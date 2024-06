Quand la Littérature anticipe l’Avenir des Peuples

Sa jeunesse en Alsace et ses racines lorraines l'ont-ils poussé encore plus à l'Est, jusqu'en Russie ? Il a en tous cas traversé la Russie par ses plaines nordiques et ses hauteurs montagneuses, comme par ses auteurs. Pour Gilles Cosson, industriel et romancier, la lampe de la littérature "peut éclairer l'avenir qui nous attend", nous autres Européens, à la fois attirés et craintifs face à l'implacable Russie. Notre futur se lirait-il entre les lignes de la grande littérature russe ?

L'immensité statique de la Russie (35 fois la France ; 16 % de la surface de la terre) et son destin tragique ont hissé sous la voûte étoilée une voilure littéraire aux dimensions même de son territoire. La voile des grandes odes à la fois enracinées et universelles. Guerre et Paix de Tolstoi. Les Frères Karamazov de Dostoïeski et le Docteur Jivago de Pasternak, pour ne citer que ces oeuvres entrées dans la littérature universelle.

L'auteur considère que "dans tous les pays du monde, la littérature a anticipé, relaté, rejeté, amplifié toutes les tendances de la société". La littérature russe, le roman, est plus récent qu'en Europe. Il se développe dans la classe "instruite à l'Européenne". Fort ce constat, Pouchkine notamment comprend que le salut viendra de l'"esprit populaire" en résonnance avec les grands espaces steppiques de la Russie.

Ainsi, tiraillé entre deux tropismes polarisants - le courant libéral et occidentaliste, et le courant panslaviste militant en lien avec "l'âme slave", - la Russie fait aujourd'hui face à de multiples défis : le multiculturalisme, les nouvelles technologies, le réchauffement climatique... Autant dire que Russes et Européens sont embarqués - qu'ils le veuillent ou non - dans le même bateau. Faisons en sorte qu'ils s'épaulent mutuellement au lieu de couler ensemble, un soir de pleine lune comme sur le Titanic. Souvenons-nous de l'avertissement lancé par le dissident soviétique Vladimir Bukoski devant des occidentaux médusés : J'ai vécu dans votre futur et ça n'a pas marché...

La Russie de demain aux Éditions de Paris 10 €

