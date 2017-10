Quand la culture devient suspecte...

C'est curieux : on a l'impression, parfois, que la culture est mal perçue, associée à la bourgeoisie, la culture devient une cible pour certains : alors qu'elle devrait être valorisée, elle est souvent discréditée...



Pourtant, la culture, de nos jours accessible à tout un chacun, n'est pas l'apanage des gens riches, elle est, de plus en plus, affaire de curiosité puisqu'internet est une mine et une source inépuisable de culture.



Les gens se défient de la culture, la méprisent parfois, alors qu'elle permet un épanouissement, une ouverture sur les autres...



La culture n'est plus réservée à une caste, comme elle pouvait l'être autrefois : certes, quand on est issu d'une famille modeste, il peut paraître plus difficile d'accéder au monde de la culture mais, désormais, grâce à l'école, à tous les outils dont disposent les jeunes, il est facile de se cultiver par soi-même, de faire preuve de curiosité.



Si la culture n'est pas à la mode, en revanche les apparences triomphent : les jeunes sont sensibles aux vêtements, au maquillage, aux photos postées sur facebook : ils en oublient l'essentiel, ils délaissent la réflexion fondée justement sur les connaissances, la culture...



Bien sûr, l'absence de culture n'empêche pas de réfléchir, mais la culture est bien un terreau qui nourrit l'analyse, qui développe l'esprit critique...



Dans le monde moderne, on se laisse souvent emporter par un flot d'images : sur internet, à la télévision, ce sont les images qui dominent mais il faut aussi ne pas oublier les sites consacrés aux différents savoirs, la lecture, les livres qui permettent un approfondissement, une vraie culture...



Ne méprisons pas l'essence de l'homme, ce qui fait toute sa richesse : l'esprit critique fondé sur des connaissances, sur des savoirs concernant l'histoire, la littérature, les arts, les sciences.



Les humanistes du 16ème siècle avaient bien compris toute l'importance que revêt la culture dans le bonheur de l'être humain ; ils privilégiaient dans l'éducation toutes sortes de connaissances et aspiraient à développer un savoir universel, encycopédique.



Retrouvons ces valeurs humanistes qui offrent à l'homme de nombreuses possibilités : réflexion, communications, curiosité, esprit d'analyse...

Remettons la culture à l'honneur ! Le mot lui-même de culture n'est-il pas plein de noblesse ? Issu d'un verbe latin qui signifie : cultiver, ce terme évoque l'action de cultiver la terre, mais aussi le fait de nourrir son esprit.



Nourriture matérielles et spirituelles se rejoignent : ne sont-elles pas indispensables à l'homme ?



La culture ne permet-elle pas de s'ouvrir aux autres, de mieux communiquer, de mieux percevoir et comprendre le monde ?



La culture n'est-elle pas ce qui constitue notre humanité ? Sans la culture, que serait l'homme privé de passé, de références, de savoirs ?



La culture enrichit l'homme, le nourrit, le façonne et lui permet de mieux affronter le monde....



