« Quand la créature échappe à son créateur »

@ Rosemar : vous faites l’objet de critiques car vous exprimez des idées ’simples’, avec un langage simple, et vous ne jouez pas à la donneuse de leçon ... Cela déplait à beaucoup, mais me convient et je vous en remercie.





"Il faut, sans doute, réinventer une autre société qui ne soit pas fondée sur le profit à tout prix, une société de coopération et de solidarité humaine..." dites vous ; oui ce serait mieux, mais ce n’est pas : nous ne sommes pas capables de coopération à une grande échelle, car les paramètres nous échappent. La mondialisation a réduit la misère là où elle était flagrante, mais a détruit nos usines et nos emplois ; L’autonomie des individus, notamment des femmes, fragilise la famille ; le développement des technologies favorise le développement des armes les plus terrifiantes, lorsque je bois avec une paille en plastique je ne peux imaginer la pollution que cela créée, etc ...





Une des cause à mon avis est que maintenant, bien que les études soient obligatoires jusqu’à 18 ans (dans nos pays) et que les études supérieures se prolongent jusqu’à 24 ans (âge aujourd’hui considéré comme la fin de l’adolescence ! ), il n’est plus possible de devenir un ’honnête homme’ au sens du XVIII ème siècle : cultivé en tout, curieux de tout, pouvant se faire une opinion sur tout. Et que penser des pays où l’éducation est quasiment absente ?







Nous devenons tous spécialisés, et ne connaissons que peu de chose en dehors de cette spécialisation. Les littéraires n’ont aucune connaissance scientifique, les scientifiques ont peu de connaissances en humanités, les économistes expliquent le passé et se trompent toujours pour le futur, les militaires s’agitent, causent morts et destructions, mais sans trop savoir pourquoi.





Et les réseaux poubelles, appelés ’réseaux sociaux’ accaparent les âmes faibles dans l’instantané, les rumeurs et le superficiel.





Le développement de l’informatique et des robots va supprimer énormément d’emplois, y compris des emplois aujourd’hui dits ’intellectuels’, mais aucun politique, syndicaliste, sociologue, philosophe ou ’intellectuel’ n’est capable d’imaginer comment vivre avec cela.





Donc, nous allons subir. L’humanité subit toujours, est submergée par le court terme, et ne voit rien de l’avenir. Mais on en sait assez pour savoir que nous allons vers de gravissimes problèmes.