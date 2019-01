Qu’y a-t-il derrière la Décision de Retirer les Troupes américaines de la Syrie ?

Dans une décision surprise, le président américain Donald Trump a confondu de nombreuses parties et déclenché une vaste controverse internationale lorsqu'il a appelé au retrait des troupes américaines de Syrie, affirmant que le seul objectif de leur présence, qui était la défaite de l'organisation de Daech, a été réalisé, achevant ainsi la présence de l'armée américaine en Syrie depuis 2015.

La décision américaine confondit toutes les parties impliquées dans le dossier syrien, provoqua une grande confusion parmi les observateurs, souleva de la même manière un vaste débat américain et entretint un lien clair avec la démission du ministre de la Défense, Jim Matisse, afin de donner l'occasion à ce qu'il appela le choix d'un ministre de la Défense dont les idées et les vues convergent avec celles du président Trump.

Environ 2 000 soldats américains sont déployés en Syrie, principalement concentrés dans l'est et le nord du pays, des régions riches en pétrole où les forces démocratiques syriennes (les Kurdes étant la principale composante) combattent contre l'organisation Daech.

Il existe plusieurs bases militaires stratégiques dans les zones frontalières syriennes avec la Jordanie, la Turquie et l'Irak. Par conséquent, le retrait soudain de ces forces sème la confusion dans l'équation syrienne et soulève de nombreuses spéculations sur les motifs de cette décision, ses conséquences et les répercussions attendues.

Malgré les divergences d'opinions sur l'interprétation de la résolution, il est généralement admis que les forces démocratiques syriennes, principal allié syrien des États-Unis, ont perdu de leur valeur stratégique et devraient faire face à des frappes militaires de la part de la Turquie et de milices soutenues par Ankara. La décision pourrait être un "feu vert" pour lancer une opération militaire turque qui suivrait directement la fin du retrait américain.

La controverse a porté non seulement sur le sort de la Syrie, mais également sur celui de l'organisation Daech. La Grande-Bretagne a estimé que l'organisation n'avait pas encore été vaincue et qu'elle se trouvait toujours en Syrie, alors que la France a confirmé son engagement militaire d'expulser Daech des derniers sites qu’elle contrôle en Syrie, quant à l’Allemagne, elle a vu que le retrait américain puisse nuire à la bataille contre le Daech. Ce sont là des réactions qui signifient que l'administration du président Trump n'a pas consulté les alliés européens sur la résolution, une affaire confirmée par la présence d'indices indiquant qu'il n'y a pas de consultation au sein de l'administration elle-même !

Naturellement, la Russie s'est félicitée de la décision des États-Unis et a considéré qu'elle est "juste". La Turquie l'a également fait. La résolution permet aux deux pays de partager leurs intérêts en Syrie en partenariat avec l'Iran, mais offre une occasion précieuse à la Turquie de renforcer sa position stratégique vis-à-vis de la Russie et de l'Iran. Et cette décision est dans l’intérêt du régime du président Assad et lui offre une excellente occasion de contrôler totalement le territoire sur lequel les forces kurdes sont basées.

Le régime syrien est sceptique quant aux intentions du président Trump et ses médias voient dans cette décision une possibilité importante d'échange de rôles entre les États-Unis et la Turquie, comme en témoigne l'escalade du discours turc sur une guerre contre les forces kurdes.

Certains observateurs en sont venus à considérer la décision du président Trump comme un retour au programme précédent des États-Unis visant à réduire l'intérêt des États-Unis pour le Moyen-Orient et à reprendre la stratégie "l’Asie en premier lieu" lancée par l'ancien président Barack Obama, tandis que d'autres voient une erreur stratégique majeure autant que l'erreur d'Obama lorsqu’il a fermé les yeux sur l’usage par Assad d'armes chimiques et lui a permis de pénétrer les limites de la menace rouge américaine à cet égard. Alors que d'autres ont poursuivi en affirmant que le président Trump poursuivait sa politique de concrétisation des promesses faites lors de la campagne pour l'élection présidentielle sur le retrait des troupes américaines des zones de conflit en application de la stratégie "America First", d'autres ont émis l'hypothèse que cette résolution était destinée à provoquer un débat intérieur américain majeur éclipsant médiatiquement les enquêtes judiciaires qui se rapprochent progressivement du président. Dans toutes ces prévisions il y a une part de vérité à différentes mesures, les républicains eux-mêmes ont considéré cette décision comme un "cadeau gratuit" pour la Russie et l'Iran !

