Quand il n’y a plus d’humanité.....

« Le bailleur contacté a dit qu’il était trop tard.... L’OPH, Habitat 77 ne badine pas....

La DDCS ( Direction Départementale de la Cohésion Sociale) a répondu qu’il faudrait que cette famille téléphone au 115.

J’ai adressé une lettre ouverte à la Préfète qui n’a ni répondu, ni agi.

... Le 115 n’a pas pu être joint...

Pourquoi aucune entité institutionnelle, sociale n’a été présente... Où était l’assistante sociale ou le CCAS ?

Pourquoi n’a-t-on pas prévu une mise à l’abri ?

Tout ceci n’était pas prévu et en plus à deux heures du début du week-end. »

Quand En Marche vers nulle part, le petit Monarc de la start-up « France » décrète qu’« On met un pognon de dingue dans les minima sociaux et les gens ne s’en sortent pas », tout le monde comprend ce que cela signifie et vous connaissez aussi bien que moi la réponse aux questions que vous posez !

Se conformant au dogme de la Sainte Croissance et pour offrir des milliards aux très riches « amis » qui l’ont fait élire, le giton de Rothschild saque dans les budgets et les emplois des services publics et de l’aide sociale, taxe un max le chaland et finance dans la foulée ces armes et munitions de guerre à « létalité réduite » destinées par les mutilations qu’elles occasionnent à punir et terroriser ces mécréants qui - même pompiers ou urgentistes - ont l’outrecuidance de protester alors même qu’ils « ne sont rien ».

« Un peu d’humanité ... » ou encore un hébergement pour des enfants - et leurs parents - sans toit n’entre pas dans les critères budgétaires du petit Monarc de la République fondatrice des Droits de l’Homme et du Citoyen, c’est pourtant simple !