Les irrationalités nervurent vos existences. Saviez-vous qu'on ne peut s'y soustraire sans dommage ? Et à quoi bon ? Seriez-vous prêts à soutenir un tel effort, qui n'a (probablement) pas de fin ? Je veux vous aider en donnant la direction, après quoi vous aurez à prendre votre croix et à privilégier le développement de la vie intérieure. Car c'est une chose d'être instropectif, une autre de bien construire son Cosmos psychique. Bref : il s'agira ici de commencer la critique des critiques, première étape sur le sacré chemin de la Conscience.

Qu'est-ce que le mythe sinon un discours qui vous soutient ?

Enfin, on croirait l'information perdue. Mais de toute évidence on voit se structurer, de-ci de-là, de nouveaux mythes fragmentaires et fragmentairement exprimés par voie individuelle qu'on appelle assurément le discours...

Et le discours, qu'est-ce en effet sinon votre mythe personnel ou d'une clique parfois bagarreuse ?

Le plus drôle néanmoins quant au phénomène reste l'idée selon laquelle le détachement, d'une part, entre le discours et le mythe, et de l'autre, l'apparition de la critique du mythe comme discours violent sont des mouvements de l'esprit humain connaturels (fût-ce quelque peu) au sens de notre développement évolutif.

Or j'ai à dire que nous touchons là à un nouveau mythe qui se coupe l'herbe sous le pied.

Pendant longtemps j'ai combattu avec verve le scepticisme parce que, pour diverses raisons, je le trouvais profondément insuffisant et inadéquat aux données de l'expérience de la vie intérieure. Aussi pensé-je l'inverse maintenant tout comme pensé-je, par conséquent, que les dires des sceptiques contemporains sont autant d'idioties. Force bêtises que j'ai donc écartées. Car le scepticisme atteste un nouveau développement, une nouvelle Révélation (c'est-à-dire Théophanie) jaillie dans l'esprit des hommes. C'est à savoir qu'on ne saurait évidemment émettre une critique d'une chose dont on ne sait rien, et que savoir critiquer quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est au moins maîtriser la critique d'un tel objet serait-ce dans la forme seule.

Voyez vous-mêmes : pour lors que vous dénoncez les conditions sociales de la femme ou de l'ouvrier, vous érigez (sans réflexion peut-être) ces conditions-là quelquefois misérables comme un Problème – voire comme le Problème κατ' εξοχήν...

Mais pour qui vous prenez-vous ?

De quel droit décrétez-vous ceci ou cela ?

Vous vous prenez pour Galilée et faites d'un problème quelconque une vérité psychologique (puisque les faits mêmes matériels sont d'abord des vérités psychologiques).

Autrement dit : en décrétant le Problème féminin ou ouvrier, vous insérez dans le réel quelque chose d'auparavant inexistant (ma position n'étant pas, à la réflexion, idéaliste, puisque les faits psychologiques sont aussi vrais que les faits réels – parlons plutôt d'interdépendance).

Le Problème n'existe que du moment que vous vous permettez son décret d'advenue à l'existence.

On se crée de manière générale ses propres problèmes.

Il est appert donc que le Problème du mythe fut conçu par les hommes de façon presque incongrue. Au fond, on pourrait également déclarer que le surnaturel joue son rôle puisque la réalité, qui dévoile, qui révèle, qui fait son Apocalypse, c'est-à-dire sa Révélation, tombe dans le domaine de la Théophanie. À partir de quoi peut-on également inférer le caractère positif du scepticisme, dont l'origine tient à une remuement intérieur moyennant l'Esprit et la Matière...

Et serait-il possible pendant l'espace d'un éclair de croire au déterminisme ? Rien n'est prévisible, et le sentiment de la liberté résiste coûte que coûte. Les assauts du positivisme n'ont su détruire ce solide sentiment intérieur, et la contrition (laquelle nous semble si nécessaire) faisant de toute vérité « agréable » une vérité fausse relève de l'article de foi. D'ailleurs, le lecteur avisé aura aussitôt reconnu ici la preuve volontairement placée de mon propos, comprendre : que la surcritique, critique des critiques, y compris de l'agréabilité intellectuelle par les scientistes, est le symptôme du diagnostic universel de la Violence contenue dans le Discours. Discours = Violence. Artificiellement on l'a su. Ne mentez pas à vous-mêmes. C'est le premier conseil. Soyez vigilants ; voilà mon second. En vérité, je dis que le discours est plein de pièges, comme on ignore à quel point il s'étend au-delà de la petite sphère des écoles et du cadre étatique... D'où vient que je pense toujours à prolonger les interrogations, en sus des primordiales, afin que les canons de la philosophie marmitent vos obstinées têtes oublieuses. Puis méfiez-vous des beaux parleurs et des parleurs beaux.

Le goût de Paradoxe est un art.

Un art aussi est la résistance phénoménale qu'on oppose aux constats les plus pointus.

On dit que c'est vain, vide, creux. Vain car vide, vide car creux. Creux car vide et vain. Or on ne sait pas que les mots sont des expériences et qu'au travers d'eux, à tout prendre lors même que les conditions de l'expérience sont irréalisables, on stimule l'esprit par des pétillements internes dans le crâne du lecteur. À savoir que si l'avancée s'amorce théophaniquement, je ne puis omettre de créer en vous (si j'ai à cœur d'être un bon scientifique) de quoi « tester » l'expérience nouvellement connue.

Mais quoi de nouveau hormis la Surcritique ci-avant mentionnée ?

J'instille, en somme, ne sachant prêcher ni forcer.

De quoi notre dégoût tient-il ? Je pense à la dichotomie des forces internes, je veux dire de l'opposition très fondamentale des pôles élémentaires que sont la Volonté de puissance et l'Amour. C'est-à-dire que la Surcritique, dont dépend le Nouveau Mythe, est un défi à relever.