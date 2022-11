« Qu’il retourne en Afrique ! » : retour sur la polémique de pacotille

Je reconnais que c’est embêtant pour le RN et l’extrême-droite, qui laissent malencontreusement entrevoir leur ADN en contrariant leur véritable stratégie et fonction politique. Se faire passer pour de vrai-faux et honorable opposant du système en place afin de préparer une coalition autoritaire en charge de le protéger des réformes démocratiques et économiques que nous attendons tous et mettrons en place tôt ou tard. Le sort de l’extrême-droite dépend de sa capacité à diviser les composantes d’un peuple et à ne pas dévoiler trop tôt au plus grand nombre sa véritable feuille de route, être le dernier rempart des grands possédants pour se protéger d’une véritable démocratie qui imposera une répartition équitable des richesses et un droit de regard sur le pilotage de l’économie et ses choix structurels.

Du coup, quand la spontanéité d’un député s’exprime avec le langage des meetings, des réunions de militants, des campagnes dans la rue loin du langage surveillé maintenant devant les micros, les affidés rament pour tenter de sauver les apparences comme ils peuvent car il s’agit maintenant de repeindre la maison en rose en travaillant à tricoter une coalition droite et extrême-droite en s’appropriant à l’occasion quelques pages gaullistes en les décontextualisant.

Moi je préfère l’information où chacun trouve les éléments de réflexion qui l’intéresse et se fait tranquillement sa propre opinion. On pourrait par ailleurs parler ici de débutant et de spécialiste à propos de nos deux députés dans l’apprentissage de la politique et des responsabilités qui vont avec.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carlos_Martens_Bilongo

Sans oublier

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9goire_de_Fournas

Et puisqu’il s’agit d’évoquer le travail et les responsabilités des députés…

« Le Rassemblement national (RN) vient de voter contre le rétablissement de l’Impôt sur la Fortune (ISF) à l’Assemblée nationale. Marine Le Pen et Emmanuel Macron en lune de miel contre le peuple. Après le vote contre la hausse du SMIC, le gel des loyers ou le blocage des prix en juillet dans le paquet « pouvoir d’achat » à l’Assemblée, l’alliance capital-fasciste remet le couvert. Au Parlement européen, le RN a voté contre la taxation des super-profits et contre la régulation de l’utilisation des jets privés et des yachts. Une poignée de milliardaires confisque toutes les richesses ? Qu’ils continuent à se gaver, pendant que le peuple se partage des miettes toujours plus petites avec l’inflation.

Mais ce n’est pas tout. À l’Assemblée nationale, Marine Le Pen a proposé que les salariés qui refusent un CDI à l’issue d’un CDD, ne puissent plus obtenir d’allocations chômages. Le RN, LR et la minorité présidentielle ont même supprimé l’allocation chômage aux salariés maltraités, poussés à bout, qui lâchent leur poste en cours de route. « Et en même temps », le parti d’extrême-droite s’est abstenu sur un amendement proposant une imposition plus juste des multinationales, tout en refusant une réforme de l’impôt sur les sociétés (IS) qui favoriserait les PME ! Faible avec les fort, fort avec les faibles : la politique économique du RN. L’alliance du capital et de l’extrême droite. »

https://linsoumission.fr/2022/10/17/rn-contre-isf-riches