« Qu’est-ce que l’Ukraine a obtenu au sommet de l’Otan à Vilnius ? »

L'Occident ne donnera des armes à Kiev qu'en échange de réformes politiques. Au dernier jour du sommet de l'Otan (du 11 et 12 juillet), des précisions sont apparues à Vilnius sur les garanties de sécurité prêtes à être données à l'Ukraine par l’Occident.

Les vraies conditions de l’Otan à l’Ukraine. En fait, l'Occident n'a pas donné de garanties de sécurité à l'Ukraine, mais a posé des conditions : l'Ukraine ne sera soutenue par les armes et politiquement que si des réformes rigoureuses y sont menées pour la rapprocher des normes démocratiques des pays occidentaux.

Malgré l'abondance de questions à l'ordre du jour (de la prolongation d'un an du mandat de l'actuel secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, aux relations avec la Chine), ce sommet se distingue par le fait que pendant les deux jours, les participants n'ont, en fait, parlé que d’un sujet : comment soutenir l'Ukraine dans son conflit avec la Russie. Au premier jour du sommet, il semblait que le 12 juillet serait une journée de scandales.

Contrairement à l'opinion d'un groupe restreint de pays sympathisants à l'Ukraine (Pologne et États baltes), les Ukrainiens n'ont reçu aucune promesse précise sur le moment ou même sur les paramètres de l'adhésion à l'Otan. Cela a été noté avec mécontentement par Volodymyr Zelensky. Comme le Washington Post l’a noté, « il reproche à l'Otan d'avoir omis de fixer un délai pour l'adhésion de l'Ukraine » et a dénoncé son manque de calendrier concret comme « sans précédent et absurde ».

Volodymyr Zelensky est arrivé à Vilnius mardi soir et a participé le matin à la première réunion du Conseil Otan-Ukraine, qui s'est tenue à huis clos. Il s'agit désormais d'un nouveau format d'interaction entre l'Alliance atlantique et Kiev. La réaction brutale de Volodymyr Zelensky le premier jour du sommet a donné des raisons de croire que le Conseil Otan-Ukraine mourrait avant d'être né.

Cependant, après la réunion, la colère du président ukrainien a soudainement changé en pitié. Il a beaucoup apprécié ses négociations avec Jens Stoltenberg. Et, Volodymyr Zelensky considérait les résultats du sommet comme bons, se plaignant seulement que la raison du refus de rejoindre l’Otan ne correspondait pas à l’attente de l’Ukraine. « Il est important pour nous que le Conseil Otan-Ukraine soit un instrument d'intégration, et pas seulement de partenariat. Merci pour ça ! », a tweeté le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, rajoutant : « Nous sommes en route vers l'adhésion à l'Otan ». « Nous comprenons que l'Ukraine ne peut pas devenir membre de l'Otan tant que la guerre est en cours », a, finalement, avoué Volodymyr Zelensky.

Dans un long discours du président ukrainien, plusieurs réalisations de son pays peuvent être identifiées, qui, selon lui, ont été enregistrées par le sommet de Vilnius. Premièrement, « nous avons des nouvelles positives concernant les nouveaux programmes de soutien à la défense de nos partenaires. Et nous avons déjà de tels accords », a déclaré Volodymyr Zelensky. En effet, pendant les jours du sommet, les pays de l'Otan, rivalisant les uns avec les autres, comme s'ils étaient en concurrence, ont rendu compte de la fourniture ou des plans pour fournir une nouvelle assistance à l'armée ukrainienne.

L’Ukraine recevra (et aurait déjà reçu) des missiles français Scalp (à BFMTV, une source militaire soulignait ce mardi que des Scalp sont déjà arrivés en Ukraine), environ un millier de drones de reconnaissance norvégiens Black hornet, et ses chars seront réparés dans un nouveau centre en Allemagne et, éventuellement, en Lituanie (pas en Pologne, comme indiqué précédemment).

Le premier jour du sommet, la Belgique, le Canada, le Danemark, les Pays-Bas, la Pologne, le Luxembourg, le Portugal, la Grande-Bretagne, la Roumanie et la Suède ont signé un mémorandum sur la formation des pilotes ukrainiens au pilotage d'avions de chasse F-16. La formation débutera à la fin de l'été au Danemark. Aux États-Unis, il est déjà en cours et, une fois terminé, comme l'a annoncé la Maison Blanche, les F-16 seront transférés en Ukraine. Autrement dit, cela peut arriver à l'automne.

Enfin, le président américain, Joe Biden, s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky sur le transfert de missiles américains à longue portée. Et cela -sans parler des aides directes- uniquement du gouvernement britannique pour 65 millions de dollars. Et, il y a aussi des paquets d'autres pays et de l'ensemble de l'Otan. Deuxièmement, comme l'a dit Volodymyr Zelensky, il « apprécie vraiment » que l'Ukraine soit prête à être acceptée dans l'Otan sans la mise en œuvre à long terme du plan d'action pour l'adhésion. Cela, comme il ressort clairement de ses propos, compense quelque peu le fait que le président ukrainien et ses sympathisants n'ont pas atteint de délais précis pour inviter officiellement le pays à l'alliance.

Et troisièmement, Volodymyr Zelensky a réagi positivement au fait que, néanmoins, des détails sont apparus sur la question des garanties de sécurité qui seraient fournies à l'Ukraine après la fin du conflit avec la Russie. De plus, ce sont des garanties non seulement de l'Otan, mais aussi du G7 et, par conséquent, de tout l'Occident.

La déclaration du G7, dont le texte a été publié sur le site du Conseil de l’Europe,

Indique que l'Occident est prêt à donner à l'Ukraine ce qu'elle attend en retour. Le G7, ainsi que les non-membres du G7 de l'Otan et tout autre pays souhaitant adhérer au document, fourniront des « équipements militaires modernes » (la priorité est donnée à la défense aérienne, à l'artillerie, aux armes à longue portée et à l'aviation de combat), former l'armée ukrainienne, fournir des renseignements et fournir toute assistance militaire technologique - par exemple, dans le domaine de la protection contre les cyberattaques.

En retour, l'Ukraine devrait avoir des « réformes démocratiques », qui comprendront nécessairement une réforme du système judiciaire : « Poursuivre la mise en œuvre des réformes de l'application de la loi, du système judiciaire, de la lutte contre la corruption, de la gouvernance d'entreprise, de l'économie, du secteur de la sécurité et de la gestion de l'État qui soulignent ses engagements en faveur de la démocratie, de l'état de droit, du respect des droits de l'homme et de la liberté des médias, et mettent son économie en marche une voie durable ». Un « contrôle civil sur l'armée » est aussi exigé.

Bien entendu, beaucoup dépendra de la manière dont toutes ces dispositions seront mises en œuvre dans la pratique.

Philippe Rosenthal

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=5075