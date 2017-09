Quand est-ce que les chrétiens diront merci aux juifs ?

Drôle de question alors que le juif a été fustigé, pourchassé, supplicié et parfois réduit en cendre par les chrétiens depuis presque 2 000 ans. Cela continu ici ou là, même si c'est l'œuvre de crétins pas tous chrétiens dans l'âme, je l’avoue.

L'Allemagne pourtant très chrétienne des années nazies, n'a-t-elle pas tenté d'exterminer le Peuple juif de la surface de terre et, sa population civile (qui allait à la messe tous les dimanches) a fait mine d’ignorer l'existence de la Solution finale ? La France chrétienne de la même époque n'a, elle non plus, pas été en reste dans sa ferveur antisémite !

Intelligent qu'il est, le croyant chrétien sait-il vraiment ce qu'il doit au Peuple juif ou fait-il semblant de ne pas le savoir ?

Sans le Peuple juif, vieux d'au moins 2 650 ans (le roi Josias lui a donné, selon moi, sa véritable identité suite à la découverte de la Loi de Moïse, la Torah, dans le temple de Dieu (2 rois : 22-1 à 11)), le chrétien doit savoir que sa religion, sa croyance, son amour en Jésus et en Jéhovah son père, n'existeraient pas, car Jésus, son Dieu fait de chaire et d'os, n'existerait pas non plus !

Impossible que Jésus n’exista point, dit le chrétien, car Jésus, notre Seigneur qui est amour est bien le fils de Dieu le Père, Jéhovah ! Et de plus, Jésus est mort sur la croix à cause de nous, mais aussi pour nous, pour racheter tous nos péchés, etc. (Romains 4-24 et 25, notamment) !

Peut-être, mais si Jésus, simple charpentier, n’était pas mort sur la croix, la chrétienté n’existerait pas ! Et, comme le disait Pierre Dac : « Celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien n'a de merci à dire à personne ! » Donc la chrétienté n’aurait de merci à dire à personne et surtout pas au Peuple juif.

Mais, l’histoire a voulu qu’un juif nommé Judas Iscariot soit, paraît-il (Luc 22-2 et suivants), la cause de la mort de Jésus sur la croix ! La croix semble importante (pourquoi ? I don’t know !).

Donc, Jésus étant devenu un Dieu grâce à Judas et à sa mort sur la fameuse croix, il semblerait normal, logique, rationnel et de bon sens, que tous les chrétiens remercient le juif Judas, au lieu de le condamner, lui et son Peuple, comme un chien ayant la rage. Voire même devraient le vénérer et le fêter, comme ils le font par exemple chaque 15 août, pour l’Assomption de Marie.

Force est de constater que cela n’est pas du tout le cas. C’est même le contraire ! Le chrétien est ingrat, car au lieu de remercier le Peuple juif qui a fait naître et exister son Jésus en tant qu'un Dieu, il l’a fustigé, pourchassé, supplicié et parfois réduit en cendre depuis la très célèbre affaire de Judas, il y a déjà presque 2 000 ans. Que de rancune et de haine !

Pourquoi une telle attitude, alors que le chrétien n’est, paraît-il, pas sensible au péché d’orgueil ?

Reconnaître serait se sentir débiteur ! Reconnaître que la chrétienté est redevable au Peuple juif serait pour elle, accepter de partager le fils de Dieu ! Mais, un fils ne se partage pas, comme l’aurait voulu le roi Salomon dans son illustre jugement.

Quelles autres raisons, autre que l'orgueil, empêchent les chrétiens de dire merci aux juifs ? Pourtant, l’union fait la force ! Et, en ce 21ème siècle où les religions se tirent la bourre pour amasser le plus grand nombre de futurs combattants, une alliance judo-chrétienne serait bien utile. Surtout aux églises chrétiennes qui voient, en Occident comme ailleurs, leur influence diminuer, car moins les peuples sont pauvres, moins ils croient en Jésus ou à un autre Dieu.

Mais, « les voix (ou voies) du Seigneur étant impénétrables ! », on ne sait jamais ?

J’attends, attendons ensemble, que le chef de la chrétienté originelle, chef de tous les vrais chrétiens, le pape François, remercie le Peuple juif pour la part importante qu’il a prise dans l’installation de Jésus (en fait Emmanuel pour les juifs (Isaïe 7-14)) en tant que fils de Dieu. Le fera-t-il par écrit comme Jean-Paul 2 l’a fait, le 31 octobre 1992, pour reconnaître l’erreur de l’Église chrétienne envers Galilée ?

Crédit photo : fcpejouannes.over-blog.com