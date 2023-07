Quand la « Cancel culture » frappe le Fort Boyard : Les « bien-pensants » décideront-ils pour les personnes de petite taille ?

Les porte-paroles auto-proclamés que sont les antivalidistes, ont cette année décidé de s'attaquer au Fort en décrétant indigne la stigmatisation de la personne de petite taille qu'est M. Anthony LABORDE, qui serait selon eux, injustement relayée à un rôle secondaire dans la célèbre émission divertissante de France 2.

Mais Anthony LABORDE, dit le Passe-Muraille de Fort Boyard, qui détient les clés du Fort depuis près de 20 ans, et qui a donc un rôle central selon lui dans cette émission, n'est pas du tout de cet avis. Voici ce qu'il a répondu en réaction à cette nouvelle offensive harcelante de ces activistes wokistes qui se sont permis de parler à sa place :

"Cette émission a changé mon existence, comme celle de beaucoup de nains anonymes en France. Avant le Fort, je ne passais pas un jour sans que les gens me pointent du doigt, aujourd'hui l'image de la bête de cirque a disparu" (Sud ouest).

" Si j'avais eu le sentiment d'être exploité, j'aurais aussitôt démissionné."

Que nous révèle une fois de plus cette histoire ?

Après les tigres qui n'ont plus le droit de cité dans le Fort, grâce à l'heureuse action de ces militants qui savaient de source sûre que ces pauvres bêtes exploitées souffraient de leur condition, les personnes de petite taille sont désormais visées par cette bienveillance dont beaucoup se seraient bien passés.

Ces adeptes de la Cancel culture, sauraient mieux que Passe-Muraille lui-même, qu'il est stigmatisé en ayant un rôle secondaire, voire dégradant, dans l'émission Fort-Boyard. Ils lui intiment donc l'ordre de ne plus accepter cette humiliation qu'il subirait depuis plus de 20 ans, et ainsi, par sa rébellion, de servir la cause de toutes les personnes naines dont il serait le représentant. Belle intention !

Mais ne serait-ce pas ici une dictature de la qui nous serait imposée par l'idéologie woke dans tous les pans de la société ? Ne prétend-elle pas nous protéger à notre insu en décidant pour nous de ce qui est bien ou mal ?

La petite Sirène devait par exemple être noire ou métisse parce que vous comprenez bien que les pauvres enfants non-blancs souffriraient de ne pas avoir d'héroïne leur ressemblant. Si si, je vous assure que ces biens-pensants savent mieux que quiconque que ces enfants sont discriminés et souffrent dans leur chair d'occuper systématiquement des seconds rôles au cinéma ou ailleurs.

Alors les réalisateurs et autres créateurs, décideurs, patrons... n'auront désormais plus le choix. Il faudra passer par la case woke pour créer, produire, illustrer... Pourquoi donc voulez-vous qu'une émission si populaire comme l'est Fort Boyard y échappe ?

https://www.jeanlucrobert.fr ¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