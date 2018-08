Quand l’insulte remplace la réflexion...

Merci pour votre article .

Raisonner, réfuter en argumentant des idées divergentes , dialoguer sont devenus inutiles et ennuyeux ;mieux vaut interdire de parole ceux qui ne partagent pas vos idées, les censurer, les insulter, les faire taire.Il est regrettable de constater que le site d’Agoravox , pourtant créé pour être un espace de dialogue citoyen (et où sont le dialogue et le débat si tout le monde pense la même chose, raconte la même histoire et rabache les mêmes idées dans une nouvelle illustration du politically incorrect qui devient aussi bateau et dérisoire que le politically correct ?)- a tendance à connaître les mêmes dérives qui semblent affecter de + en + les espaces de réaction et de modération .Ce serait dommage de voir ainsi devenir - conformiste , ennuyeux et inutile par anticonformisme compassé, rigide ,intolérant et militant - un espace aussi rare où tous pouvaient exprimer , à condition de rester dans les limites de la décence et de la politesse, des thèses totalement variées, divergentes et opposées se prêtant aux dialogues , à la réflexion, aux échanges et aux divergences d’opinions radicalement différentes mais dans une ambiance sereine, respectueuse des autres où existent une totale liberté de penser et de s’exprimer .Nous devons protéger et perpétuer ces atouts précieux et refuser l’intolérance sur ce site, d’où qu’elle vienne .

Vous avez hélas raison. L’ invective ,l’injure deviennent monnaie courante et remplacent de jour en jour l’argumentation et le raisonnement . L’ ’ intolérance est de mise et il est de moins en moins question de confronter ses idées à celles des autres et de respecter le fait qu’existent des opinions, visions et conceptions distinctes voire diamétralement opposées aux siennes.C’est ainsi que meurent les démocraties et que la stimulation intellectuelle disparaît.De plus en plus de gens refusent toute contradiction et toute opinion différente des leurs, se complaisant dans le confort d’idées toutes faites ,partagées par leurs compagnons de route , aux idéaux ou absence d’idéaux communs .