Quand la Banque de France tente de se justifier !

@Julien S : les GJ n’ont pas encore compris que pour qu’une entreprise perdure il faut un équilibre entre les « productifs » et les « administratifs ».

Ceux qui dans un atelier ou sur les chantiers créent le produit qui va être vendu ont besoin de ceux qui dans les bureaux établissent les devis, rédigent les marchés, éditent les factures et tiennent les comptes, on comprend bien qu’un équilibre est nécessaire pour que ça fonctionne. Pour l’image une entreprise de peinture avec cinq peintres sur les chantiers et quinze secrétaires et métreurs dans les bureaux ne survivra pas.

Idem à l’échelle des services qui comme vous le faites très justement observer à propos des « secteurs d’activité améliorant notre qualité de vie et celle des générations à naître ». Il faut beaucoup d’argent pour les faire fonctionner et cet argent il faut bien le prendre soit directement dans nos poches si on en a les moyens, soit indirectement dans nos poches par le biais de l’impôt et des cotisations sociales s’il s’agit d’un service public ou subventionné.