Le président Trump semblait convaincu de sa décision et la défendit avec acharnement, estimant que cela n’était pas surprenant du tout et qu’il avait exigé le retrait des troupes il y a plusieurs années. Il avait exprimé le souhait de retirer les troupes américaines pendant plus de six mois et avait accepté de prolonger la durée pour des considérations dont le délai a pris fin. Le président Trump s’est demandé : " Les États-Unis veulent-ils devenir un policier au Moyen-Orient et n'avoir que des vies précieuses à sacrifier et des milliards de dollars à dépenser pour protéger des personnes qui ne peuvent presque jamais apprécier ce que nous faisons ? Voulons nous rester là bas indéfiniment ? Il est temps que d’autres se battent".

Ce tweet a plusieurs significations. La première est que le président Trump a lié sa décision au fait de ne pas obtenir un financement suffisant pour la présence militaire américaine en Syrie. La seconde est que Trump ne rejette pas l'idée d'opérations militaires ou de guerres. "Il est enfin temps que d'autres se battent", ce qui signifie que le retrait des troupes américaines pourrait être un prélude pour une autre guerre, ce qui pourrait être interprété dans le cadre de la montée en puissance militaire contre l'Iran, que ce soit pour le combattre ou pour intensifier la pression militaire exercée sur ce pays, d'autant plus qu'il est illogique de signaler la guerre à l'Iran en présence de troupes américaine concentrées en Syrie et en Afghanistan, et le fait est que les préparations se font pour retirer les troupes américaines de ces deux pays. Ce la pourrait ne pas être une simple tant en termes de calendrier, ou en termes d'élément de synchronisation avec d'autres développements liés à l'influence iranienne au Moyen-Orient.

Il est également certain que la résolution a un lien étroit avec un certain accord ou une certaine entente dont les dimensions ne sont toujours pas claires avec la Turquie. La décision américaine a été prise suite à un appel téléphonique du président Trump avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, où il avait été convenu de vendre à la Turquie un accord sur des missiles Patriot de 3,5 milliards de dollar ; un signe très important d'amélioration des relations des alliés atlantiques, ce qui signifie que le climat est déjà favorable aux accords stratégiques qui peuvent inclure le retrait des États-Unis de Syrie.

Au milieu de ces attentes et spéculations, qu'en est-il d'Israël ? La décision américaine signifie-t-elle que le président Trump met en risque la sécurité de l’allié stratégique le plus proche de son administration ? Le Premier ministre israélien Netanyahu a tenté d'assouplir l’impact de la décision et a déclaré qu'il avait déjà été informé de l'intention de Trump de retirer ses troupes de Syrie, mais tout le monde sait qu'Israël s'inquiète de la présence intensive de l'Iran en Syrie, la preuve est que Netanyahu lui-même a déclaré qu’Israël restera tout seul dans la région, ce qui causera un déséquilibre par rapport à l'alliance entre la Russie, la Syrie et l'Iran, alors que les médias israéliens ont considéré la décision de Trump comme une" gifle envers Israël "et une victoire pour la Turquie, l'Iran et la Russie.

Il est probable que la décision de retirer les forces américaines de Syrie ne soit pas encore claire et que les mois à venir soient semés de surprises, dont certaines pourraient révéler les véritables motifs de cette décision. Doivent être pris en compte ici le caractère du président Trump et ses décisions tactiques fondées sur un objectif à court terme qu’il abandonne aussitôt que l’objectif à court terme est réalisé, ce qui explique sa fluctuation entre une position et une autre, non par hésitation ni par erreur, mais conformément à une approche stratégique qu’il ne veut pas abandonner, d’où la décision de retirer des troupes est sujette à modification, annulation, réexamen, c'est-à-dire à toutes les possibilités.