquelle, connaitre la nature de l’autre, c’est aussi mieux comprendre ses réactions.