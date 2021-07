Quand je serai grand je ne veux pas être vieux !

Le Vieillissement de la population : un enjeu de société

Contexte :

Entre aujourd’hui et 2050, le nombre des personnes âgées de plus de 60 ans augmenterait dans les pays développés environ de 20 à 33% de la population totale. Ainsi en 2050, en France, les plus de 75 ans devraient représenter plus de 11 millions de personnes. Peut-être ferez-vous parti de cette tranche-là ? Quoi qu’il en soit, il est plus qu’urgent de se questionner sur ce phénomène démographique sans précédent qui impactera sans aucun doute nos modes de vie.

Une volonté politique est de favoriser le maintien à domicile conformément au souhait des personnes âgées, mais comment peut-elle se concrétiser compte tenu du nombre que représentera cette catégorie d’âge en 2050 ? Quels sont les enjeux du vieillissement pour un département ? Comment les acteurs politiques, professionnels et usagers peuvent-il se projeter vers 2050 ?

En 1962, le rapport Laroque posait déjà une question fondamentale pour nos aïeux :

« Quelle place peut et doit être faite aux personnes âgées dans la société française d’aujourd’hui et, plus encore dans celle de demain ? »

Des années ont passé sans pour autant prendre la mesure et la portée de ce "demain", alors qu'en est-il ? Pour apporter des réponses à cette question aux enjeux sociétaux, il est nécessaire de poser un regard différent que celui que nous posons actuellement par rapport au vieillissement de la population. La notion de place ne se résume pas bien évidement à celle qui nous attendrait dans un EHPAD ou autre. Non la question est plus large, plus profonde, il faut voir plus loin et prendre des risques, les principes même d'une approche prospective afin d'envisager des scénarios viables, réalisables et vivables. Cependant, soyons prudents aussi bien dans nos analyses que dans nos actions susceptibles d'être porteuses de changement dans la société notamment en légiférant et légitimant des dispositifs, des systèmes, des fonctionnements "normatifs". Le plan « Bien vieillir » illustre cette tendance à "normer" ces attitudes et ces comportements dans un groupe social défini. En effet nous évoluons dans une ère où le clientélisme est roi. L’obsession du « bien paraître » (ou par être) en toute circonstance, influence également nos désirs, envies, ainsi que nos projections du vieillissement. Dès lors, après s’assurer de « bien vivre » nous devons « bien vieillir ». De la même manière que de "bien manger" il est impératif de "bien vieillir " et pourquoi pas, "bien mourir" en société. Or cette pression sociale aussi bienveillante soit-elle, questionne en premier lieu la cellule familiale. Quel que soit l’endroit où vieillit la personne âgée, le rôle de la famille et/ou de l’institution est une composante incontournable dans l’évolution, la gestion et l’accompagnement de la personne à sa fin de vie. Par conséquent, le maintien à domicile tant souhaité nécessite irrémédiablement des investissements humains, organisationnels, familiaux et/ou institutionnels et inévitablement financiers. Le fait qu'une partie non négligeable de la population française est soit en position aidant ou aidé ajoute un poids à la structure familiale. Sachant que les aidant(e)s d'aujourd’hui seront les aidé(e)s de demain. Comment la famille supportera-t-elle cette pression sociale ? Comment les générations futures percevront-elles et traduiront-elles leur rôle d’aidant ? De nos jours au nom d'un système économique impitoyable, les professionnels du secteur s'efforcent d'éviter de tutoyer "une maltraitance institutionnelle" conséquence d’une organisation et un fonctionnement dictés par une rigueur budgétaire intransigeante. Un système socio-économique quel qu’il soit repose sur du "vivant" mais ce vivant vieillit et meurt également. Peut-être que nos décideurs politiques ont oublié dans leur choix et leur tendance cet état de fait, mais quoi qu'il en soit il est urgent de savoir comment et dans quelles conditions nous souhaitons nous préparer à ce "tsunami" démographique qui se profile à l'horizon 2050.

Quel territoire de vie pouvons-nous imaginer en 2050 pour une personne âgée ? Prenons par exemple un département comme le Loiret. Comme beaucoup de départements en France, le département du Loiret a une population vieillissante avec 3% de personnes âgées de plus de 85 ans. Selon l’INSEE en 2030 cette population devrait doubler. La fondation Alzheimer projette également une augmentation de 70% des personnes atteintes de démences. Comme observé dans les EHPAD actuellement, ces maladies ne font que croître au sein de la population accueillie. Ce vieillissement démographique assujetti à des risques de grande dépendance impacte l’environnement de la personne âgée, en d’autres termes, son territoire de vie .

D’un point de vue démographique la progression de la population dite « séniors » augmente plus rapidement dans le Loiret qu’au niveau national. Ce phénomène de vieillissement de la population pose des questions relatives à l’adaptation des logements et à l’environnement du territoire de vie de la personne âgée. Les projections départementales de l’INSEE estiment que d’ici 2040 une personne sur quatre, soit 25% dans le Loiret, sera âgée de 65 ans et plus contre 18% en 2013. Toujours dans les estimations, les plus de 75 ans représenteraient 15% de la population totale loirétaine contre 9% actuellement. Les causes principales proviendraient de l’allongement de l’espérance de vie ainsi que des générations du « baby-boom ».[1]

Compte tenu de l’aspect démographique dans les années à venir, comment le département peut-il faciliter l’adaptation de la société au vieillissement ?

Ce vieillissement accru de la population questionne le développement économique et interroge la viabilité des projets à concevoir pour le futur. Nous écartons la « silver économie » à notre réflexion, car un projet de vie quel qu’il soit ne peut se mesurer, selon nous, essentiellement à une finalité mercantile et lucrative. Même si des créations peuvent produire de la richesse et répondre à des besoins de la population, nous pensons avant tout qu’il appartient au territoire local de se saisir de ces questions davantage d’ordre sociétal que commercial. Dans cette perspective, le Conseil Départemental doit faire face au vieillissement de sa population en prenant en compte des paramètres incontournables comme : l’économie, la santé, la vie sociale, l’habitat, le transport au sein du territoire de vie de la personne âgée.

De ce fait, quels sont les enjeux économiques, sociétaux, politiques du vieillissement dans un département en France ? Comment le Département envisage-t-il d’organiser le territoire ? Quels seraient les points de rupture sociétaux à identifier ?

Site de l’INSEE, dossier complet sur le département du Loiret. www.insee.fr