Quand l’électeur prend la mouche

En avril et en juin auront lieu la présidentielle et les législatives. Les résultats des scrutins entérinés, l’on devra faire avec les représentants que nous aurons choisis. Nul doute qu’une fois de plus, l’on s’irritera durant la mandature en constatant que les élus trahissent nos attentes. Cette irritation pourra même parfois prendre une tournure surprenante. Dans la grisaille déprimante de la campagne en cours, sourions un peu...

Le temps s’écoulait tranquillement, ponctué, avec une régularité d’horloge, par la distribution de la feuille de paie le 30 de chaque mois. De loin en loin, une crise de fou-rire, les éclats de voix d’une prise de bec ou le brouhaha d’un pot donné à l’occasion d’une promotion ou d’un départ en retraite venaient donner un peu de relief à une routine administrative à peu près aussi mouvementée qu’un thé dansant de sous-préfecture. Et cela malgré les innovations que le département des Ressources humaines, gavé des dernières modes du management anglo-saxon, prétendait imposer à tous au nom du rendement et de la productivité. Heureusement, chacun gardait peu ou prou son caractère, y compris les zombies taylorisés qui répétaient sans révolte les mêmes gestes depuis des décennies.

Seul Jérôme Bompard restait imperturbable en toutes circonstances. Ni l’actualité du monde, ni les tragédies sociales, ni les deuils familiaux ne semblaient avoir de prise sur lui. Pas plus que les évènements sportifs, les campagnes électorales, les déboires sentimentaux des princesses ou les faits divers sanglants. Rien. Pas le moindre sourire, pas la plus petite larme, pas l’ombre d’une réaction : Jérôme Bompard semblait un mur d’indifférence. Á près de 50 balais, on ne lui connaissait d’ailleurs aucune relation affective. Certains le soupçonnaient même d’être encore puceau malgré son demi-siècle d’existence. Cette attitude de repliement sur soi présentait au moins un avantage au bureau : contrairement à d’autres collègues extravertis, jamais il ne saoulait son entourage de ses récits de vacances, de ses conquêtes amoureuses ou de ses analyses politiques ; à de rares exceptions près, ses prises de parole se limitaient aux considérations professionnelles.

Pour le reste, Jérôme Bompard était un employé exemplaire : propre sur lui, ponctuel, discret, et surtout rigoureux dans le travail, souvent jusqu’à la maniaquerie. Bref, un collaborateur idéal pour la Direction. D’autant plus exemplaire aux yeux de l’encadrement qu’il se tenait systématiquement à l’écart des revendications politiques et syndicales. Ses chefs ne lui en savaient pourtant aucun gré : Jérôme Bompard végétait à un niveau hiérarchique indigne de ses compétences alors que les plus déterminés de ses camarades décrochaient, à grand renfort de décibels dans l’expression de leurs prétentions, des promotions infiniment moins méritées.

N’allez pas croire pour autant que Jérôme Bompard ne s’intéressait à rien. Contrairement aux apparences, c’était un passionné. Mais un passionné monomaniaque. Il était en effet dévoré d’une passion exclusive pour… la pêche en eau douce. Au point de consacrer à cette belle et noble activité tout son fric et tout son temps libre. Á ce propos, on savait de façon certaine qu’il possédait, dans son appartement de Ménilmontant, une impressionnante bibliothèque spécialisée ainsi qu’une remarquable collection de mouches de lancer dont, paraît-il, la notoriété s’étendait, via l’Irlande et l’Ecosse, de la Slovénie jusqu’au Québec.

On savait également que Bompard publiait régulièrement des articles érudits dans le magazine Pêche. Naturellement, l’été venu, tandis que les populations laborieuses allaient se faire dorer la couenne dans la promiscuité des plages, ou partaient sac au dos piétiner gentianes et saxifrages aux abords des refuges alpins, Jérôme Bompard, armé d’une canne de lancer, traquait l’omble, l’anguille ou la perche en progressant avec des ruses de sioux le long de languissants cours d’eau ou de torrents impétueux. Avec une prédilection marquée, dans les grands espaces préservés, pour les rivières de l’Aubrac, les rios aragonais et les lacs sauvages de la verte Erin.

