Quand George Soros avoue se considérer comme une sorte de Dieu

En janvier 2023, Joe Rogan s’est entretenu avec l’ancien officier de la CIA Mike Baker et a réfléchi plus particulièrement à George Soros :

« Et il continue à faire avancer les choses. Il joue comme s’il s’agissait d’un jeu global. Et il aime jouer. Oui. Il aime jouer. «

« Il est terrifiant de voir qu’il donne de l’argent à un homme politique très progressiste, très à gauche – qu’il s’agisse d’un procureur ou autre – et qu’il finance ensuite quelqu’un qui est encore plus à gauche que lui pour s’opposer à lui » , a ajouté M. Rogan.

Très tôt, en effet.

Patrick Bet-David a expliqué le 4 août – également à Joe Rogan – que Soros mettait en œuvre son plan « divin » depuis au moins 2004.

Le Los Angeles Times en a parlé (en 2004) à la suite d’une interview avec USA Today.

Ils commencent par noter que la devise de George Soros, « Si je dépense assez, j’arrangerai les choses », est l’essence même des idées qu’il a exprimées sur la façon de changer la société.

C’est alors qu’intervient la conversation sur le « complexe de Dieu » :

Il semble que Soros soit convaincu d’avoir reçu l’onction de Dieu.

« Je me suis pris pour une sorte de dieu… », a-t-il écrit un jour.

« À vrai dire, j’avais depuis l’enfance des fantasmes messianiques assez puissants, que je devais contrôler, sous peine de m’attirer des ennuis. »

Interrogé par le journal britannique Independent sur ce passage, Soros a déclaré :

« C’est une sorte de maladie lorsque vous vous considérez comme une sorte de dieu, le créateur de tout, mais je me sens à l’aise à ce sujet depuis que j’ai commencé à le vivre. »

Ceux qui ne connaissent pas Soros rejetteraient probablement cette déclaration d’un revers de main.

Mais pour ceux qui ont suivi sa carrière et ses activités sociopolitiques, elle ne peut être prise à la légère.

Soros a prouvé qu’avec les vastes ressources financières dont il dispose, il est capable de rendre acceptable ce qui était autrefois impensable.

Son travail de spéculateur financier « amoral » a laissé des millions de personnes dans la pauvreté lorsque leurs monnaies nationales ont été dévaluées, et il a injecté tellement d’argent pour façonner les anciennes républiques soviétiques à son goût qu’il s’est vanté que l’ancien empire soviétique était désormais l’« empire Soros ».

Aujourd’hui, il s’intéresse aux affaires intérieures des États-Unis.

« Les États-Unis d’aujourd’hui », écrit-il dans son dernier livre, « La bulle de la suprématie américaine » (The Bubble of American Supremacy), sont une « menace pour le monde », dirigée par un parti républicain qui est l’enfant du diable d’une alliance impie entre les « fondamentalistes du marché » et les « fondamentalistes religieux ».

« Nous sommes devenus une nation suprématiste. »