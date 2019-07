Quand l’AFP se fait le porte-voix des délires hystériques des Dems

Il n’y a pas à dire, avec la presse d’aujourd’hui toute acquise aux milliardaires et leurs laquais, point n’est besoin d’errer des jours entiers telle une âme en peine pour avoir quelque chose à écrire dans la rubrique Infaux de la semaine.

Et si je prends la peine d’en faire un article, en dépit du fait que ceci concerne essentiellement la politique américaine, c’est tout d’abord parce que ces petites attaques fondées sur rien sont récurrentes, et parce qu’on pourrait légitimement, en effet, se demander pourquoi l’AFP (et tous les journaux dans la foulée) nous inondent avec cette propagande lourdingue ?

C’est d’autant plus idiot que c’est faux, je n’ai pas l’impression que relayer ces bobards soit exactement de nature à renforcer la confiance des lecteurs dans les médias dominants !

Donald Trump, à nouveau accusé de racisme, s’en prend à un élu de Baltimore – [Lien] Le président américain a lancé une nouvelle polémique en s’attaquant violemment à Elijah Cummings, élu démocrate du Maryland. Donald Trump faisait face, samedi 27 juillet, à de nouvelles accusations de racisme après s’en être pris violemment à un élu noir de Baltimore, dont la circonscription est, selon lui, « dégoûtante et infestée de rats ». Moins de deux semaines après avoir invité quatre élues démocrates issues de minorités à « retourner » d’où elles venaient, le président américain a déclenché un nouveau tollé aux Etats-Unis en trois tweets matinaux particulièrement acerbes. Il y accuse Elijah Cummings, élu démocrate du Maryland à la Chambre des représentants, d’avoir « brutalement » critiqué les agents de la police aux frontières pour les conditions de détention des mineurs à la frontière sud, « quand en fait son district de Baltimore est BIEN PIRE et plus dangereux ». « Aucun être humain ne voudrait y vivre », appuie le milliardaire républicain. « Le district de Cummings est un désordre dégoûtant, infesté de rats et autres rongeurs. S’il passait plus de temps à Baltimore, il pourrait peut-être aider à nettoyer cet endroit très dangereux et sale. »

Mais qu’a exactement dit Donald Trump ?

Traduction

Pourquoi tant d’argent est envoyé dans le district d’Elijah Cummings, considéré comme le plus mal dirigé et le plus dangereux de tous aux États-Unis. Aucun être humain ne voudrait vivre là-bas. Où est passé tout cet argent ? Combien a été détourné ? Il faut investiguer ce désastre de corruption immédiatement !

Le représentant Elijah Cummings a été un tyran brutal, hurlant et pleurnichant contre les grands hommes & femmes de la patrouille des frontières au sujet de la situation à la frontière sud, alors même que son district de Baltimore est DE LOIN pire et plus dangereux. Son district est considéré comme le pire aux États-Unis…

Comme cela a été prouvé à l’occasion d’une visite par des membres du Congrès, la frontière est propre, efficace et bien gérée, mais très encombrée. Le District de Cumming est un endroit dégoûtant, infesté de rats et autres rongeurs. S’il passait plus de temps à Baltimore, il pourrait peut-être aider à nettoyer ce lieu très dangereux et sale.

Conclusion

On peut bien relire ça dans tous les sens sans y trouver quoi que ce soit de raciste dans les propos de Donald Trump, sauf à accepter l’idée que quand un Président républicain blanc critique un élu démocrate noir sur la gestion de son district, ce serait du racisme.

Une fois de plus, les démocrates, totalement largués en termes de sondages, trouvent leur seul argument dans des attaques hystériques basées sur des mensonges.

Ce qui est étrange, c’est que les médias européens rentrent dans ce jeu qui ne mènera, à terme qu’à contribuer à leur lente descente aux enfers, lorsque de plus en plus de lecteurs se rendront compte de la manipulation. Bravo les gars, continuez comme ça.