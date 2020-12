Quand l’Italie Met le Virus à sa Botte ; La France Reste Désinvolte

Selon l’Académie Nationale de Médecine, « les méthodes d’estimation de la morbidité et de la mortalité par Covid-19 diffèrent beaucoup d’un pays à l’autre comme l’illustre cet exemple particulièrement démonstratif :

– en France (67 millions d’habitants), le nombre de décès cumulés début juin était de 28 940 pour 151 325 cas confirmés par RT-PCR, soit un taux de létalité apparent de 19% pour un taux de mortalité de 432 par million d’habitants. (soit 0,432 pour mille, c-à-d 0.04 %, NDLR)

– en Belgique (11,4 millions d’habitants) où sont déclarés tous les cas (confirmés et suspects) et où tous les décès (à domicile, à l’hôpital ou en EHPAD, avec ou sans confirmation par RT-PCR) sont comptabilisés en temps réel, le nombre de décès cumulés était estimé à 9505 pour un total de 58 615 cas déclarés, soit un taux de létalité apparent de 16% pour un taux de mortalité de 833 décès par million d’habitants, le plus élevé de toute l’Europe. (soit 0.833 pour mille, c-à-d 0,08%, NDLR)

C’est pourquoi les comparaisons des taux de mortalité et de létalité entre différents pays doivent être conduites avec circonspection. Dans les pays d’Europe (à l’exception de la Belgique) et d’Amérique du Nord, en Australie, Nouvelle Zélande, etc., le compte des décès est relativement fiable mais non exhaustif. Dans les pays d’Afrique, d’Amérique du Sud et en Chine, le compte des décès est souvent sous-estimé, du fait de déclarations non systématiques ou retardées, de l’absence de tests et d’une mortalité élevée imputable à d’autres maladies infectieuses. »