Quand la religion justifie et cautionne la guerre...

@rosemar

"Vous qui savez tout, vous n’êtes même pas capable de voir la différence entre cette guerre, et les guerres de religion d’autrefois...

«

Tu te fais rabrouer , mais tu te relis de temps à autre ?

Ce n’est pas du tout ici un conflit religieux , nous en sommes à des lustres, ce n’est meme pas non plus un conflit »ethnique" dans tous les sens du terme.



Rhalala il te faut absolument ecouter Vladimir Federowsky et / ou te payer son dernier bouquin qui va sortir exeptionnelement en avance...

Tu vois qui c’est au moins vu le calibre du bonhomme c’et un incontournable en la matiere.

Eh bien lui ses parent sa mere etais Russe et son pere Ukrainien, ca te causes la ?

Avant que cela dégénere (avec le Dombass que tu veut resolument ignorer) tu avias des deux cotés ukrainien ET russe énormément de cousins, freres soeurs , oncles , amis etc... des deux cotés dans les deux pays.



Peut etrequ’un jour tu desirera approfondir un peu arreter de repeter en bloucle BFM tv et ce que t racontent les medias affilies occidentaux...



Il y a encore quelques jours on te donnais ici Orban battu à plates coutures non ?

T’a vu le score d’Orban ?

53.5% c’est carrément un plébicite, c’est un peu le meme principe pour t’expliquer que celui de l’Allemagne, tu a souvent vu le parti d’A Merkel (seul) qui fais 53.5% sans coaltion ?...

Faut arreter 5 mn et stp, ne me dis pas que je suis insultant ou méprisant hein, te causes de faits factuels point apres tu en fera ce que tu en voudra.