L’ennui pour ce brave homme, c’est que personne dans la boîte ne s’intéressait à la pêche. Ni de près ni de loin. Pas même en dégustant au restaurant une truite meunière ou une friture de goujons. D’où son mutisme. Un mutisme dont ses collègues tentaient de le faire sortir de temps à autre, histoire de vérifier que son organe (vocal, cela va sans dire) fonctionnait encore. Il suffisait pour cela de prononcer un mot-clé, habilement placé dans une phrase anodine. En simulant par exemple une conversation téléphonique avec un imaginaire M. Gardon pour que, sitôt le téléphone raccroché, Bompard vous débite une longue tirade sur ce vertébré à nageoires dont vous étiez, jusque là, bien loin de soupçonner toutes les ressources. De même suffisait-il, en parlant avec un collègue cinéphile, de faire allusion à l’actrice Anne Brochet pour avoir droit à un discours enflammé sur les mœurs et la férocité de ce redoutable prédateur (le poisson, pas l’actrice !).

Avec sa vie lisse et sans surprise, partagée depuis un quart de siècle entre le travail, les poissons et l’art de les prendre à l’hameçon, Jérôme Bompard était totalement prévisible. C’est pourquoi ses collègues furent stupéfaits en le voyant débarquer au bureau par un frisquet matin d’avril. Bompard, d’habitude si calme, si posé, si froid pourrait-on dire, était ce jour-là dans un état d’agitation et de colère indescriptibles, les yeux exorbités et le feu aux joues.

La stupeur passée, tous essayèrent de connaître les raisons de cette fureur inattendue. Sans succès : après avoir allumé son ordinateur, Bompard s’était installé à son poste en marmonnant des insultes à un ennemi invisible. Au bout d’un moment, n’y tenant plus, la brune Joëlle s’était hasardée à questionner une nouvelle fois son collègue :

– Ça ne va pas, Jérôme ? On peut t’aider ?

– Y’a un problème ? avait ajouté Daniel, un grand sifflet au crâne dégarni.

Bompard avait serré les dents avant de se lâcher subitement en frappant du plat de la main Le Parisien qu’il avait acheté le matin même avant de prendre le métro :

– Ces salauds de députés ! Tous des irresponsables ! C’est un scandale !… Ah, les ordures !…

– Que se passe-t-il ? Ils ont supprimé le SMIC ? Augmenté l’âge de la retraite ?

– Pire que ça… Bande de pourris !…

Jérôme Bompard n’en avait pas dit plus. Il s’était, comme à son habitude, replié sur lui-même, ravalant in petto sa fureur contre les représentants du peuple. Mais son teint empourpré et les tics qui agitaient son visage montraient à l’évidence que sa rage, désormais muette, était toujours présente. L’affaire était d’autant plus étonnante que rien dans les infos du matin ne semblait justifier une telle colère de Bompard contre les élus de l’Assemblée Nationale. Intrigués, tous avaient alors entrepris d’éplucher en détail la presse du jour, bien décidés à découvrir les raisons de cette incompréhensible fureur...

Vingt minutes plus tard, Joëlle, triomphante et hilare, convoquait ses collègues dans son bureau. Sur son plan de travail était ouvert Le Parisien du jour. Un entrefilet, relégué en page 14 du quotidien, étalait à la face du monde la duplicité de ces « ordures », de ces « salauds », de ces « pourris » de députés. Joëlle en fit la lecture à ses collègues médusés : « Une vingtaine de députés ont, en séance nocturne, adopté un amendement sur la pêche en eau douce. La taille minimale de prise d’une truite (arc-en-ciel ou fario) devrait être ramenée de 23 à 22 centimètres. »

Preuve était faite que les députés sont des gens indignes. Par chance pour la population des salmonidés, ce cavalier législatif, introduit par de facétieux parlementaires, ne fut jamais voté, et Jérôme Bompard put garder quelques illusions sur la représentation nationale.

Cette nouvelle, inspirée d’un fait baroque mais réel, est une reprise modifiée d’un texte initialement publié en 2011.

Pour information, signalons que la taille des prises en rivière ne relève pas d’un texte législatif, mais, dans le cadre d’une délégation aux fédérations de pêche actée dans le Code de l’environnement, d’un arrêté du ministre compétent.