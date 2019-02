Quand la vérité est un mensonge !

Suite à une étude de l'Ifop pour la Fondation Jean-Jaurès et Conspiracy Watch, il y a au moins une bonne nouvelle. "Un Français sur cinq semble hermétique" au conspirationnisme. Malheureusement les 4 autres sont plus ou moins touchés par certaines théories complotistes. Vous avez encore 16% des sondés qui estiment que "les Américains ne sont jamais allés sur la lune et que la NASA a fabriqué des fausses preuves et de fausses images de l’atterrissage de la mission Apollo sur la Lune". Alors que tout le monde sait bien que la Lune n'existe pas, puisqu'elle n'est qu'une illusion d'optique créée par les yankee pour tromper les candides que nous sommes. Bien sûr, libre à vous de croire n'importe quel mensonge lunaire.

Dans le fond, comment ne pas comprendre la méfiance des gens, comme dirait Mélenchon. Tenez, justement, à propos de Le Pen et Mélenchon, il y a du nouveau. Cette "enquête montre par exemple que les deux principaux candidats de l’élection présidentielle à avoir le plus capté les suffrages des complotistes « endurcis » (ceux qui croient à cinq théories du complot ou plus) sont Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Et n'allez pas me dire que c'est encore un complot de Rudy Reichstadt contre les deux principaux adversaires d'Emmanuel Macron ! C'est impossible, d'ailleurs il n'existe pas de preuve que le fondateur du site Conspiracy Watch soit adhérent de la REM.

Rien ne prouve non plus, à moins que vous ayez des infos "secret défense" que la CIA ne soit pas impliquée d'une manière ou d'une autre dans l’assassinat du président John F Kennedy à Dallas. Donc, si comme 54% des personnes interrogées vous pensez que la CIA est dans le coup, vous voilà devenu adepte d'une théorie conspirationniste ; c'est aussi bête que ça ! Mais pourquoi revenir sans cesse sur l'assassinat du président des Etats-Unis qui date quand même de 1963. N'est-il pas temps de passer à autre chose que de parler de la fameuse balle magique, et par la même occasion de laisser Marilyn et John reposer en paix.

Idem pour la Terre plate, fallait-il vraiment poser la question ci-dessous qui ne peut intéresser que les religieux comme le saoudien Bandar Al-Khaybari ou des citoyens qui n'ont jamais pris un avion ou regardé des photos satellite de notre bonne vieille planète...

"Il est possible que la Terre soit plate et non pas ronde comme on nous le dit depuis l’école"

Bien oui, tout à fait, bien sûr quelle est plate, comment en douter ! Pour 9% des sondés qui avaient peut-être consommés autre chose que de l'eau claire. Ou encore des produits stupéfiants.

Mais il y a mieux, la preuve par Trump qui ne cesse d'accuser les Chinois d'avoir inventé le réchauffement climatique. En fait, la catastrophe planétaire annoncée serait du pipeau et le président des Etats-Unis le saurait très bien. Comme 17% des sondés qui croient que "Les Etats-Unis (encore eux) ont développé une puissante arme secrète capable de provoquer des tempêtes, des cyclones, des séismes et des tsunamis en n’importe quel endroit du monde, surtout chez eux. Maintenant, lorsque vous ferez du trie sélectif vous saurez que c'est inutile. Et tant pis pour les écologistes qui ne comprennent pas la plaisanterie. En réalité, 65% des personnes interrogées disent qu'il "est certain que c’est un problème causé principalement par l’activité humaine".

Ensuite vous avez les grands classiques qui restent des valeurs sûres du complotisme. Comme le grand remplacement qui se produira immanquablement pour 46% des sondés par rapport au vieillissement de la population, contre 54% qui ne sont pas d'accords. D'autre part, le grand remplacement est pour 48% "un projet politique de remplacement d’une civilisation par une autre organisé délibérément par nos élites politiques, intellectuelles et médiatiques et auquel il convient de mettre fin en renvoyant ces populations d’où elles viennent". 52% ne sont pas de cet avis. Vous remarquerez que sur la possibilité du remplacement d'une civilisation par une autre, que la majorité des sondés n'est pas d'accord mais d'assez peu, surtout si on tient compte comme dans tout sondage, de la marge d'erreur.

Vous avez également la compromission des médias, avec seulement 9% qui pensent que "Leur rôle est essentiellement de relayer une propagande mensongère nécessaire à la perpétuation du « Système ». Mais sur internet, 53% des utilisateurs lisent les grands médias pour s'informer. Cependant, seulement 25% estiment que "Globalement, ils restituent correctement l’information et sont capables de se corriger quand ils ont commis une erreur".

Pour ne pas faire trop long, passons rapidement sur...

La compromission du gouvernement américain (encore eux) le 11/9. Pour 6% "Des membres de l’administration et du gouvernement américain ont planifié et orchestré activement les attentats du 11 septembre".

Le génocide des juifs, avec 2% qui croient que "C’est une exagération, il y a eu des morts mais beaucoup moins qu’on le dit".

Les vaccins, avec 55% des sceptiques pour qui "Le ministère de la santé est de mèche avec l’industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins". Comment ne pas les comprendre après les révélations de tous les scandales médicamenteux en France et ailleurs. Par contre, dommage de ne pas savoir la confiance accordée aux patients que nous sommes, dans leur médecin généraliste.

Le sida, avec 32% qui sont persuadés que "Le virus du sida a été créé en laboratoire et testé sur la population africaine avant de se répandre à travers le monde". Pour info, Donald Trump veut éradiquer l'épidémie de Sida dans les 10 années à venir. Enfin un bon point pour les Américains.

Al-Qaïda ou Daech qui seraient manipulés par les services secrets occidentaux, 31% des sondés en sont convaincus. Vous savez ce que l'on dit, les ennemis de mes ennemis sont mes amis avant de redevenir mes ennemis. La politique étrangère est une saleté sans nom ou tout est possible. Alors oui, si penser qu'il y a des arrangements des Etats avec certains djihadistes c'est être conspirationniste, j'en suis un aussi.

Le Nouvel Ordre Mondial, certes "1984" est une fiction de George Orwell, et nous n'en sommes encore pas là. Mais 24% des sondés pensent qu'il existe un projet secret "consistant à mettre en place une dictature oligarchique planétaire" certainement américaine (encore eux). Macron ne serait donc qu'un pion d'un gigantesque complot mondialisé ? Brrrr !!!

Si le coeur vous en dit, vous pourrez lire l'enquête dans on ensemble en suivant le lien en haut de page. Mais je vous propose pour conclure ce texte, ce court extrait d'un article que vous pourrez lire en entier ici ! Il est vrai que certain propos de notre président que le monde entier nous envie, laisse penser qu'il serait un brin paranoïaque ou alors lui-même conspirationniste. Mais, comment douter qu'Emmanuel Macron sache des secrets que nous sommes loin d'imaginer.

"Le président de la République pense et dit qu’une vague révolutionnaire nous a saisis qu’agitent et organisent les ennemis de la France, étrangers et intérieurs, qui s’emparent même d’un boxeur paumé, qui inventeraient même un scandale d’État, Benalla, et la presse et les médias « naïfs », hypnotisés, idiots, complices, marcheraient dans la combine et devraient alors, pour notre bien commun, être surveillés et réorientés dans des structures que l’État financerait." (Claude Askolovitch)