Quand le CSA et France Télévisions nous trompent pour couvrir l’anglicisation En Marche !

L’anglais, bien loin d’être la langue universelle qu’on nous présentait jusqu’alors, l’anglais, la langue de Shakespeare, n’est rien d’autre que du français mal prononcé :

- Ail ou radis ? Are you ready ? Êtes-vous prêt ?

- Saintes salopes - Thanks a lot - Merci beaucoup

- Débile - The bill - L’addition

- Mords mon nez - More money - Plus d’argent

- Marie qui se masse - Merry Christmas - Joyeux Noël

- Oui Arlette - We are late - Nous sommes en retard

- Mais dîne Franz - Made in France - Fabriqué en France

- Y s’pique Germaine - He speaks German - Il parle allemand

- Ahmed a l’goût de tripes - I made a good trip - J’ai fait un bon voyage

- Six tonnes de chair - Sit on the chair - Asseyez-vous sur la chaise

- Les slips tout gais serrent - Let’s sleep together - Dormons ensemble

- Guy vomit sous mon nez - Give me some money - Donne-moi un peu d’argent

- Âme coquine - I’m cooking - Je cuisine

- Deux bouts de chair - The butcher - Le boucher

- C’est que ça pèle - Sex appeal - Attirance sexuelle.