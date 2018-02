Quand la neige paralyse la France...

* "Incroyable ! Certaines gares de la SNCF n’ouvrent qu’à 7 heures 30 : les usagers sont contraints d’attendre leur train dans le froid, en plein hiver.«

C’est bien normal. La SNCF a le monopole des transports et en conséquence elle peut faire ce que bon lui semble, à tel point qu’à chaque fois que le gouvernement essaye de démêler la situation il se prend un gros râteau.

Quant à nous, on est toujours traités comme de la merde. Par chez moi, ils refont l’ensemble de la ligne depuis plus de deux ans et la coupent fréquemment (en soirée ou des weekends entiers). Travaux qu’ils se sont refusés de faire (bénéfice oblige) depuis trois décennies au moins.

Sans parler de leurs méthodes de communication des informations aux usagers (soit le silence total, soit des informations inutiles toutes les minutes), les trains supprimés ou incapables d’arriver à l’heure, etc. La liste est longue.

Et le coup du quai verglacé, en hiver, c’est pas mal non plus...

* »Que dire aussi de tous ces SDF qui ne trouvent pas de place dans les centres d’accueil et qui sont contraints de passer la nuit dehors, soumis à des températures glaciales ?«

Bah c’est bien plus logique d’aller dépenser du pognon en Syrie pour aller défoncer du terroriste que de loger des français »improductifs« parce que, sérieusement, qu’est-ce qu’on s’en fout d’eux ?

La moitié d’entre eux est dans des centres - sans avenir derrière à part avoir un toit provisoire - et les autres (250 000, soit la moitié) dehors par tous les temps possibles. Vive la France ?

* »Et, comme chaque année, il semble que la France vient de découvrir l’hiver et ses intempéries !"

Notre pays adore foncer dans le tas sans se remettre en question. Tout comme la question de la nature et l’exercice du pouvoir, on préfère garder nos standards que d’aller regarder se qui se passe ailleurs (Europe et reste du monde). On recommence donc les mêmes erreurs et à chaque fois, comme vous le dites, c’est la stupéfaction et l’indignation.