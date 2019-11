Quand l’on est Con, ce n’est pas pour la Vie

en matière de con et de conneries ,j’ai ce qu’il faut de ce coté ci de la Vendée , et le fait même de savoir un truc ou quelque chose et bimbadoum bimbadaboumboum ,les usa et leurs soi disant alliées français ainsi que leur putain de système vous tombe dessus , à vous faire un monde dans la mémoire dont eux sont les seules détenteurs ,ce parce que l’on a fait le mauvais choix d’une vie ,alors autant vous dire que les cons se font voir et ne se cachent pas ,ce qu’ils soient politiques meteo , acteurs ,comiques ,vedettes ,etc...

Pour ceux là ,pas de doute ,ils restent des cons pour la vie ,aussi parce que le modèle ,L’Amérique à fais voir a tout ce beau monde comment être et se comporter dans la vie ; c’est à dire comment vivre une vie à être formater à sonner faux et dans le mensonge .

et les pires des enculés finalement que la terre est jamais porté sont ceux qui jouisse de la vie ,car ils savent être de vraies cons les etats unis en tête et la France jamais bien loin ,ainsi que ,ses gilets jaunes ,alors eux comme têtes de cons champions du monde ; se permettre de dicter ses lois et sa doxa à un citoyen afin d’avoir un premier ,pour des illétrés ,moi je dis Monsieur.

Quand on est con ,on est con disait Brassens , et le fait même d’avoir une petit part de féminité m’éclaire sur ce que peuvent être les ours et autres bodets de mecs et d’hommes de ce pays !!

Des gueux à faire vomir !!!

On deteste la femme ,d’accord ,mais que pensez des adulescents et de tout ses hommes devenues quand ils jouent les grands parce qu’ils ont enfanter ?

La France ,un pays de con .