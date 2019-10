Quand la Nasa raconte positivement n’importe quoi, et que les médias relaient tranquillou

@foufouille

Non, Foufouille, relis bien la petite note de bas de page 3 se référant au chapitre 10 du rapport de mission :

« The translunar injection trajectory lay closer to the plane of the geomagnetic equator than that of previous flights and, therefore, the spacecraft traveled through the heart of the trapped radiation belts. »

Plus clair on peut pas faire, je crois, et j’ai bien vérifié la présence de cette citation dans le document d’origine. Bon en même temps, si même Wiki se croit obligé de le mentionner c’est que c’est un peu difficile à nier, eh ?

Pour le reste, je suis en train de faire mes petits calculs, et un article qui va bien avec, mais disons qu’à vue de pif, 1,14 RAD pour huit jours dans l’espace plus une traversée digne d’une poèle à frire dans les ceintures me semble légèrement risible. En fait c’est moins que ce que tu prendrais en faisant Paris-New York et retour par avion... Et jusqu’à preuve du contraire, l’avion ne s’éloigne jamais à plus de 11 km du sol (33.000 pieds).

De rien