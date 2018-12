Quand des parents d’élèves donnent des conseils aux enseignants...

Une partie non négligeable de ces élèves ne devrait pas se trouver en seconde. Ils ont besoin d’un enseignement concret. Il y a quelques années on pouvait les envoyer en lycée professionnel pour se former à un métier manuel. C’est maintenant impossible, les parents peuvent refuser ce type d’orientation. Alors on manque de travailleurs qualifiés, on doit faire appel aux travailleurs détachés.