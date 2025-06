Qu’est-ce qui se cache derrière l’attaque des États-Unis contre l’Iran ?

Trump a annoncé que des avions américains avaient bombardé les trois principales bases nucléaires iraniennes : Fordow, Natanz et Ispaha.

L’Iran dans le collimateur d’Israël. L’ancien conseiller à la sécurité nationale du président Carter, Zbigniew Brzezinski, a déclaré lors d’un discours devant le Conseil national irano-américain (NIAC) : « Je crois que les États-Unis ont le droit de décider de leur propre politique de sécurité nationale et de ne pas suivre les actions des Israéliens comme une mule stupide ». De plus, Brzezinski serait en désaccord avec les lobbies républicains et néoconservateurs juifs américains et, avec sa causticité habituelle, a discrédité la myopie géostratégique de ces deux groupes de pression, affirmant qu’ils « sont tellement obsédés par Israël, le Golfe Persique, l’Irak et l’Iran qu’ils ont perdu de vue la situation globale : la Russie et la Chine sont la véritable puissance mondiale, les seuls pays réellement capables de résister aux États-Unis et au Royaume-Uni, et sur lesquels ils devraient concentrer leur attention ».

Nous nous trouvons, donc, à un moment crucial pour définir l'avenir immédiat du Proche et Moyen-Orient, car l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche a vu une pression accrue du lobby pro-israélien américain (AIPAC) pour déstabiliser l'Iran par des moyens expéditifs. Ainsi, l'attaque américaine contre l'Iran et la guerre régionale qui s'ensuivra au Moyen-Orient seront utilisées par les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël pour redessiner la carte du puzzle disjoint formé par ces pays et ainsi obtenir des frontières stratégiquement avantageuses pour Israël, conformément au plan orchestré il y a 60 ans conjointement par les gouvernements du Royaume-Uni, des États-Unis et d'Israël, avec le soutien des principaux alliés occidentaux.

Cette guerre constituera un nouvel épisode local qui s'inscrira dans le retour à l'endémisme récurrent de la guerre froide américano-russe et impliquera les deux superpuissances, les puissances régionales (Israël, Égypte, Arabie saoudite et Iran) étant des collaborateurs nécessaires. Elle couvrira une zone géographique allant de la Méditerranée (Libye, Syrie et Liban) au Yémen et à la Somalie, avec l'Irak comme épicentre (rappelant la guerre du Vietnam avec Lyndon B. Johnson (1963-1969).

L'Iran est-il le prétexte pour tarir les sources d'énergie de la Chine ? Dans une interview accordée à Brzezinski par Gerald Posner dans The Daily Beast, il a déclaré qu'« une collision américano-iranienne aurait des conséquences désastreuses pour les États-Unis et la Chine, tandis que la Russie en sortirait grande gagnante car la fermeture prévisible du détroit d'Ormuz dans le golfe Persique, où le transport de pétrole à destination de l'Asie du Nord-Est (Chine, Japon et Corée du Sud), de l'Europe et des États-Unis) ferait grimper le prix du pétrole brut à des niveaux stratosphériques et aurait de graves répercussions sur l'économie mondiale, rendant l'UE totalement dépendante de la Russie.

Pour éviter cela, l'administration Trump tente de remplacer la dépendance de la Russie à l'égard de la Russie. L'énergie européenne (30% du gaz importé par l'UE provient de Russie) dépend de la fracturation hydraulique, inondant le marché européen de GNL (gaz naturel fracturé aux États-Unis et transporté par méthaniers) afin de faire baisser les prix du gaz russe.

Un autre objectif serait de promouvoir le recours à la fracturation hydraulique dans tous les pays d'Europe de l'Est, ce que l'on appelle l'« arc européen de fracturation hydraulique » (fracking) qui s'étendrait des pays baltes à l'Ukraine européenne, en passant par la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie, et qui s'appuierait sur la technologie d'entreprises américaines telles que Chevron et Shell.

Concernant le détroit d'Ormuz, selon les estimations de l'AIE (Agence internationale de l'énergie), 13,4 millions de barils par jour (b/j) de pétrole brut transiteraient par cet étroit canal à bord de pétroliers (soit 30% de l'approvisionnement mondial en pétrole brut). En cas de blocage, cette fermeture au trafic maritime, due à un mimétisme, s'étendrait jusqu'au canal de Suez.

Ce canal est considéré comme l'un des points les plus importants du commerce mondial qui transporte environ 2,6 millions de barils de pétrole brut par jour (soit près de 3% de la demande mondiale quotidienne de pétrole), constitue également une voie d'approvisionnement essentielle pour le gaz naturel liquéfié (GNL), près de 13% de la production mondiale de ce gaz y transitant. Sa fermeture hypothétique perturberait l'approvisionnement d'environ 2,6 millions de barils par jour et le golfe d'Aden qui relie l'océan Indien à la mer Méditerranée par le canal de Suez, avec le transit de plus de 18.000 navires.

Tout cela entraînerait une hausse dangereuse des prix du brut (environ 150 dollars), ce qui entraînerait des droits de douane, une inflation galopante, des hausses de prix monétaires par la Banque populaire de Chine (PBOC) et l'asphyxie économique d'innombrables entreprises impliquées dans la stratégie de Brzezinski visant à parvenir à une dépendance énergétique totale russo-chinoise pour finir par les monter les unes contre les autres et finalement les subjuguer et mettre en œuvre le nouvel ordre mondial sous l'égide anglo-juive-américaine.

Germán Gorraiz López, analyste politique

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

Abonnez-vous à notre chaîne Telegram : https://t.me/observateur_continental

Source :https://www.observateur-continental.fr/?module=articles&action=view&id=7019